Microsoft: 100% ανανεώσιμη ενέργεια παγκοσμίως

Η Microsoft ανακοινώνει την επίτευξη του ενεργειακού της στόχου για το 2025, αντιστοιχίζοντας το 100% της ετήσιας παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των δραστηριοτήτων της με παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές. Πρόκειται για ένα κομβικό επίτευγμα προς την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της εταιρείας για καθαρό αρνητικό ανθρακικό αποτύπωμα (carbon negative) έως το 2030, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί απόδειξη της αυξανόμενης επιρροής των εταιρικών αγοραστών ενέργειας οι οποίοι επαναπροσδιορίζουν τα διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας.

Το ορόσημο αυτό αποτελεί επιστέγασμα μίας δεκαετίας συστηματικών επενδύσεων, καινοτομίας και συνεργασιών της εταιρείας. Από το 2020, η Microsoft έχει συμβασιοποιήσει 40 GW νέας ανανεώσιμης ενέργειας σε 26 χώρες, συνεργαζόμενη με περισσότερους από 95 παρόχους και developers. Την ίδια στιγμή, ήδη 19 GW βρίσκονται σε λειτουργία, ενισχύοντας τα δίκτυα με καθαρή ενέργεια σε όλο τον κόσμο.

Μια δεκαετία ενεργειακού μετασχηματισμού

Η είσοδος της Microsoft στην αγορά το 2013, με μια συμφωνία 110 MW στο Τέξας, αποτέλεσε το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια εταιρικών PPAs παγκοσμίως. Η στρατηγική της εταιρείας συνέβαλε στη μείωση του κόστους των ΑΠΕ, στην ταχύτερη ωρίμανση νέων συμβατικών μοντέλων και στη διάδοσή τους σε περισσότερες από 200 εταιρείες διεθνώς. Μέσω αυτού του χαρτοφυλακίου, η εταιρεία έχει αποφύγει περίπου 25 εκατομμύρια τόνους εκπομπών Scope 2 — ισοδύναμο με τις εκπομπές εκατομμυρίων κατοικιών.

Η επόμενη ημέρα: μια ακόμη πιο ηλεκτροδοτημένη οικονομία

Η «Ηλικία του Ηλεκτρισμού» που διαγράφεται, με την άνοδο των ηλεκτρικών οχημάτων, των αντλιών θερμότητας και των AI datacenters, επιβάλλει την υλοποίηση μίας πολυδιάστατης ενεργειακής στρατηγικής. Στο πλαίσιο αυτό, η Microsoft επισημαίνει ότι, πέραν της περαιτέρω διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, απαιτείται η επιτάχυνση της ανάπτυξης και κλιμάκωσης συμπληρωματικών τεχνολογιών, οι οποίες σήμερα βρίσκονται σε αντίστοιχη φάση με τις ΑΠΕ πριν από δέκα χρόνια. Σε αυτές περιλαμβάνονται η πυρηνική ενέργεια, οι υποδομές δικτύου επόμενης γενιάς, οι λύσεις αποθήκευσης μεγάλης διάρκειας και οι τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (carbon capture).

Ένα σημαντικό ορόσημο — όχι ο τελικός προορισμός

Η επίτευξη του 100% ανανεώσιμου ισοδύναμου συνιστά απτή απόδειξη του τι μπορεί να επιτευχθεί μέσω στοχευμένων στρατηγικών συνεργασιών, μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και φιλόδοξου εταιρικού οράματος.

Η Microsoft συνεχίζει να επενδύει συστηματικά σε καινοτόμες τεχνολογίες και σε διευρυμένα οικοσυστήματα συνεργασιών, με στόχο όχι μόνο τον μηδενισμό των εκπομπών της, αλλά και την υπερκάλυψή τους έως το 2030, ενισχύοντας τον ρόλο της ως καταλύτη για την επιτάχυνση της παγκόσμιας κλιματικής δράσης.