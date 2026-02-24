Η ΕΕ δέχεται το πρώτο φορτίο καυσίμων από την Ινδία μετά τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Δεξαμενόπλοιο που μετέφερε ντίζελ από την Ινδία κατέπλευσε στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, σε μια αξιοσημείωτη εξέλιξη, καθώς ορισμένοι έμποροι είχαν εκφράσει επιφυλάξεις μήπως παραβιάσουν τις νέες κυρώσεις για την αγορά καυσίμων που έχουν παραχθεί από ρωσικό αργό.

Το Proteus Bohemia, φορτωμένο με περίπου 100.000 τόνους ντίζελ, εισήλθε τη Δευτέρα στο λιμάνι του Ρότερνταμ, σύμφωνα με αναφορά του λιμένα και δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που συνέλεξε το Bloomberg. Πρόκειται για το πρώτο φορτίο πετρελαϊκών καυσίμων από την Ινδία που φτάνει στον βασικό κόμβο εμπορίας πετρελαίου Άμστερνταμ–Ρότερνταμ–Αμβέρσα μετά την επιβολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση κυρώσεων στις εισαγωγές προϊόντων που έχουν παραχθεί από ρωσικό αργό.

Τα δεδομένα παρακολούθησης δείχνουν ότι το πλοίο έχει δέσει, ωστόσο δεν φαίνεται ακόμη να έχει εκφορτώσει.

Παρότι ορισμένοι μεσάζοντες ανέφεραν ότι τηρείται στάση “πρώτα η προσοχή” έναντι προμηθειών που ενδέχεται να παραβιάζουν τις κυρώσεις οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ στις 21 Ιανουαρίου, η άφιξη του Proteus Bohemia υποδηλώνει τουλάχιστον έναν βαθμό εμπιστοσύνης στην εισαγωγή φορτίων από την Ινδία — χώρα που ιστορικά αποτελεί μεγάλο αγοραστή ρωσικού αργού. Η διάθεση για εισαγωγή ινδικών καυσίμων έχει σημασία, καθώς πέρυσι η Ινδία ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος προμηθευτής θαλάσσιων φορτίων ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών προς την ΕΕ.

Το δεξαμενόπλοιο φόρτωσε στα μέσα Ιανουαρίου στο ινδικό λιμάνι Σίκα, το οποίο χρησιμοποιείται για την εξαγωγή καυσίμων που παράγονται στη γιγαντιαία μονάδα Jamnagar της Reliance Industries Ltd., σύμφωνα με στοιχεία της Vortexa. Το πλοίο είναι ναυλωμένο από τη Reliance και έφτασε στη βορειοδυτική Ευρώπη πλέοντας γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας στην Αφρική, σύμφωνα με τη Vortexa.

Εκπρόσωπος της Reliance δήλωσε ότι τα προϊόντα που προμηθεύει η εταιρεία στην Ευρώπη προέρχονται από εγκατάσταση η οποία, “όπως έχουμε διευκρινίσει πολλές φορές, σταμάτησε να εισάγει ρωσικό αργό από τις 20 Νοεμβρίου 2025”.

“Η Reliance παρέχει τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για τον εκτελωνισμό”, πρόσθεσε.

Οι ευρωπαϊκές κυρώσεις αποσκοπούν στο να αποτρέψουν την είσοδο ρωσικών υδρογονανθράκων στην Ένωση μέσω της “πίσω πόρτας”. Επίσημες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ συνιστούν στους φορείς της αγοράς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με αποστολές από την Ινδία, την Τουρκία και την Κίνα, δεδομένων των εισαγωγών ρωσικού αργού από τις χώρες αυτές μετά την έναρξη του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.

Παρότι οι κανόνες της ΕΕ απαγορεύουν τις εισαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων που έχουν παραχθεί από ρωσικό αργό, ένα διυλιστήριο μπορεί να επεξεργαστεί ρωσικό πετρέλαιο και να εξαγάγει καύσιμα προς την Ένωση, εφόσον το προϊόν προέρχεται από γραμμή παραγωγής “μη ρωσικού πετρελαίου”, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες.

Η Reliance είχε ανακοινώσει πέρυσι ότι θα σταματήσει την επεξεργασία ρωσικού πετρελαίου σε τμήμα του μεγάλου συγκροτήματος Jamnagar. Από την 1η Δεκεμβρίου, όλες οι εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων από το διυλιστήριο της Ειδικής Οικονομικής Ζώνης (SEZ), που αποτελεί μέρος της εγκατάστασης Jamnagar, θα παράγονται από μη ρωσικό αργό, ανέφερε.

Παρότι το Proteus Bohemia είναι το πρώτο φορτίο πετρελαϊκών καυσίμων από την Ινδία που φτάνει στον κόμβο ARA μετά την έναρξη ισχύος των κυρώσεων, τουλάχιστον ένα ακόμη φορτίο έχει ήδη εκφορτωθεί στην ΕΕ. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Liwa-V παρέδωσε καύσιμα αεροσκαφών από την Ινδία στην Ιταλία.