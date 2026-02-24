Φωτοβολταϊκοί παραγωγοί από όλη τη χώρα στην ετήσια εκδήλωση της ΠΟΣΠΗΕΦ, στη Θεσσαλονίκη

Περισσότεροι από 500 φωτοβολταϊκοί παραγωγοί , από όλη τη χώρα, θα συγκεντρωθούν στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, για την μεγάλη ετήσια εκδήλωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά ( Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ.) , η οποία οργανώνει μία ακόμη εκδήλωση- παρέμβαση στα θέματα που απασχολούν τον κλάδο αλλά και ευρύτερα την ελληνική αγορά ενέργειας.

Η μεγάλη ετήσια εκδήλωση της ΠΟΣΠΗΕΦ, θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Ηyatt Regency Thessaloniki και σε αυτή αναμένεται να συμμετάσχουν, πέραν των εκατοντάδων φωτοβολταϊκών παραγωγών, εκπρόσωπος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επικεφαλής θεσμικών φορέων της Ενεργειακής Αγοράς, ακαδημαϊκοί και τεχνοκράτες, όπως επίσης εκπρόσωποι μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, βουλευτές και αιρετοί της Αυτοδιοίκησης.

Οι εργασίες της ετήσιας μέγα- εκδήλωσης της Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ. περιλάβουν αναλύσεις καίριων θεμάτων της αγοράς ενέργειας, όπως την εξέλιξη των υπηρεσιών ΦΟΣΕ, ζητήματα αποθήκευσης ενέργειας βάσει του νέου νομοθετικού πλαισίου, ειδικότερα θέματα του μηχανισμού αντιστάθμισης περικοπών, ενώ θα ανοίξουν στις 14:30 με παρουσιάσεις εταιρειών.

Στις 16:00, θα αναλυθούν οι «Εξελίξεις στις Υπηρεσίες ΦΟΣΕ» από τον κ. Νικόλαο Καλούση, Διευθυντή Λειτουργιών της Optimus Energy.

Μεταξύ 16:30 – 17:45 , θα διερευνηθούν οι «Προκλήσεις των σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο». Εισαγωγική τοποθέτηση στο θέμα θα γίνει από τον Δρ. Παντελή Μπίσκα, ενώ στο πάνελ της συζήτησης, θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων οι κ. Κωνσταντίνος Μητσιολίδης, CEO & CFO AGROTECH – GREEN LINE, η κα. Θάλεια Βαλκούμα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της FARIA Renewables και ο κ. Αντωνόπουλος Αντώνιος της KRANNICH SOLAR. Tη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Μιχάλης Μαστοράκης, ENERGYPRESS.

Στις 17:45 είναι προγραμματισμένη παρουσίαση της GREEN LINE

Στις 18:00 το επόμενο μεγάλο θέμα συζήτησης θα είναι «Προβλήματα και Προοπτικές στη Λειτουργία των Φωτοβολταϊκών σταθμών» με ειδικότερα αντικείμενα τους περιορισμούς έγχυσης, το έλλειμμα αποθήκευσης, τον μηχανισμό αντιστάθμισης περικοπών και τις προοπτικές αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Η εισαγωγική τοποθέτηση θα γίνει από τον Δρ. Σταύρο Παπαθανασίου. Στο πάνελ της συζήτησης θα συμμετάσχουν οι: Δημήτριος Φούρλαρης, Αντιπρόεδρος κλάδου ενέργειας ΡΑAΕY, Δρ. Δημήτρης Τσαλέμης, Διευθυντής Δ/νσης Πελατών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, Δρ. Κων /νος Τσιρέκης, Διευθυντής έργων μεταφοράς ΑΔΜΗΕ, Δρ. Νικόλαος Ζιώγος, Διευθυντής συμβάσεων ΑΠΕ ΔΑΠΕΕΠ και η κα Στέλλα Ζαχαρία , CEO της Optimus Energy.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Κώστας Δεληγιάννης, αρθρογράφος του ENERGYPRESS.

Στις 20.00 θα ακολουθήσει το επίσημο δείπνο της Ομοσπονδίας, που θα ανοίξει με τους χαιρετισμούς των επισήμων, ενώ ομιλία θα εκφωνήσει ο Πρόεδρος της ΠΟΣΠΗΕΦ, Γιάννης Παναγής.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η ΠΟΣΠΗΕΦ θα κόψει την πίτα της για το καλό της νέας χρονιάς, ενώ θα ακολουθήσει μία χαλαρή βραδιά με ζωντανό μουσικό πρόγραμμα και τραγουδίστρια τη γνωστή ερμηνεύτρια, Γλυκερία.