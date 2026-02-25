ΔΕΗ myBusineDynamic: Δυναμική τιμολόγηση ρεύματος επιχειρήσεων για έλεγχο κατανάλωσης και κόστους

Διαθέσιμο για παραγγελίες είναι πλέον το ΔΕΗ myBusiness Dynamic, το νέο προϊόν ρεύματος δυναμικής τιμολόγησης, σχεδιασμένο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με ισχύ παροχής μεγαλύτερη από 25 kVA, που διαθέτουν έξυπνο μετρητή.

Το ΔΕΗ myBusiness Dynamic είναι ιδανικό για τις επιχειρήσεις που ήδη καταναλώνουν σημαντική ενέργεια τις ώρες χαμηλού κόστους ενέργειας ή για τις επιχειρήσεις που μπορούν να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους ανάλογα. Με την εκ των προτέρων πληροφόρηση για τις συμφέρουσες ώρες της επόμενες ημέρας και με ξεκάθαρη χρέωση, άμεσα συνδεδεμένη με την ωριαία τιμή της χονδρικής αγοράς, το ΔΕΗ myBusiness Dynamic προσφέρει στις επιχειρήσεις μια μοναδική δυνατότητα ελαχιστοποίησης του ενεργειακού τους κόστους.

Οι επιχειρήσεις προσαρμόζοντας τη λειτουργία των ενεργοβόρων συσκευών τους, έχουν πλέον τη δυνατότητα να μεταφέρουν μέρος της κατανάλωσής τους σε ώρες χαμηλότερης χρέωσης, επιτυγχάνοντας πιο οικονομική και αποδοτική χρήση ενέργειας και συμβάλλοντας στη μείωση του λειτουργικού τους κόστους και του ενεργειακού αποτυπώματός τους

Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν το ΔΕΗ myBusiness Dynamic μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω των καναλιών εξυπηρέτησης της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των αποκλειστικών VideoCall και LiveChat υπηρεσιών.

Για την ενεργοποίηση του ΔΕΗ myBusiness Dynamic στην παροχή της επιχείρησής τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το πλησιέστερο κατάστημα ΔΕΗ, να καλέσουν δωρεάν στο 800-500-7000 ή να ενημερωθούν στο dei.gr.

Η ΔΕΗ συνεχίζει να αναπτύσσει σύγχρονα ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες για επιχειρήσεις, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες των επαγγελματιών πελατών της για αποτελεσματικότερο έλεγχο της κατανάλωσης και του ενεργειακού κόστους τους.