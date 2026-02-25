  1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. ΔΕΗ myBusineDynamic: Δυναμική τιμολόγηση ρεύματος επιχειρήσεων για έλεγχο κατανάλωσης και κόστους
ΔΕΗ myBusineDynamic: Δυναμική τιμολόγηση ρεύματος επιχειρήσεων για έλεγχο κατανάλωσης και κόστους
Ηλεκτρισμός
Νέα
0

ΔΕΗ myBusineDynamic: Δυναμική τιμολόγηση ρεύματος επιχειρήσεων για έλεγχο κατανάλωσης και κόστους

0
dei
now viewing

ΔΕΗ myBusineDynamic: Δυναμική τιμολόγηση ρεύματος επιχειρήσεων για έλεγχο κατανάλωσης και κόστους

b258b129c4074981adbbdcc646acf307
now playing

Κ. Μαύρος (ΔΕΗ): Στόχος τα 2 GW ΑΠΕ στη Ρουμανία έως το τέλος του έτους – Επενδύσεις σε δίκτυα, αποθήκευση και data centers

Giorgia-Meloni-Lampedusa-800-px
now playing

Οι ιταλικές παρεμβάσεις στην ενέργεια και η επίδραση τους στην Ελλάδα

ΔΕΗ – ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΩ 2
now playing

ΔΕΗ: 1.700 μαθητές σε 6 νησιά συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το Πλαστικό μου κι Εγώ»

Διαθέσιμο για παραγγελίες είναι πλέον το ΔΕΗ myBusiness Dynamic, το νέο προϊόν ρεύματος δυναμικής τιμολόγησης, σχεδιασμένο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με ισχύ παροχής μεγαλύτερη από 25 kVA, που διαθέτουν έξυπνο μετρητή. 

Το ΔΕΗ myBusiness Dynamic είναι ιδανικό για τις επιχειρήσεις που ήδη καταναλώνουν σημαντική ενέργεια τις ώρες χαμηλού κόστους ενέργειας ή για τις επιχειρήσεις που μπορούν να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους ανάλογα. Με την εκ των προτέρων πληροφόρηση για τις συμφέρουσες ώρες της επόμενες ημέρας και με ξεκάθαρη χρέωση, άμεσα συνδεδεμένη με την ωριαία τιμή της χονδρικής αγοράς, το ΔΕΗ myBusiness Dynamic προσφέρει στις επιχειρήσεις μια μοναδική δυνατότητα ελαχιστοποίησης του ενεργειακού τους κόστους.

Οι επιχειρήσεις προσαρμόζοντας τη λειτουργία των ενεργοβόρων συσκευών τους, έχουν πλέον τη δυνατότητα να μεταφέρουν μέρος της κατανάλωσής τους σε ώρες χαμηλότερης χρέωσης, επιτυγχάνοντας πιο οικονομική και αποδοτική χρήση ενέργειας και συμβάλλοντας στη μείωση του λειτουργικού τους κόστους και του ενεργειακού αποτυπώματός τους

Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν το ΔΕΗ myBusiness Dynamic μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω των καναλιών εξυπηρέτησης της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των αποκλειστικών VideoCall και LiveChat υπηρεσιών.

Για την ενεργοποίηση του ΔΕΗ myBusiness Dynamic στην παροχή της επιχείρησής τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το πλησιέστερο κατάστημα ΔΕΗ, να καλέσουν δωρεάν στο 800-500-7000 ή να ενημερωθούν στο dei.gr.

Η ΔΕΗ συνεχίζει να αναπτύσσει σύγχρονα ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες για επιχειρήσεις, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες των επαγγελματιών πελατών της για αποτελεσματικότερο έλεγχο της κατανάλωσης και του ενεργειακού κόστους τους.

tags:
Σχετικά θέματα
21022026

Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον για Κάθετο Διάδρομο: «Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη. Μετατρέψαμε τη διεθνή μας αξιοπιστία και σταθερότητα σε πόλο έλξης επενδύσεων και συνεργασιών»

press-room 0
Hisense

Η Hisense στην Climatherm Energy 2026, σε συνεργασία με τη Delphis

press-room 0
Η METLEN πρωτοπορεί στη διαχείριση των κινδύνων απάτης με πιστοποίηση ISO 37003 από την TÜV NORD Ελλάδας

Η METLEN πρωτοπορεί στη διαχείριση των κινδύνων απάτης με πιστοποίηση ISO 37003 από την TÜV NORD Ελλάδας

press-room 0
Close

Share this video