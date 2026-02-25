Διατλαντική στρατηγική LNG και Κάθετος Διάδρομος στο επίκεντρο της απεξάρτησης από τη Ρωσία

Η Διατλαντική Σύνοδος για το LNG που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον κατέγραψε σύγκλιση ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από την επιτάχυνση της ενεργειακής απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο και την ανακατεύθυνση των ροών προς εναλλακτικές οδεύσεις. Στο επίκεντρο των αποφάσεων βρέθηκε ο Κάθετος Διάδρομος και ο ρόλος της Ελλάδας ως βασικού σημείου εισόδου και διανομής αμερικανικού LNG προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Η σύνοδος συνοδεύτηκε από την υπογραφή έξι συμφωνιών LNG, εκ των οποίων οι περισσότερες συνδέονται άμεσα με ελληνικές υποδομές και επιχειρηματικούς ομίλους. Η Atlantic SEE LNG Trade υπέγραψε μνημόνια συνεργασίας με κρατικούς φορείς φυσικού αερίου σε χώρες της διαδρομής, ενώ η Metlen προχώρησε σε πολυετή συμφωνία προμήθειας LNG με τη Shell από το 2027. Οι συμφωνίες αυτές ενισχύουν τη διασφάλιση ποσοτήτων που προορίζονται να διοχετευθούν μέσω ελληνικών τερματικών και διασυνδέσεων προς αγορές που μέχρι πρόσφατα καλύπτονταν κυρίως από ρωσικές ροές.

Η διατλαντική προσέγγιση επεκτείνεται και στον βιομηχανικό τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας LNG. Η συνεργασία της ONEX Shipyards με τη νοτιοκορεατική Hanwha για τη ναυπήγηση πλοίων μεταφοράς LNG και πλωτών μονάδων αποθήκευσης εντάσσεται στον σχεδιασμό ενίσχυσης των δυνατοτήτων μεταφοράς και αποθήκευσης αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ναυπηγική διάσταση θεωρείται συμπληρωματική προς την ανάπτυξη υποδομών εισαγωγής και διαμετακόμισης, καθώς αυξάνει την επιχειρησιακή αυτονομία της περιφερειακής αγοράς.

Παρά την πολιτική σύγκλιση, η εμπορική ωρίμανση του Κάθετου Διαδρόμου παραμένει συνδεδεμένη με σημαντικά ρυθμιστικά και οικονομικά ζητήματα. Οι ισχύοντες ευρωπαϊκοί κώδικες κατανομής δυναμικότητας και τιμολόγησης, που σχεδιάστηκαν σε περιβάλλον υψηλής διαθεσιμότητας ρωσικού αερίου, περιορίζουν την ευελιξία των διασυνοριακών ροών και δυσχεραίνουν τη διαμόρφωση ενιαίων προϊόντων μεταφοράς κατά μήκος της διαδρομής. Παράλληλα, τα τέλη διαμετακόμισης μέσω της νοτιοανατολικής όδευσης παραμένουν υψηλότερα από ανταγωνιστικές διαδρομές, επηρεάζοντας την εμπορική ελκυστικότητα του σχήματος.

Κρίσιμος παράγοντας που επηρεάζει τη στρατηγική απεξάρτησης παραμένει η συνέχιση ροών ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω τρίτων χωρών. Οι ποσότητες που διακινούνται εκτός ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου και επανεισάγονται στην αγορά της ΕΕ υπονομεύουν την οικονομική βιωσιμότητα εναλλακτικών διαδρόμων και διατηρούν ανταγωνιστική πίεση στις τιμές LNG. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται αυστηρότερα μέτρα και πιθανές κυρώσεις που θα στοχεύουν τόσο την προμήθεια όσο και την εμπορία έμμεσων ρωσικών ροών.

Η συζήτηση στη Σύνοδο κατέδειξε ότι η ανακατεύθυνση των ευρωπαϊκών ροών φυσικού αερίου δεν αποτελεί μόνο ζήτημα υποδομών αλλά και ρυθμιστικής προσαρμογής και πολιτικών αποφάσεων. Η Ελλάδα, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου και των συνδεδεμένων συμφωνιών LNG, τοποθετείται στο κέντρο αυτής της αναδιάταξης, με ρόλο διαμετακόμισης και περιφερειακής τροφοδοσίας που συνδέεται άμεσα με τη συνολική αρχιτεκτονική ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης.