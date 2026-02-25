Κ. Μαύρος (ΔΕΗ): Στόχος τα 2 GW ΑΠΕ στη Ρουμανία έως το τέλος του έτους – Επενδύσεις σε δίκτυα, αποθήκευση και data centers

Τη στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου ΔΕΗ στη Ρουμανία παρουσίασε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ του Ομίλου, Κωνσταντίνος Μαύρος, στο πλαίσιο του ZF Power Summit 2026, του μεγαλύτερου ενεργειακού συνεδρίου της χώρας, που πραγματοποιείται στο Βουκουρέστι στις 23 και 24 Φεβρουαρίου.

Όπως τόνισε, η PPC Renewables Romania έχει ήδη διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ της στα 1,5 GW, θέτοντας ως στόχο τα 2 GW από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το τέλος του 2026. Στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνονται σημαντικά έργα που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια υλοποίησης, με αιχμή το εμβληματικό αιολικό πάρκο στην περιοχή Βασλούι.

Η πρώτη φάση του έργου, Prowind North, ισχύος 140 MW, έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση και των 23 ανεμογεννητριών, ισχύος 6,1 MW η καθεμία, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες σύνδεσης με το δίκτυο. Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει η δεύτερη φάση, Prowind South, που προβλέπει την εγκατάσταση 14 επιπλέον ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 85 MW. Με την ολοκλήρωσή της, η συνολική ισχύς του έργου θα ανέλθει στα 225 MW.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα έργα αποθήκευσης ενέργειας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρουμανία. Πρόσφατα ανακοινώθηκε η ανάπτυξη συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) ισχύος 60 MWh στο αιολικό πάρκο Salbatica, στην περιοχή της Ντομπρότζεα, το οποίο αποτελεί το πρώτο από μια σειρά αντίστοιχων έργων που θα ακολουθήσουν.

Ανάγκη για ισχυρότερα δίκτυα και μεγαλύτερες επενδύσεις

Ο κ. Μαύρος στάθηκε ιδιαίτερα στην επάρκεια και την ασφάλεια των δικτύων, επισημαίνοντας ότι τα οφέλη από τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα γίνουν πιο εμφανή τα επόμενα χρόνια. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι απαιτείται συνδυασμός λύσεων, όπως ευέλικτες μονάδες παραγωγής, έργα αποθήκευσης, αντλησιοταμίευση και ενίσχυση των διασυνδέσεων μεταξύ χωρών.

Επικαλούμενος μελέτη της Eurelectric, ανέφερε ότι για την κάλυψη των αυξημένων μελλοντικών αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια, οι επενδύσεις στα δίκτυα διανομής στην Ευρώπη θα πρέπει να διπλασιαστούν – από 33 δισ. ευρώ ετησίως σήμερα σε 67 δισ. ευρώ ετησίως για την περίοδο 2025-2030.

«Πρέπει να φέρνουμε τη φθηνή ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ στους καταναλωτές», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τα επενδυτικά σχέδια των επόμενων ετών οφείλουν να είναι πιο φιλόδοξα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το κόστος των επενδύσεων μπορεί να φαίνεται υψηλό, ωστόσο η μη υλοποίησή τους θα έχει πολύ μεγαλύτερο οικονομικό αντίκτυπο.

Δυτική Μακεδονία: Πράσινος και τεχνολογικός κόμβος

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ παρουσίασε επίσης το στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία, η οποία αναμένεται να μετατραπεί σε πράσινο ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο, δημιουργώντας χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Το σχέδιο περιλαμβάνει περισσότερα από 3.000 MW εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ, νέες σύγχρονες και ευέλικτες μονάδες παραγωγής, συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες, καθώς και δύο έργα αντλησιοταμίευσης στα πρώην ορυχεία Καρδιάς και Νοτίου Πεδίου. Προβλέπεται ακόμη η ανάπτυξη της πρώτης μονάδας παραγωγής υδρογόνου βιομηχανικής κλίμακας από ΑΠΕ στο Αμύνταιο, καθώς και η μετατροπή παλαιών γεννητριών στον ΑΗΣ Καρδιάς σε σύγχρονους πυκνωτές για την ενίσχυση της ευστάθειας του συστήματος υπερυψηλής τάσης.

Τέλος, έγινε αναφορά στα σχέδια για την κατασκευή Giga Data Center στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, έργο που θα προχωρήσει εφόσον επιτευχθεί συμφωνία με hyperscalers.