HelleniQ Energy: EBITDA άνω του €1 δισ. για 4η χρονιά και επενδυτικό ρεκόρ το 2025

Η HELLENiQ ENERGY ολοκλήρωσε το 2025 με ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, επιβεβαιώνοντας ότι ο στρατηγικός μετασχηματισμός των τελευταίων ετών έχει πλέον αποτυπωθεί καθαρά στους αριθμούς. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο πρόσφατο conference call, ο Όμιλος διατηρεί υψηλή κερδοφορία στη διύλιση και την εμπορία, ενώ αυξάνει σταδιακά τη συμβολή της ηλεκτρικής ενέργειας, των ΑΠΕ και του φυσικού αερίου, ενώ περνά σε φάση όπου η κερδοφορία παραμένει ισχυρή, οι επενδύσεις αυξάνονται και η ενεργειακή μετάβαση αποκτά μετρήσιμη οικονομική βαρύτητα, χωρίς να αποδυναμώνεται ο παραδοσιακός πυρήνας δραστηριότητας.

Οικονομικά αποτελέσματα: τέταρτη χρονιά πάνω από €1 δισ. EBITDA

Τα συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €1,13 δισ. το 2025, αυξημένα κατά περίπου 10% σε σχέση με το 2024. Είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία η λειτουργική κερδοφορία υπερβαίνει το όριο του €1 δισ.

Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €503 εκατ., αυξημένα κατά 25% σε ετήσια βάση. Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €173 εκατ., επηρεασμένα από τη μείωση των διεθνών τιμών αργού και την αποτίμηση αποθεμάτων.

Ο καθαρός δανεισμός διατηρήθηκε περίπου στα €2,1 δισ., με σταθερή μόχλευση, ενώ το χρηματοοικονομικό κόστος μειώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Επενδύσεις €757 εκατ. – έμφαση σε ΑΠΕ και ηλεκτρική ενέργεια

Οι συνολικές επενδύσεις το 2025 ανήλθαν σε €757 εκατ., στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Σημαντικό μέρος κατευθύνθηκε στον κλάδο Power, δηλαδή στις ΑΠΕ και στην ηλεκτρική ενέργεια.

Η πλήρης ενσωμάτωση της Enerwave (πρώην ELPEDISON) συνέβαλε με EBITDA €100 εκατ. σε pro-forma βάση για το 2025. Η διοίκηση έχει θέσει ως στόχο τη δημιουργία καθετοποιημένης πλατφόρμας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ώστε να ενισχυθεί η σταθερότητα των ταμειακών ροών σε βάθος χρόνου.

Vision 2025: από εταιρεία διύλισης σε πολυπυλωνικό ενεργειακό Όμιλο

Το πρόγραμμα Vision 2025 ολοκληρώθηκε εντός του 2025, νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, και επανακαθόρισε το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου σε τρία βασικά επίπεδα.

Διαφοροποίηση κερδοφορίας: Πέρα από τη διύλιση και την εμπορία, οι ΑΠΕ, η ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και η έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων αποτελούν πλέον διακριτούς πυλώνες δραστηριότητας. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει την εξάρτηση από έναν μόνο τομέα και διευρύνει τις πηγές εσόδων.

Διεθνοποίηση και ενίσχυση trading: Η διεθνής εμπορία ενισχύθηκε σημαντικά, ενώ η λειτουργία trading hub στη Γενεύη επιτρέπει καλύτερη πρόσβαση και αξιοποίηση των διεθνών αγορών, ενισχύοντας τη συνολική απόδοση του συστήματος.

Ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου: Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων μειώνει την έκθεση σε διακυμάνσεις των περιθωρίων διύλισης. Αυτό αποδεικνύεται ιδιαίτερα κρίσιμο σε περιόδους προγραμματισμένων shutdowns και συντηρήσεων στα διυλιστήρια, όπου η συνεισφορά άλλων κλάδων λειτουργεί ως αντιστάθμισμα.

Downstream: εξαγωγικός προσανατολισμός και ενίσχυση εμπορίας

Οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών ανήλθαν σε 15,6 εκατ. τόνους, με το 54% να αφορά εξαγωγές. Η εγχώρια εμπορία κατέγραψε αύξηση κερδοφορίας 46%, ενώ η διεθνής εμπορία ενισχύθηκε κατά 18%, καταγράφοντας νέα υψηλά.

Παρά τις προγραμματισμένες συντηρήσεις στις μονάδες διύλισης, η συνολική κερδοφορία παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα.

Στόχοι έως το 2030: 1,5 GW ΑΠΕ και EBITDA €300 εκατ.

Στον τομέα των ΑΠΕ, ο στόχος είναι εγκατεστημένη ισχύς 1,5 GW εντός της επόμενης τριετίας, με επιπλέον έργα περίπου 1 GW υπό ανάπτυξη ή αξιολόγηση.

Η διοίκηση θέτει ως στόχο EBITDA €300 εκατ. από τις δραστηριότητες ΑΠΕ και ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2030, αυξάνοντας τη συμμετοχή δραστηριοτήτων με μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στα συνολικά αποτελέσματα.

Περιφερειακός ρόλος και μέρισμα

Η επαναλειτουργία του αγωγού Θεσσαλονίκης–Σκοπίων βελτιώνει την πρόσβαση στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η συνεισφορά του στο EBITDA εκτιμάται σε €5–10 εκατ. ετησίως από το 2026.

Για τη χρήση 2025 προτάθηκε συνολικό μέρισμα €0,60 ανά μετοχή, αυξημένο σε σχέση με το 2024 (€0,45), με απόδοση άνω του 7% με βάση την τιμή της μετοχής στο τέλος του έτους.