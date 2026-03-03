Εσπερίδα ΕΛΕΤΑΕΝ στη Verde.tec : Η Αιολική Ενέργεια αποτελεί κρίσιμη ψηφίδα της συνολικής κλιματικής πολιτικής
Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα από την Εσπερίδα που οργάνωσε η ΕΛΕΤΑΕΝ το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο της 8ης Διεθνούς Έκθεσης Verde.tec. Σε μια υψηλής ποιότητας συζήτηση στελέχη και επιστήμονες από την Ελλάδα και την Ευρώπη συζήτησαν με θέμα: «Κλίμα και αιολική ενέργεια: πολιτικές και δεδομένα».
Το φαινόμενο αυτό συνδέεται και με τις υψηλές τιμές ενέργειας στην χονδρική αγορά. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων αποδεικνύει ότι υψηλές τιμές εμφανίζονται όταν υπάρχει μεγάλη παραγωγή ρεύματος από αέριο. Αντίθετα, τα αιολικά πάρκα και γενικά οι ανανεώσιμες ρίχνουν τις τιμές. Η μείωση αυτή ωφελεί τους καταναλωτές αφορούν αντανακλάται τελικά στις τιμές της λιανικής αγοράς.
Το ζητούμενο φυσικά είναι το όφελος αυτό να καταλήγει στους καταναλωτές ακόμα μια πιο άμεσα, αυτούσιο και με διαφάνεια.
Τη συζήτηση συντόνισε ο Γενικός Διευθυντής της ΕΛΕΤΑΕΝ κ. Παναγιώτης Παπασταματίου, που συνόψισε τα συμπεράσματα στο τέλος της Εσπερίδας.
