Φυσικό αέριο: Εκτίναξη τιμών άνω του 30%

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξήθηκαν περισσότερο από 30% την Τρίτη, μετά τη διακοπή της παραγωγής στο μεγαλύτερο εργοστάσιο εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο στο Κατάρ, η οποία προκάλεσε αναστάτωση στις αγορές και ενίσχυσε τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά.

Το ολλανδικό συμβόλαιο TTF για τον επόμενο μήνα αρχικά αυξήθηκαν κατά 36%, φτάνοντας τα 58 ευρώ ανά μεγαβατώρα στις πρώτες συναλλαγές, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Η άνοδος αυτή επιταχύνθηκε λόγω των αυξανόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τον εφοδιασμό της Ευρώπης με υγροποιημένο φυσικό αέριο. Οι τιμές είχαν ήδη αρχίσει να ανεβαίνουν από τη Δευτέρα, μετά την αναστολή παραγωγής στο συγκρότημα Ras Laffan από την κρατική QatarEnergy, έπειτα από επίθεση με ιρανικά drones.

Η QatarEnergy διέκοψε τη Δευτέρα την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις Ras Laffan και Mesaieed, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής LNG. Η διακοπή αυτή μπορεί να επηρεάσει περίπου το 15% των εισαγωγών LNG της Ευρώπης, περιορίζοντας την παγκόσμια προσφορά και αυξάνοντας τον ανταγωνισμό για εναλλακτικές πηγές. Επιπλέον, το Ιράν έκλεισε το Στενό του Ορμούζ, περιορίζοντας τις εξαγωγές άλλων μεγάλων παραγωγών της Μέσης Ανατολής. Οι κίνδυνοι αυτοί για την προσφορά εμφανίζονται σε μια περίοδο που τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο, μόλις στο 31%, κάτω από το 40% της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι.

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη απειλή για τις παγκόσμιες αγορές φυσικού αερίου από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022», ανέφεραν αναλυτές της ANZ.

Το Κατάρ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG στον κόσμο. Προμηθεύει κυρίως πελάτες στην Ασία, αν και οποιαδήποτε παρατεταμένη διακοπή θα ανάγκαζε πιθανώς τους Euρωπαίους και εισαγωγείς από την Ασία να ανταγωνιστούν για περιορισμένα φορτία, ωθώντας τις τιμές προς τα πάνω και στις δύο περιοχές.

Η διακοπή συνέβη ενώ η αγορά ήδη αντιμετώπιζε το αποτελεσματικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, μιας κρίσιμης ναυτιλιακής οδού στην είσοδο του Περσικού Κόλπου που διαχειρίζεται περισσότερο από το 20% του παγκόσμιου εφοδιασμού με υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Η χρονική στιγμή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη για την Ευρώπη. Με την περίοδο θέρμανσης να πλησιάζει στο τέλος της και τα αποθέματα να είναι πολύ κάτω από τα εποχιακά πρότυπα, η περιοχή θα αντιμετωπίσει αυξανόμενη πίεση για την ανασύσταση των αποθεμάτων πριν από τον επόμενο χειμώνα.

Εν τω μεταξύ, οι εναλλακτικές προμήθειες παραμένουν περιορισμένες. Αν και οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εξαγωγές, οι έμποροι λένε ότι οι πρόσθετοι όγκοι δεν θα αρκούσαν για να αντισταθμίσουν τις παρατεταμένες απώλειες της παραγωγής του Κατάρ.