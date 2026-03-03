NOVAL PROPERTY: Οικονομικά αποτελέσματα 2025

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις της Εταιρείας, ο κ. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Noval Property δήλωσε:

«Η εκτέλεση και ολοκλήρωση μέρους του επενδυτικού προγράμματος της Noval Property συνεχίστηκε επιτυχώς παραδίδοντας σε χρήση δύο ακόμη ακίνητα μέσα στο 2025: το κτήριο μεικτής χρήσης “Ardittos House” στο Μετς και το σύγχρονο κτήριο γραφείων στην οδό Χειμάρρας, στο Μαρούσι. Παράλληλα, η δέσμευση της Εταιρείας για την αναμόρφωση του αστικού τοπίου μέσω σύγχρονων και βιώσιμων έργων επιβεβαιώθηκε με την απόκτηση πιστοποίησης LEED Gold για τα συγκεκριμένα κτήρια.

Η ενεργητική διαχείριση και η υψηλή ποιότητα του χαρτοφυλακίου ακινήτων εισοδήματος, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων περιβαλλοντικά πιστοποιημένων κτηρίων, συνέβαλαν στη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας της Εταιρείας και στην περαιτέρω ενίσχυση της εσωτερικής λογιστικής αξίας (NAV), η οποία διαμορφώθηκε σε 555 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου (GAV) ανήλθε σε 694 εκατ. ευρώ.

Οι επιδόσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα με την οποία εφαρμόζεται η στρατηγική της Εταιρείας, επιταχύνοντας τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανθεκτικού χαρτοφυλακίου.

Βασική προτεραιότητα της Noval Property για το προσεχές διάστημα αποτελεί η ολοκλήρωση του σημαντικού έργου της κοινοπραξίας The Grid SA, καθώς και η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου μέσω της αναβάθμισης και επανατοποθέτησης υφιστάμενων ακινήτων, δημιουργώντας μακροχρόνια αξία και διατήρηση αυτής για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω νέων στοχευμένων επενδύσεων και αποτελεσματικής διαχείρισης της υπάρχουσας ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας».

Επισκόπηση

Τα έσοδα από μισθώματα για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 37,8 εκατ. ευρώ, έναντι 33,4 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2024, σημειώνοντας αύξηση 4,4 εκατ. ευρώ (13%). Η αύξηση αυτή αντανακλά την ενεργητική διαχείριση των ακινήτων της Εταιρείας και την υψηλή ποιότητα του χαρτοφυλακίου, που οδήγησαν στη σύναψη νέων μισθωτικών συμβάσεων, καθώς και στην ανανέωση ή αντικατάσταση υφιστάμενων μισθωτικών συμβάσεων με ευνοϊκότερους όρους. Παράλληλα, η αύξηση του κύκλου εργασιών των μισθωτών συνέβαλε στην ενίσχυση των εσόδων των μεταβλητών μισθωμάτων.

Κατά τη διάρκεια του 2025, η Noval Property παρέδωσε στην αγορά δύο νέα ακίνητα. Το κτήριο μεικτής χρήσης “Ardittos House” στο Μετς, στην Αθήνα το οποίο περιλαμβάνει πολυτελείς κατοικίες και σύγχρονους χώρους γραφείων, ολοκληρώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του έτους, με την πληρότητα να διαμορφώνεται περίπου στο 60% την 31η Δεκεμβρίου 2025. Στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, ολοκληρώθηκε και το κτήριο γραφείων υψηλών προδιαγραφών στην οδό Χειμάρρας στο Μαρούσι με το ακίνητο να είναι πλήρως μισθωμένο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Επιπλέον, τον Φεβρουάριο του 2026, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την ανακατασκευή του υφιστάμενου κτηρίου γραφείων στη Λεωφόρο Κηφισίας 199 στο Μαρούσι και το οποίο παραδόθηκε προς χρήση σε μισθωτή.

Ταυτόχρονα, σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στις κατασκευαστικές εργασίες της ανάπτυξης νέου εξαώροφου συγκροτήματος γραφείων στο Μαρούσι, ιδιοκτησία της κοινοπραξίας The Grid SA, συνολικής δόμησης περίπου 62.000 τ.μ., και με προσδοκώμενη πιστοποίηση LEED Platinum.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων (adjusted EBITDA) για τη χρήση του 2025 ανήλθαν σε 26,2 εκατ. ευρώ, έναντι 20,6 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 5,6 εκατ. ευρώ (αύξηση 27%), χάρη στη σημαντική άνοδο των μισθωτικών εσόδων και την ενίσχυσης της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations) για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 18,3 εκατ. ευρώ έναντι 10,9 εκατ. ευρώ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2024. Η σημαντική αυτή αύξηση κατά 7,5 εκατ. ευρώ ή 68%, απορρέει από τις προαναφερθείσες βελτιώσεις αφενός στα έσοδα από μισθώματα και στη λειτουργική αποδοτικότητα και αφετέρου από τη μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ, η οποία περιόρισε τις δαπάνες τόκων, καθώς και από τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.

Η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου επενδύσεων της Noval Property την 31η Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε σε 693,6 εκατ. ευρώ, έναντι 648,3 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 45,3 εκατ. ευρώ (αύξηση 7%). Η εν λόγω αύξηση αποτυπώνει αφενός την ενεργητική διαχείριση και την ποιότητα των ακινήτων εισοδήματος της Εταιρείας και αφετέρου αντικατοπτρίζει την πρόοδο των εργασιών στα υπό ανάπτυξη ακίνητα του χαρτοφυλακίου της.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31η Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 47,6 εκατ. ευρώ, έναντι 72,8 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Η εσωτερική λογιστική αξία (NAV) την 31η Δεκεμβρίου 2025 ήταν 554,9 εκατ. ευρώ (4,39 ευρώ ανά μετοχή), ενώ την 31η Δεκεμβρίου 2024 ήταν 519,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 35,8 εκατ. ευρώ (αύξηση 7%).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Noval Property, κατά τη συνεδρίασή του στις 2 Μαρτίου 2026, αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή των Μετόχων τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2025 ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 0,027 ευρώ ανά μετοχή σε σχέση με το 2024 (αύξηση 63%).

Σημαντική σημείωση: Στο παρόν έγγραφο παρουσιάζονται χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Noval Property για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και έχουν συνταχθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Όλα τα μεγέθη, στοιχεία και πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται σε μη ελεγμένα χρηματοοικονομικά μεγέθη και περιλαμβάνουν εκτιμήσεις της Διοίκησης και προβλέψεις που αφορούν σε χρηματοοικονομικά στοιχεία ή άλλα γεγονότα του οικονομικού έτους 2025. Στο διάστημα που θα ακολουθήσει έως την δημοσίευση της ελεγμένης ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της Noval Property της 31η Δεκεμβρίου 2025, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 30.03.2026 και σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων τα οποία θα επηρέαζαν ουσιωδώς τα μεγέθη, στοιχεία και πληροφορίες που παρουσιάζονται στο παρόν, η Εταιρεία θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό.

Η ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της Noval Property, καθώς και η Κατάσταση Επενδύσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2025 θα είναι διαθέσιμες στην εταιρική ιστοσελίδα www.noval-property.com την 30η Μαρτίου 2026.

Γεώργιος Καραχάλιος

Investor Relations & Finance Manager

Email: gkarachalios@noval-property.com

Τηλ. 216 8619216

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ*

Ποσά σε € ’000s 31.12.2025 31.12.2024 Ενεργητικό Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Επενδύσεις σε ακίνητα 657.588 616.703 Ενσώματα πάγια 7.177 799 Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 425 2.773 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 89 146 Συμμετοχές σε κοινοπραξίες 32.398 31.063 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από δάνεια σε συνδεδεμένες 10.395 9.586 Παράγωγα 1.021 1.094 Λοιπές απαιτήσεις 3.750 3.891 Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 712.843 666.054 Κυκλοφορούν ενεργητικό Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 6.579 7.024 Παράγωγα 270 364 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 47.648 72.789 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 54.497 80.177 Σύνολο ενεργητικού 767.341 746.231 Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 316.080 316.080 Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 6.643 6.643 Τακτικό Αποθεματικό 2.050 0 Ίδιες μετοχές (671) 0 Αποθεματικά 1.989 1.075 Κέρδη εις νέον 228.809 195.302 Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 554.899 519.099 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια 180.281 184.420 Υποχρεώσεις μίσθωσης 13.750 13.871 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 77 78 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.844 2.758 Σύνολο Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 196.952 201.127 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια 7.353 11.506 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.479 12.340 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 1.175 1.725 Υποχρεώσεις μίσθωσης 483 434 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 15.490 26.005 Σύνολο υποχρεώσεων 212.442 227.132 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 767.341 746.231

* Tα ποσά που περιλαμβάνονται στο παρόν Δελτίο Τύπου παρουσιάζονται στρογγυλοποιημένα και τυχόν διαφορές μεταξύ των σχετικών ποσών που αναφέρονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ*

Ποσά σε € ’000s 01.01 – 31.12.2025 01.01 – 31.12.2024 Έσοδα από μισθώματα επενδυτικών ακινήτων 37.788 33.417 Κέρδη/ (ζημιές) από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες 20.188 24.497 Άμεσα έξοδα σχετιζόμενα με επενδυτικά ακίνητα (1.908) (2.884) Φόροι – Τέλη ακίνητης περιουσίας (3.212) (2.904) Δαπάνες προσωπικού (4.318) (5.351) Λοιπά λειτουργικά έξοδα (2.127) (2.198) Καθαρή ζημιά απομείωσης χρημ/κων περιουσιακών στοιχείων (300) (221) Κέρδη /(ζημιές) παύσης αναγνώρισης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενων στο αποσβεσμένο κόστος (89) 0 Κέρδη/ (Ζημιές) από πώληση παγίων 0 6 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων (430) (389) Λοιπά έσοδα 219 714 Αποτέλεσμα λειτουργικής δραστηριότητας 45.811 44.686 Χρηματοοικονομικά έσοδα 3.008 5.906 Χρηματοοικονομικά έξοδα (6.659) (8.315) Αναλογία κερδών / (ζημιών) από συμμετοχές σε κοινοπραξίες 1.335 8.561 Κέρδη προ φόρων 43.494 50.837 Φόροι (2.501) (3.573) Κέρδη μετά από φόρους 40.993 47.264

Λοιπά συνολικά εισοδήματα Στοιχεία τα οποία δεν θα μεταφερθούν μεταγενέστερα στα αποτελέσματα Αναλογιστικά κέρδη 1 18 Σύνολο 1 18 Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος που ενδέχεται να μεταφερθούν στο αποτέλεσμα σε μελλοντικές περιόδους Αναπροσαρμογή παγίων στην εύλογη αξία 1.081 0 Κέρδη / (ζημιές) από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση κινδύνου – αποτελεσματική 195 151 (Κέρδη) / ζημιές από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση κινδύνου – μεταφορά στο αποτέλεσμα (362) (664) Σύνολο 914 (513) Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης 915 (495) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης 41.908 46.769

* Tα ποσά που περιλαμβάνονται στο παρόν Δελτίο Τύπου παρουσιάζονται στρογγυλοποιημένα τυχόν διαφορές μεταξύ των σχετικών ποσών που αναφέρονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ*

a-EBITDA (ποσά σε ‘000 €) 01.01-31.12.2025 01.01-31.12.2024 Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων 43.494 50.837 Πλέον / (Μείον): (Κέρδη) / ζημιές από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες (20.188) (24.497) Πλέον: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 430 389 Μείον: Χρηματοοικονομικά έσοδα (3.008) (5.906) Πλέον: Χρηματοοικονομικά έξοδα 6.659 8.315 Πλέον / (Μείον): Αναλογία (κερδών) / ζημιών από συμμετοχές σε κοινοπραξίες (1.335) (8.561) Πλέον / (Μείον): Καθαρά μη επαναλαμβανόμενα (έσοδα) / έξοδα (176) (217) Πλέον / (Μείον): Καθαρή ζημιά απομείωσης χρημ/κων περιουσιακών στοιχείων 300 221 a-EBITDA 26.177 20.582

Κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) (ποσά σε ‘000 €) 01.01-31.12.2025 01.01-31.12.2024 Κέρδη/ (Ζημιές) μετά από φόρους 40.993 47.264 Πλέον: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 430 389 Πλέον / (Μείον): Αναλογία (κερδών) / ζημιών από συμμετοχές σε κοινοπραξίες (1.335) (8.561) Πλέον / (Μείον): (Κέρδη) / ζημιές από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες (20.188) (24.497) Πλέον / (Μείον): (Κέρδη) / Ζημιές από πώληση επενδυτικών ακινήτων 0 (6) Πλέον / (Μείον): Καθαρά (Κέρδη) / ζημιές από τροποποιήσεις δανειακών συμβάσεων (710) (2.727) Μείον: Κεφαλαιοποίηση τόκων (877) (947) Πλέον / (Μείον): Καθαρή ζημιά απομείωσης χρημ/κων περιουσιακών στοιχείων 300 221 Πλέον / (Μείον): Μη ταμειακά και μη επαναλαμβανόμενα (έσοδα) / έξοδα (275) (253) FFO 18.338 10.884

* Tα ποσά που περιλαμβάνονται στο παρόν Δελτίο Τύπου παρουσιάζονται στρογγυλοποιημένα και τυχόν διαφορές μεταξύ των σχετικών ποσών που αναφέρονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.