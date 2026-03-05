Σταύρος Παπασταύρου: «Η Ελλάδα διαθέτει οικονομική και πολιτική σταθερότητα, μια ισχυρότερη από ποτέ αποτρεπτική δύναμη και ενεργειακή ανθεκτικότητα»

Στις εξελίξεις στο Ιράν που «επιβεβαιώνουν ότι διαμορφώνεται διεθνώς ένα νέο περιβάλλον γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αυξημένων κινδύνων», αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο ERTNews και την εκπομπή «Newsroom» με τον δημοσιογράφο Γιώργο Σιαδήμα, υπογραμμίζοντας ότι «όταν η αβεβαιότητα επικρατεί διεθνώς, η πολιτική και η οικονομική σταθερότητα, η ισχυρή στρατιωτική αποτρεπτική ισχύς και η ενεργειακή ασφάλεια μιας χώρας αποτελούν επιτακτική εθνική προτεραιότητα».

Ο Υπουργός τόνισε ότι «η Ελλάδα διαθέτει ευτυχώς πολιτική και οικονομική σταθερότητα, με διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, ισχυρότερη -από ποτέ- αποτρεπτική δύναμη και ένα ενεργειακά διαφοροποιημένο μείγμα που ενισχύει την ανθεκτικότητά της. Έχουμε ανανεώσιμες πηγές, έχουμε υδροηλεκτρικά. Όσο πιο διαφοροποιημένο είναι το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο τόσο πιο ασφαλής μπορείς να είσαι».

Ο κ. Παπασταύρου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επίσκεψη που πραγματοποιούν στην Κύπρο ο Υπουργός Αμύνης κ. Δένδιας και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ κ. Χούπης, καθώς και στις φρεγάτες Κίμων και Ψαρά και τα F-16 που κατευθύνονται προς την Κύπρο «ώστε να προστατευτεί από τις επιθέσεις η Κυπριακή Δημοκρατία. Και επεσήμανε ότι αυτή «τη στιγμή όλοι αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικό είναι που η χώρα μας βρίσκεται σε περίοδο σταθερότητας. Κάτι το οποίο δεν πρέπει να διακινδυνεύσουμε».

Ερωτηθείς για τις τιμές της ενέργειας, μίλησε για τις σημαντικές αυξήσεις που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες μέρες τόσο στο πετρέλαιο όσο και στο φυσικό αέριο, διευκρινίζοντας ότι «είμαστε σε επιφυλακή και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποδείξει στην πράξη ότι όταν χρειάζεται, έχει και τα οικονομικά και τα θεσμικά εργαλεία να στηρίξει τον Έλληνα πολίτη».

Σε ό,τι αφορά τον Κάθετο Διάδρομο και το πρόσφατο ταξίδι του στις ΗΠΑ, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι «η χώρα μας γίνεται ένας ουσιαστικός κρίκος στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική που έχει συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική, η οποία περιλαμβάνει την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η Ελλάδα είναι η βασική πύλη εισόδου για να μπορεί το αμερικανικό φυσικό αέριο να φτάνει στην Ουκρανία, τη Μολδαβία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, γεγονός που ενισχύει, θωρακίζει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας και ουσιαστικά φέρνει και επενδύσεις και περισσότερα έσοδα και θέσεις εργασίας».

Αναφερόμενος στις έρευνες υδρογονανθράκων, σημείωσε ότι «μετά από χρόνια σχεδιασμού βάζουμε μπρος για να γίνουμε και παραγωγός φυσικού αερίου», ενώ για τις συμφωνίες με τη Chevron ξεκαθάρισε ότι «δεν εκχωρούν κυριαρχικά δικαιώματα. Ενισχύουν τη θέση της χώρας μας και αποδυναμώνουν το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο».

Σε ερώτηση για την πρόσφατη κριτική του πρώην Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, απάντησε ότι «τον Αντώνη τον Σαμαρά τον σέβομαι. Έχουμε δώσει μάχη μαζί για να κρατηθεί η χώρα στο Ευρώ. Μάλιστα, μου ανέθεσε την κρίσιμη νομική διαπραγμάτευση το φθινόπωρο του 2012, που έφερε την εκταμίευση των 44 δις που σταθεροποίησε τη χώρα. Επίσης, όταν δέχτηκα την ανελέητη επίθεση από τον ΣΥΡΙΖΑ, μου στάθηκε. Η εκτίμηση, όμως, για τις συμφωνίες με τις Chevron δεν είναι ορθή. Οι συμφωνίες με τις Chevron δεν εκχωρούν κυριαρχικά δικαιώματα, πώς θα μπορούσαν άλλωστε», για να προσθέσει πως «ενισχύουν τη θέση της χώρας μας και, αν μην τι άλλο, αποδυναμώνουν το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβικό μνημόνιο. Άλλωστε, η αντίδραση της Τουρκίας, η έντονη αντίδραση της Τουρκίας στον ΟΗΕ, αυτό επιβεβαιώνει. Η χώρα μας ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη και προφανώς δεν εκχωρεί κανένα δικαίωμα».

Τέλος, ανακοίνωσε ότι οι συμβάσεις με την Κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy προχωρούν άμεσα για κύρωση: «Την Πέμπτη, θα συζητηθούν στην αρμόδια Επιτροπή και στις 12 Μαρτίου θα κατατεθούν στην Ολομέλεια προς ψήφιση», ενώ για την ExxonMobil ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «προχωράμε ούτως ώστε να έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από σχεδόν μισό αιώνα, σε λιγότερο από 12 μήνες από τώρα», τονίζοντας ότι «η ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων είναι μια σημαντική βελτίωση για τα οικονομικά κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας. Είναι μια επένδυση για τα παιδιά των παιδιών μας».