Γεωπολιτικό σοκ στην ενέργεια: Άνοδος σε πετρέλαιο, αέριο και χονδρική ρεύματος

Η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή επαναφέρει με οξύ τρόπο τον γεωπολιτικό κίνδυνο στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, οδηγώντας σε έντονη άνοδο των τιμών του πετρελαίου, αυξημένη μεταβλητότητα στο φυσικό αέριο και άμεσες επιπτώσεις στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Για την Ελλάδα, το βασικό ζήτημα στην παρούσα φάση δεν είναι η φυσική επάρκεια εφοδιασμού, αλλά η έκθεση στις διεθνείς ανατιμήσεις, οι οποίες επηρεάζουν τόσο τα καύσιμα όσο και τη χονδρική αγορά ρεύματος.

Οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και η αβεβαιότητα γύρω από τα στρατηγικά θαλάσσια περάσματα της περιοχής, με επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ, έχουν ενσωματωθεί στις τιμές ως παράγοντας διαρκούς κινδύνου. Το Brent ξεπέρασε τα 85 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας υψηλό 20 μηνών, ενώ και το αμερικανικό αργό κινήθηκε ανοδικά, με άνοδο 8,5% και επίπεδα πάνω από τα 81 δολάρια. Η αγορά δεν αποτιμά μόνο τις σημερινές δυσκολίες στις μεταφορές ενέργειας, αλλά και το ενδεχόμενο η κρίση να αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια και να επηρεάσει ευρύτερα τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου και LNG.

Αντίστοιχα ισχυρή είναι η αντίδραση και στο φυσικό αέριο. Η τιμή του ευρωπαϊκού TTF (Title Transfer Facility – χρηματιστηριακός κόμβος φυσικού αερίου) παρουσίασε απότομη διακύμανση, με άλμα έως και 43% μέσα σε μία ημέρα και επίπεδα κοντά στα 63,75 ευρώ ανά MWh. Η αγορά προεξοφλεί ότι τυχόν επιδείνωση της κατάστασης ή διαταραχή στις εξαγωγές LNG από το Κατάρ θα ενισχύσει περαιτέρω το κόστος προμήθειας στην Ευρώπη. Παράλληλα, η αύξηση των ναύλων μεταφοράς LNG, τόσο στον Ατλαντικό όσο και στον Ειρηνικό, προσθέτει νέο κόστος στην αλυσίδα τροφοδοσίας.

Η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αποτυπώνει ήδη αυτή την πίεση. Η χονδρική τιμή ρεύματος κατέγραψε σε λίγες ημέρες άνοδο άνω του 160%, από 40,11 ευρώ/MWh στις αρχές Μαρτίου στα 105,57 ευρώ/MWh. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με τη θέση του φυσικού αερίου στο εγχώριο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και με την αβεβαιότητα που επικρατεί για το κόστος των επόμενων φορτίων. Παρότι υπάρχουν ακόμη συμβολαιοποιημένες ποσότητες σε προγενέστερες τιμές, η κατεύθυνση της αγοράς δείχνει ότι, αν η ένταση παραταθεί, η μετακύλιση των αυξήσεων θα γίνει ευρύτερα αισθητή.

Σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση επιχειρεί να διαχωρίσει την επάρκεια από την τιμή. Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η χώρα δεν αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο εφοδιασμού. Η Ελλάδα έχει χαμηλή εξάρτηση από τις εμπόλεμες ζώνες της Μέσης Ανατολής, δεν εισάγει φορτία LNG από το Κατάρ και διαθέτει ισχυρές υποδομές παραλαβής και αποθήκευσης, με τη Ρεβυθούσα να λειτουργεί ως κομβικό σημείο για την ασφάλεια τροφοδοσίας. Η υψηλή πληρότητα στις δεξαμενές της, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του FSRU Αλεξανδρούπολης, επιτρέπει στην αγορά να καλύπτει ανάγκες αρκετών εβδομάδων ακόμη και υπό συνθήκες διεθνούς αναστάτωσης.

Επιπλέον, η ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας ενισχύεται από τη διαφοροποίηση των πηγών. Το ενεργειακό μείγμα περιλαμβάνει αγωγούς φυσικού αερίου, υποδομές LNG, αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) και, αν χρειαστεί, τη δυνατότητα επανενεργοποίησης λιγνιτικών μονάδων για λόγους ασφάλειας συστήματος. Αυτό δεν εξουδετερώνει τον αντίκτυπο των διεθνών τιμών, αλλά μειώνει τον κίνδυνο διακοπής τροφοδοσίας.

Το οικονομικό και ενεργειακό επιτελείο έχει ήδη θέσει συγκεκριμένα όρια συναγερμού για πιθανή ενεργοποίηση πρόσθετων παρεμβάσεων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αν το αργό πετρέλαιο κινηθεί προς τα 100 δολάρια ανά βαρέλι και το φυσικό αέριο προς τα 60 ευρώ/MWh ή υψηλότερα με διάρκεια, τότε εξετάζεται η εφαρμογή έκτακτων μέτρων στήριξης. Στα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι περιλαμβάνονται επιδότηση λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας ανά κιλοβατώρα, οικονομική ενίσχυση για την αγορά καυσίμων, επιβολή ορίων στα περιθώρια κέρδους στην αγορά καυσίμων, καθώς και ενεργοποίηση μηχανισμών ανάκτησης υπερεσόδων από την ηλεκτροπαραγωγή.

Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζει παρεμβάσεις για τον περιορισμό ανατιμήσεων στην ευρύτερη αγορά, καθώς είναι σαφές ότι η ενεργειακή πίεση δεν σταματά στο ρεύμα και στα καύσιμα. Το κόστος μεταφοράς, η βιομηχανική παραγωγή και η εφοδιαστική αλυσίδα επηρεάζονται άμεσα, γεγονός που μπορεί να επαναφέρει ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις εάν η κρίση δεν εκτονωθεί σύντομα.

Το βασικό ερώτημα για τις επόμενες εβδομάδες είναι αν η σημερινή άνοδος συνιστά μια πρόσκαιρη γεωπολιτική επιβάρυνση ή την αρχή μιας πιο μόνιμης ανατιμολόγησης στην αγορά ενέργειας. Οι αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί, καθώς η διάρκεια της σύγκρουσης θα καθορίσει αν οι αυξήσεις θα παραμείνουν συγκυριακές ή αν θα ενσωματωθούν σε πιο υψηλά και σταθερά επίπεδα τιμών για μεγαλύτερο διάστημα.

Για την Ελλάδα, η εξίσωση παραμένει σύνθετη αλλά προς το παρόν διαχειρίσιμη. Η χώρα διαθέτει εναλλακτικές υποδομές και επαρκή σχεδιασμό για να αποφύγει προβλήματα φυσικού εφοδιασμού. Ωστόσο, παραμένει εκτεθειμένη στην ένταση των διεθνών αγορών, οι οποίες ήδη δείχνουν ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν αποτελεί μόνο γεωπολιτικό γεγονός, αλλά και κρίσιμο παράγοντα τιμολόγησης της ενέργειας σε παγκόσμια κλίμακα.