ΔΝΤ: Αύξηση 10% στο πετρέλαιο για ένα χρόνο προσθέτει 40 μ.β. στον πληθωρισμό

Μια αύξηση 10% στις τιμές της ενέργειας για ένα χρόνο θα ωθήσει τον παγκόσμιο πληθωρισμό κατά 40 μονάδες βάσης και θα επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη κατά 0,1-0,2%, δήλωσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

“Η παγκόσμια οικονομία ήταν αξιοσημείωτα ανθεκτική. Σοκ μετά από σοκ και όμως η ανάπτυξη βρίσκεται στο 3,3%”, δήλωσε η Γκεοργκίεβα μιλώντας στο Bloomberg Television στο περιθώριο ενός συνεδρίου. “Αλλά αυτή η ανθεκτικότητα δοκιμάζεται για άλλη μια φορά”, πρόσθεσε.

Η Γκεοργκίεβα προειδοποίησε ότι πολλές χώρες αντιμετωπίζουν την τελευταία κρίση στη Μέση Ανατολή με “τα αποθέματα ασφαλείας τους να έχουν εξαντληθεί” μετά τα προηγούμενα σοκ, αν και σημείωσε ότι πολλές ασιατικές οικονομίες έχουν δημιουργήσει ισχυρότερη δημοσιονομική ικανότητα και αποθεματικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Το ΔΝΤ βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με ορισμένα μέλη του σχετικά με πιθανή βοήθεια σε περίπτωση που η αβεβαιότητα επιδεινωθεί.

Το ΔΝΤ έχει επί του παρόντος προγράμματα με 50 χώρες και είναι έτοιμο να ενισχύσει τις υφιστάμενες ρυθμίσεις ή να δημιουργήσει νέες εάν χρειαστεί, δήλωσε την Παρασκευή η Γκεοργκίεβα. Εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για τις χώρες που εισάγουν πετρέλαιο, τις οικονομίες των νησιών του Ειρηνικού που βρίσκονται “στο τέλος της αλυσίδας εφοδιασμού” και τις χώρες χαμηλού εισοδήματος με υψηλά επίπεδα χρέους.

“Η συμβουλή μας προς όλα τα μέλη μας: Αναλάβετε αποφασιστική δράση για τακτοποιήσετε τα του οίκου σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε ένα περιβάλλον μέγιστης αβεβαιότητας”, δήλωσε η Γκεοργκίεβα, προτρέποντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις στις τιμές και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, την ίδια στιγμή που ξαναχτίζουν τα αποθέματα ασφαλείας τους σε καλές οικονομικές περιόδους.