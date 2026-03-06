Τσάφος: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων

H διάρκεια του πολέμου, η ένταση των συγκρούσεων, ενδεχόμενες επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και πιθανές εξελίξεις στα Στενά και στις μεταφορές ενέργειας είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων, όπως ανέφερε σήμερα ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος μιλώντας στον Σκάι.

Ο ίδιος τόνισε ότι ο βασικός κίνδυνος σχετίζεται με την εξέλιξη των διεθνών τιμών και όχι με την επάρκεια των προϊόντων η Ελλάδα που έχει μικρή εξάρτηση από την εμπόλεμη περιοχή -τα ελληνικά διυλιστήρια έχουν εναλλακτικές πηγές προμήθειας ενώ ταυτόχρονα η χώρα εξάγει σημαντικές ποσότητες πετρελαιοειδών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο υφυπουργός, η τιμή του Brent κινείται περίπου στα 85 δολάρια το βαρέλι ενώ πριν από λίγους μήνες ήταν περίπου στα 70 δολάρια, δηλαδή αυξήθηκε κατά 10%-15%. Η άνοδος αυτή δεν μεταφέρεται πλήρως στην αντλία, επειδή πάνω από το 50% της τιμής λιανικής είναι φόροι ενώ παράλληλα η πτώση της ισοτιμίας δολαρίου – ευρώ λειτουργεί ως «μαξιλάρι» για τους καταναλωτές. Πάντως οι τιμές απέχουν ακόμη πολύ από την κρίση του 2022, όταν το πετρέλαιο είχε φτάσει έως και 120 δολάρια.

Αντίστοιχα:

-Για το φυσικό αέριο, στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο (TTF Ολλανδίας) η τιμή ήταν περίπου 30 Euro/MWh πριν από την κρίση, έχει ανέβει περίπου στα 50 Euro/MWh και πρόσκαιρα άγγιξε και τα 60 Euro/MWh. Παρά την άνοδο, η τιμή κυμαίνεται στα περυσινά επίπεδα και απέχει πολύ από το 2022 όταν είχε φτάσει τα 350 Euro/MWh.

-Για το ηλεκτρικό ρεύμα, η τιμή χονδρικής στο Χρηματιστήριο ήταν τον Ιανουάριο 109 Euro/MWh, το Φεβρουάριο έπεσε στα 78 Euro/MWh και τις τελευταίες ημέρες διαμορφώνεται γύρω στα 100 Euro/MWh. Η τιμή παραμένει κοντά στα επίπεδα των προηγούμενων μηνών και χαμηλότερη από πολλές ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Αυστρία, Βουλγαρία).

Αναφερόμενος στο ρόλο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ο κ. Τσάφος τόνισε ότι όταν μειώνονται οι ΑΠΕ, αυξάνεται η χρήση φυσικού αερίου και ανεβαίνει η τιμή, ενώ αντίστροφα όταν αυξάνεται η παραγωγή ΑΠΕ, μειώνεται η ανάγκη φυσικού αερίου και πέφτει η τιμή. «Η Ελλάδα έχει φτάσει περίπου στο 55% ως προς τη συμμετοχή ΑΠΕ στο σύστημα και έχει μετατραπεί από εισαγωγέας σε εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας», ανέφερε.

Τέλος σημείωσε ότι ο «συναγερμός» τίθεται για το πετρέλαιο αν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι και για το φυσικό αέριο τα 60 Euro/MWh.