Πετρέλαιο: Κόβει παραγωγή η Aramco, «force majeure» κήρυξε το Μπαχρέιν

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Μπαχρέιν κήρυξε force majeure για τις αποστολές πετρελαίου, μετά από ιρανική επίθεση που προκάλεσε πυρκαγιά στο διυλιστήριό της. Είναι η δεύτερη χώρα της περιοχής που προχωρά σε αυτή την κίνηση μετά το Κατάρ.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Bahrain News Agency μετέδωσε την ανακοίνωση για την κήρυξη force majeure, μια νομική διαδικασία που απαλλάσσει μια εταιρεία από τις συμβατικές της υποχρεώσεις λόγω έκτακτων περιστάσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δραστηριότητες της εταιρείας «έχουν επηρεαστεί από τη συνεχιζόμενη περιφερειακή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και από την πρόσφατη επίθεση στο συγκρότημα διυλιστηρίων της».

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η εγχώρια ζήτηση μπορεί ακόμη να καλυφθεί.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι πλήγμα με στόχο την πετρελαϊκή εγκατάσταση Al Ma’ameer στο Μπαχρέιν προκάλεσε πυρκαγιά στο συγκρότημα, καθώς και υλικές ζημιές.

«Ξέσπασε πυρκαγιά λόγω της ιρανικής επίθεσης που στόχευσε εγκατάσταση στην περιοχή Al Ma’ameer, με αναφορές για υλικές ζημιές αλλά χωρίς καταγραφή θυμάτων, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει διαδικασίες κατάσβεσης», ανέφερε η Bahrain News Agency σε ανάρτησή της στο X.

Κόβει παραγωγή η Σαουδική Αραβία

Παράλληλα, ο πετρελαϊκός κολοσσός της Σαουδικής Αραβίας, Aramco, έχει αρχίσει να μειώνει την παραγωγή σε δύο από τα πετρελαϊκά του κοιτάσματα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές σε ποια κοιτάσματα και σε ποιο βαθμό περιορίζεται η παραγωγή. Η Aramco, η οποία έχει ήδη αρχίσει να εκτρέπει μέρος των φορτίων αργού πετρελαίου της προς το λιμάνι Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.