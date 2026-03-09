Τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου για τη στρατηγική μετεξέλιξη του κορυφαίου θεσμού αθλητικού τουρισμού και ευεξίας της χώρας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανακοινώθηκε επίσημα το rebranding του Navarino Challenge, το οποίο πλέον μετονομάζεται σε Messinia Challenge, καθώς και οι ημερομηνίες διεξαγωγής για το 2026, από τις 8 έως τις 10 Μάϊου, στην Costa Navarino, στα ξενοδοχεία The Westin Resort Costa Navarino και The Romanos, a Luxury Collection Resort καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο μοναδικό στην Ελλάδα βραβευμένο, με 2 αστέρια Michelin, Delta Restaurant του Ομίλου Δειπνοσοφιστήριον, στο Κέντρο Πολιτισμού ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο Όμιλος Δειπνοσοφιστήριον, που εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και επιδραστικούς ομίλους εστίασης στην Ελλάδα, διαμορφώνοντας τη σύγχρονη ελληνική γαστρονομία με συνέπεια, όραμα και ξεκάθαρη ταυτότητα, αποτελεί τον Bronze Χορηγό της διοργάνωσης, στηρίζοντας ενεργά τη νέα εποχή του Messinia Challenge.

Η νέα εποχή του θεσμού δίνει απόλυτη προτεραιότητα στη βιωσιμότητα, ως στρατηγική επιλογή και ευθύνη, με στόχο τη μακροπρόθεσμη και ωφέλιμη ανάπτυξη για την τοπική κοινωνία μέσω της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της ενίσχυσης των τοπικών παραγωγών.

Πράσινοι αγώνες, μπλουζάκια και τσάντες από 100% ανακυκλώσιμα υλικά, bib numbers από seed papers, μετάλλια φτιαγμένα από σκουπίδια, είναι μερικές από τις ενέργειες για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Ένα μέλλον που βρίσκει το μεγαλύτερο και κορυφαίο multisport event σε Ελλάδα και Ευρώπη με πάνω από 70 δράσεις που διεξάγονται μέσα σε 48 ώρες. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πάνω από 20 Ολυμπιακά αθλήματα και την προσθήκη τουρνουά golf, beach soccer, καλλισθενική γυμναστική, sunset καταρρίχηση και hiking.

Παράλληλα, η διοργάνωση με τη βοήθεια της ομάδας του NFL των Los Angeles Chargers, φέρνει το πρώτο NFL Flag Football Camp στη Μεσσηνία, τιμώντας την καταγωγή του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Alex Spanos από το χωριό Εύα Μεσσηνίας, πατέρα των ιδιοκτητών της ομάδας, Dean και Michael Spanos.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό εξέχουσες προσωπικότητες:

Μοχλός Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Υφυπουργός Τουρισμού, Άννα Καραμανλή, σημείωσε: «Το Messinia Challenge αποδεικνύει ότι ο αθλητισμός είναι για όλους και μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης. Η διοργάνωση έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα κορυφαίο γεγονός αθλητικού τουρισμού και ευεξίας, με ισχυρό αποτύπωμα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Είμαι βέβαιη ότι η φετινή διοργάνωση θα προσφέρει στους συμμετέχοντες μοναδικές εμπειρίες και θα ενισχύσει περαιτέρω τη δυναμική της Ελλάδας στον αθλητικό και τουριστικό χάρτη της Ευρώπης και του κόσμου».

Το Messinia Challenge ανήκει στις Ναυαρχίδες του Αθλητικού Τουρισμού της Ελλάδος

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, υπογράμμισε: «Η ανάπτυξη του αθλητισμού για τη χώρα μας είναι σημαντική για 4 κυρίως λόγους: Πρώτον, η προώθηση της υγείας των πολιτών, δεύτερον, η μεταλαμπάδευση αξιών στις νέες γενιές, τρίτον, η οικονομική ανάπτυξη και τέταρτον, η προώθηση της εικόνας της χώρας. Και οι 4 αυτοί λόγοι συνυπάρχουν σε διοργανώσεις όπως το Messinia Challenge που αποτελεί μία από τις ναυαρχίδες του αθλητικού τουρισμού της χώρας μας, χώρας προικισμένης κλιματικά και γεωμορφολογικά για τέτοιες δράσεις, με την περιοχή της Μεσσηνίας να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι, πέραν του αθλητικού τουρισμού, το Messinia Challenge δίνει έμφαση σε θέματα αξιών όπως η ενσωμάτωση και η άρση των διακρίσεων καθώς και το mentoring από κορυφαίους αθλητές προς τις νέες γενιές, εισάγοντάς τους στον υπέροχο χώρο του αθλητισμού. Ειδική μνεία θέλω να κάνω σε έναν από αυτούς τους μέντορες, τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη που δεν είναι πια μαζί μας, αλλά που με το παράδειγμά του έδειξε πώς μπορεί ο πρωταθλητισμός να διδάξει και να συνδυαστεί με αξίες ζωής, και για αυτό δεν τον ξεχνάμε ποτέ».

Στήριξη Δράσεων με Διεθνή Απήχηση

Ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Αθλητισμού Πελοποννήσου, Ιωάννης Μαντζούνης, επισήμανε «Το Messinia Challenge αποτελεί ένα κορυφαίο παράδειγμα του πώς ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης, εξωστρέφειας και διεθνούς προβολής για την Πελοπόννησο. Υπό την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού, η Περιφέρεια υλοποιεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική που στηρίζει δράσεις με διεθνή απήχηση και ουσιαστικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες. Το Messinia Challenge συμβάλλει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στην καθιέρωση της Πελοποννήσου ως τόπου που μπορεί να φιλοξενεί με επιτυχία σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις. Θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές για τη συνέπεια και το όραμά τους. Ως Περιφέρεια Πελοποννήσου, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον αθλητισμό και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τον τόπο μας».

Μια Ξεχωριστή Εμπειρία Φιλοξενίας

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΜΕΣ – Costa Navarino, κ. Ευγένιος Δενδρινός, ανέφερε: «Είναι μεγάλη μας χαρά που το Messinia Challenge θα φιλοξενηθεί σύντομα στην Costa Navarino — μια διοργάνωση με διεθνή απήχηση, που αναδεικνύει τη Μεσσηνία ως ιδανικό αθλητικό και τουριστικό προορισμό όλο τον χρόνο. Από την πλευρά μας, διαχρονικός στόχος παραμένει να αναδεικνύουμε τον φυσικό πλούτο και την ομορφιά της περιοχής μέσα από τέτοιες πολυδιάστατες διοργανώσεις, προσφέροντας παράλληλα μια ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας».

Ασυμβίβαστη Ποιότητα

Ο Managing Director του Miele Cluster Adria Aegean, κ. Θάνος Κυριαζής, ανέφερε: «Στη Miele είμαστε περήφανοι για τη διαχρονική σχέση αξίας που έχουμε χτίσει με την ActiveMedia Group και την Costa Navarino, ώστε να συνεχίσουμε να φέρνουμε κάτι νέο, κάτι περισσότερο και να αναβαθμίζουμε τις εμπειρίες που προσφέρουμε. Στο Messinia Challenge οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να απολαύσουν μια σύγχρονη προσέγγιση των οικιακών συσκευών, γνωρίζοντας έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής και μια πραγματικά ασυμβίβαστη ποιότητα και ανώτερη εμπειρία».

Νέο Όνομα – Φυσική Εξέλιξη

Η διοργάνωση εισέρχεται στη 14η χρονιά της, τοποθετώντας ολόκληρη τη Μεσσηνία στο επίκεντρο ενός σύγχρονου και βιώσιμου αθλητικού προτύπου. Σχετικά με τη νέα ταυτότητα του θεσμού, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Activemedia Group, κ. Άκης Τσόλης, επεσήμανε: «Το νέο μας όνομα δεν αντικαθιστά την ιστορία μας. Την εξελίσσει. Δεν αλλάζει τις αξίες μας. Τις κάνει πιο καθαρές, πιο ορατές. Και τοποθετεί την Μεσσηνία στο κέντρο ενός σύγχρονου και βιώσιμου θεσμού με δυναμική ανάπτυξη».

Τη δέσμευση του θεσμού στις αξίες της συμπερίληψης και της αριστείας, με το μήνυμα «Ο Αθλητισμός Ενώνει» ενίσχυσε η παρουσία κορυφαίων αθλητών:

Νέο Λογότυπο

Ο υπερμαραθωνοδρόμος, Κωνσταντίνος Καρνάζης, ο οποίος αποτελούσε έως και σήμερα μέρος του λογοτύπου της διοργάνωσης ανέφερε: «Το Messinia Challenge ενώνει δρομείς από όλο τον κόσμο και τους δίνει τη δυνατότητα να έρθουν σε αυτόν τον υπέροχο προορισμό και να μοιραστούν κοινές διαδρομές. Κάθε φορά που επιστρέφω στην Ελλάδα αναζωογονούμαι, αναγεννιέμαι. Κάθε εμπειρία στην Ελλάδα είναι μοναδική και τονωτική».

Η Ολυμπιονίκης και πρωταθλήτρια Ευρώπης του βάδην, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και ο χρυσός Παραολυμπιονίκης στα 100μ. Τ11, Νάσος Γκαβέλας βρίσκονται στο νέο λόγοτυπο της διοργάνωσης που προάγει το Ολυμπιακό ιδεώδες. Το Ολυμπιακό ιδεώδες δεν είναι απλώς ένας αγωνιστικός στόχος, αλλά μια ηθική πυξίδα που καθοδηγεί κάθε μας βήμα. Είναι η πίστη στην ισότιμη ευκαιρία, στον αμοιβαίο σεβασμό, στην ειρηνική συνύπαρξη μέσα από τον αθλητισμό.

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη δήλωσε: «Σήμερα βλέπουμε κάτι πολύ όμορφο, μια ανακοίνωση μιας πολύ ωραίας φωτογραφίας, που έγινε ένα πολύ ωραίο brand. Εγώ με τον Νάσο. Μια φωτογραφία που είναι χίλιες λέξεις. Ενώνει το Ολυμπιακό κίνημα με το Παραολυμπιακό. Ενώνει ανθρώπους, ενώνει όλες τις ηλικίες, όλα τα αθλήματα.

Ο Νάσος Γκαβέλας, σημείωσε: «Ήταν μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία που είχαμε να παρουσιάσουμε πως το Ολυμπιακό και το Παραολυμπιακό ιδεώδες ενώνονται και πορεύονται παρέα, διότι ο αθλητισμός είναι για όλους, όπως πρεσβεύει αυτή η υπέροχη διοργάνωση. Αυτό το rebranding πιστεύω ότι είναι η έναρξη για κάτι πολύ μεγαλύτερο».

Φυσικά όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση η ψυχή της διοργάνωσης είναι οι εθελοντές από το 2013, από πανεπιστήμια όπως το Deree – The American College of Greece, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, και η Ιδρύτρια και Πρόεδρος της Humanity Greece κα. Γεωργία Παράσχου, επισήμανε: «Όλες οι σπουδαίες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις συμπορεύονται με τις αξίες του εθελοντισμού. Το Messinia Challenge σταθερά από το 2023, έχει δίπλα του την ομάδα της Humanity Greece με ενεργή και ουσιαστική εθελοντική παρουσία σε κάθε σημείο της διοργάνωσης, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός και η κοινωνική προσφορά μπορούν να συμπορεύονται έμπρακτα. Τιμώντας τη μνήμη του Αλέξανδρου Νικολαΐδη, συνεχίζεται η καμπάνια «Για Να Σωθεί Ένα Παιδί», μια πρωτοβουλία που στηρίζει κάθε χρόνο 12 Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους κορυφαία ονόματα του ελληνικού αθλητισμού όπως οι Ολυμπιονίκες Δημήτρης Παπανικολάου και Εβίνα Μάλτση, ο πρωταθλητής Ευρώπης Κώστας Κατσουράνης, ο ρέκορντμαν συμμετοχών με την εθνική ομάδα Μιχάλης Τριανταφυλλίδης, ο Μεσσήνιος πρωταθλητής γκολφ Χρήστος Πανταζίδης και σπουδαίοι instructors όπως οι Γεωργία Καλτσή, Μάντη Περσάκη, Δημήτρης Μώρος, Άγγελος Γιακουμίδης και Θανάσης Χούντρας.

Ο παρουσιαστής των τιμητικών βραβείων της διοργάνωσης Γιώργος Λέντζας ήταν επίσης «παρών» καθώς και ο μαρμαρογλύπτης Γρηγόρης Κουσκουρής που παρουσίασε τα βραβεία που θα δοθούν εκείνη τη βραδιά. Το μάρμαρο ως διαχρονικό στοιχείο που ενώνει την Αρχαία Ελλάδα με το σήμερα είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο των βραβείων μαζί με τη σύνδεση του σύγχρονου αθλητισμού με την ελληνική πνευματική κληρονομιά μέσω της ελληνικής γλώσσας.

Το Messinia Challenge σε συνεργασία με τα τρία κορυφαία brands Miele, Gruppo Cucine και όμιλος Δειπνοσοφιστήριον, αναδεικνύει και φέτος δυναμικά τη γαστρονομία προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που αναβαθμίζουν διαρκώς την ποιότητα στη γαστρονομική εμπειρία που εντάσσεται στο πρόγραμμα. Η συμβολή τους δεν είναι απλώς υποστηρικτική, είναι ουσιαστικό μέρος της επιτυχίας και της φιλοσοφίας που διέπει το Messinia Challenge.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου παρουσιάστηκαν τα επίσημα t-shirts της διοργάνωσης, που φέρουν το σύμβολο του Αρχαίου Θεάτρου της Μεσσήνης και τα οποία αποτελούν απτό παράδειγμα της βιώσιμης φιλοσοφίας της διοργάνωσης. Κατασκευασμένα από το brand της 42K Running με 100% ανακυκλωμένα υφάσματα και φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους εκτύπωσης, τα φετινά μπλουζάκια του αγώνα συμβολίζουν τη δέσμευση του θεσμού για την προστασία του μεσσηνιακού οικοσυστήματος και την εξάλειψη των πλαστικών μιας χρήσης.

Οι εγγραφές στο τρέξιμο για το Messinia Challenge 2026 έχουν ήδη ξεκινήσει! Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδρομές τρεξίματος που απευθύνονται σε κάθε ηλικία και επίπεδο φυσικής κατάστασης, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε μια αξέχαστη αθλητική εμπειρία. Ξεχωρίζει η συμμετοχική δράση 1χλμ. «Όλοι Μοναδικοί Όλοι Ίσοι» powered by Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, με τη στήριξη του συλλόγου ΑμεΑ ΔιαφοροΖΩ, προβάλλοντας το μήνυμα της ισότητας και της αποδοχής. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στους αγώνες 21,1 χλμ. Powered by The North Face διασχίζοντας την παραλία της Βοϊδοκοιλιάς, 10 χλμ. powered by Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, 5 χλμ. powered by Miele, ενώ για τους μικρούς φίλους υπάρχουν οι δωρεάν παιδικοί αγώνες 1 χλμ. (για παιδιά 10-14 ετών και έως 9 ετών). Κάντε την εγγραφή σας στο: https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/messinia-challenge-2026/

Η υλοποίηση ενός τόσο φιλόδοξου οράματος απαιτεί ισχυρές συμμαχίες. Το Messinia Challenge έχει την τιμή να πλαισιώνεται από κορυφαίους χορηγούς και συνεργάτες, οι οποίοι μοιράζονται τις ίδιες αξίες για τον αθλητισμό, την ποιότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον, αποτελώντας τη δύναμη που δίνει πνοή σε αυτή τη νέα διαδρομή.

Platinum Χορηγός είναι η Miele.

Gold Χορηγοί είναι οι Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Hellmann’s, The North Face.

Επίσημοι Χορηγοί Φιλοξενίας είναι η Costa Navarino και τα ξενοδοχεία The Westin Resort Costa Navarino και The Romanos, a Luxury Collection Resort.

Silver Χορηγοί είναι οι Gruppo Cucine, JYSK, KORRES, Melissa.

Official Water είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος.

Official Sports Supplier είναι η 42K Running.

Bronze Χορηγοί είναι οι Όμιλος Δειπνοσοφιστήριον, Patron, Pilia Express.

Official Functional Shot Partner είναι η Feeju.

Sports Memorabilia Partner είναι η Trace ‘n Chase.

Partners είναι οι Napapijri, Icebreaker, Messinian Nest, Δήμος Πύλου -Νέστορος, Evenly, Spira Marble Art Gallery – Γρηγόρης Κουσκουρής.

Authentic Flavor Partner είναι η Navarino Icons.

Official Optics Partner είναι τα Kois Optics.

Integrity Services Provider είναι η EAGLE Sports Integrity Services.

Supporters είναι οι NIO μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, SIXT μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Messinian Spa, Knorr, Messinia Transfer, Karalis Beach Hotel, Karalis City Hotel.

Helpers είναι οι Vita N Travel, Humanity Greece, Τυροκομείο Μέμμος, Silk Gonos, Anatomic Line, Rania’s Flower.

Premium TV Partner είναι ο ΣΚΑΪ.

Premium Media Partner είναι η Liquid Media.

Athletic Partners είναι οι F45 Barrio Salamanca, Falcons Football Academy, FitnessArt, Joint Athens, Moraitis Outdoors, Moraitis Watersports, Mouratoglou Tennis Center Costa Navarino, Navarino Golf Academy, Pilates by Mandy, Red Swim Academy, Swim O’Clock, Tennis Hold’em Club, The Art of Calisthenics, Triantafyllidis Beach Arena.

Περισσότερες πληροφορίες για τις φετινές δραστηριότητες και το πρόγραμμα, θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.