“Ανάσα” για το πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Διολισθαίνουν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, καθώς προσπαθεί να κατευνάσει τις ήδη νευρικές αγορές και τις ανησυχίες για πληθωριστική κρίση λόγω της εκτίναξης των τιμών της ενέργειας.

Το Brent και το West Texas Intermediate έκαναν και τα δύο βουτιά άνω του 10% πριν ανακτήσουν μέρος των απωλειών τους, μετά από μια δραματική συνεδρίαση τη Δευτέρα που χαρακτηρίστηκε από ακραίες διακυμάνσεις. Οι προσπάθειες του Τραμπ να ηρεμήσει τις αγορές άσκησαν καθοδικές πιέσεις στα συμβόλαια του αργού πετρελαίου την Τρίτη.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια του Brent υποχωρούν κατά 6,28 δολάρια, ή 6,3%, στα 92,68 δολάρια το βαρέλι το πρωί της Τρίτης, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) διολισθαίνει κατά 6,19 δολάρια, ή 6,5%, στα 88,58 δολάρια το βαρέλι.

Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2022, καθώς ο πόλεμος έχει πυροδοτήσει φόβους για σημαντικές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά.

Ο Τραμπ προανήγγειλε επίσης ότι θα άρει τις κυρώσεις που σχετίζονται με το πετρέλαιο και θα ζητήσει από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να συνοδεύσει τα δεξαμενόπλοια μέσω του Στενού του Ορμούζ.