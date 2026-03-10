Κέρδισε χώρο και άνεση στο σπίτι σου με την LG

  1. Home
Η σωστή οργάνωση του χώρου ξεκινά από τις έξυπνες επιλογές. Με στόχο να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και πρακτικές λύσεις για κάθε σύγχρονο σπίτι, η LG Electronics μετατρέπει την πλύση και το στέγνωμα ρούχων σε μια ολοκληρωμένη, εργονομική εμπειρία.

Από τις 9 Μαρτίου έως και τις 5 Απριλίου, με την συνδυαστική αγορά επιλεγμένων μοντέλων πλυντηρίων και στεγνωτηρίων LG, οι καταναλωτές λαμβάνουν δώρο ένα συνδετικό ράφι (stacking kit), το οποίο επιτρέπει την ασφαλή και πρακτική κάθετη τοποθέτηση των δύο συσκευών. Παράλληλα, λειτουργεί και ως ενδιάμεσο ράφι εξυπηρέτησης, προσφέροντας μια επιπλέον επιφάνεια για την τοποθέτηση καλαθιού, απορρυπαντικών ή για τη διευκόλυνση της διαδικασίας φόρτωσης και ξεφόρτωσης των ρούχων. Με τον τρόπο αυτό, εξοικονομείται πολύτιμος χώρος, ενώ παράλληλα διαμορφώνεται μια σύγχρονη και λειτουργική σύνθεση που συνδυάζει πρακτικότητα και αισθητική, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της σύγχρονης κατοικίας.

Δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να επιλέξουν μέσα από μια ευρεία γκάμα σύγχρονων συσκευών, σχεδιασμένων για υψηλή απόδοση, φροντίδα ρούχων και ενεργειακή αποδοτικότητα. Η ενέργεια αφορά συγκεκριμένους κωδικούς πλυντηρίων και στεγνωτηρίων.

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η LG επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν καινοτομία και πρακτικότητα, διευκολύνοντας την καθημερινότητα και αναβαθμίζοντας την εμπειρία οικιακής φροντίδας.

