Πιερρακάκης: Η γεωπολιτική κρίση αυξάνει την αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας

Η κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή επαναφέρει την ενέργεια στο επίκεντρο των οικονομικών ανησυχιών στην Ευρώπη. Οι αυξημένες τιμές καυσίμων και η αβεβαιότητα για τη σταθερότητα των παγκόσμιων ενεργειακών ροών δημιουργούν νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία, με τις κυβερνήσεις να εξετάζουν ήδη μηχανισμούς προστασίας για πολίτες και επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκος Πιερρακάκης, προειδοποίησε μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup της 9ης Μαρτίου 2026 ότι η Ευρωζώνη εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας. Όπως σημείωσε, η ευρωπαϊκή οικονομία διαθέτει την ανθεκτικότητα να απορροφήσει βραχυπρόθεσμες διαταραχές, ωστόσο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να οδηγήσουν σε παρατεταμένη αστάθεια με επιπτώσεις στη ναυτιλία, στις τιμές ενέργειας και στον πληθωρισμό.

Η ενέργεια βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο των συζητήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι στο Eurogroup εξετάστηκαν τα εργαλεία πολιτικής που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη-μέλη για την προστασία των πολιτών και των οικονομιών τους. Παρότι η «εργαλειοθήκη» μέτρων που διαμορφώθηκε κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 μπορεί να ενεργοποιηθεί εφόσον η κατάσταση επιδεινωθεί, ο ίδιος τόνισε ότι η Ευρώπη δεν βρίσκεται ακόμη σε εκείνο το σημείο και απαιτείται πρώτα μια πιο σταθερή εικόνα της αγοράς, δεδομένης της έντονης μεταβλητότητας που καταγράφεται.

Η ανησυχία επικεντρώνεται κυρίως στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι γεωπολιτικές εντάσεις ενισχύουν τις ανοδικές πιέσεις στις αγορές ενέργειας, ενώ αναλυτές εκφράζουν φόβους ότι η τιμή του πετρελαίου Brent θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 100 δολάρια ανά βαρέλι εάν η κρίση παραταθεί ή κλιμακωθεί. Σήμερα η τιμή κινείται στα 93,29 δολάρια, επίπεδο που ήδη αντανακλά την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Η πιθανότητα περαιτέρω ανόδου των τιμών προκαλεί έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό και στο κόστος παραγωγής στην Ευρώπη. Η αύξηση του ενεργειακού κόστους μεταφέρεται σταδιακά σε μεταφορές, βιομηχανία και υπηρεσίες, δημιουργώντας ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις. Για χώρες όπως η Ελλάδα, που παραμένουν καθαροί εισαγωγείς ενέργειας, η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα τόσο το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων όσο και την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Οι παρεμβάσεις που εξετάζει η ελληνική κυβέρνηση

Σε εθνικό επίπεδο, η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει ήδη μια σειρά από παρεμβάσεις προκειμένου να περιορίσει τις συνέπειες μιας πιθανής νέας ενεργειακής κρίσης. Μεταξύ των μέτρων που βρίσκονται υπό εξέταση είναι η επαναφορά πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στην αγορά καυσίμων, η πιθανή ενεργοποίηση επιδότησης καυσίμων μέσω fuel pass και η επαναφορά επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον η άνοδος των διεθνών τιμών φυσικού αερίου οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της χονδρικής τιμής ρεύματος.

Παράλληλα εξετάζονται πρόσθετα μέτρα κοινωνικής στήριξης, όπως η επαναφορά του market pass για αγορές βασικών αγαθών, ενώ εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στην αγορά με στόχο τον περιορισμό αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Η κυβέρνηση αξιοποιεί την εμπειρία των μέτρων που εφαρμόστηκαν την περίοδο 2022–2023, διατηρώντας σε ετοιμότητα ένα πλαίσιο παρεμβάσεων που μπορεί να ενεργοποιηθεί ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών.

Συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ταυτόχρονα, οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων απαιτεί ισχυρότερο συντονισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε την ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εταίρων του G7, τονίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει πέρα από τη διαχείριση διαδοχικών κρίσεων και να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία στον τομέα της ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ανάπτυξη των ενεργειακών διασυνδέσεων και στην ενίσχυση των υποδομών μεταφοράς ενέργειας, που αποτελούν κρίσιμο στοιχείο για τη λειτουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Οι επενδύσεις αυτές έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και απαιτούν σταθερό και αξιόπιστο ρυθμιστικό πλαίσιο, όπως επισήμανε ο πρόεδρος του Eurogroup.

Ο ρόλος των ΑΠΕ

Την ίδια στιγμή, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη στρατηγική σημασία. Η αυξημένη συμμετοχή τους στο ενεργειακό μείγμα συμβάλλει στη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα και περιορίζει την επίδραση των διεθνών διακυμάνσεων στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Στην Ελλάδα, όπου πλέον περισσότερο από το μισό της ηλεκτροπαραγωγής προέρχεται από ΑΠΕ, η συμβολή αυτή λειτουργεί ως σημαντικός παράγοντας σταθερότητας για το ενεργειακό σύστημα.

Η εξέλιξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει τελικά το βάθος και τη διάρκεια των επιπτώσεων στην οικονομία. Εάν οι εντάσεις παραμείνουν περιορισμένες χρονικά, οι ευρωπαϊκές αγορές ενδέχεται να απορροφήσουν το σοκ χωρίς σοβαρή αποσταθεροποίηση. Αν όμως οι γεωπολιτικές πιέσεις διατηρηθούν και οδηγήσουν σε περαιτέρω άνοδο των τιμών ενέργειας, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με έναν νέο κύκλο ενεργειακών και πληθωριστικών πιέσεων. Σε αυτή την περίπτωση, τα εργαλεία πολιτικής που εξετάζονται σήμερα ενδέχεται να μετατραπούν σε άμεσες παρεμβάσεις για τη στήριξη της οικονομίας.

Πηγή εικόνας: https://www.facebook.com/pierrakakisk