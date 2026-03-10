IRIDA AI TECHNOLOGIES & ZEPHIROS ενώνουν δυνάμεις για παγκόσμια υποστήριξη αιολικών έργων

Μια στρατηγική συνεργασία που δημιουργεί διεθνές δίκτυο 24/7/365 monitoring για τα συστήματα Bird Protect και Forest Protect και επαναπροσδιορίζει τα standards τεχνικής υποστήριξης περιβαλλοντικών τεχνολογιών στην αιολική ενέργεια

Η IRIDA AI TECHNOLOGIES και ο ZEPHIROS ανακοινώνουν τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας διεθνούς εμβέλειας για την παγκόσμια τεχνική υποστήριξη των συστημάτων Bird Protect και Forest Protect, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο μοντέλο 24/7/365 απομακρυσμένης παρακολούθησης και first-level technical support για έργα αιολικής ενέργειας σε διεθνείς αγορές.

Η συνεργασία αυτή ενισχύει περαιτέρω την παγκόσμια ανάπτυξη της IRIDA AI TECHNOLOGIES, η οποία διαθέτει σήμερα περισσότερες από 400 εγκαταστάσεις σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική, και δημιουργεί ένα ισχυρό επιχειρησιακό πλαίσιο υποστήριξης για την παγκόσμια λειτουργία των τεχνολογιών της.

Η IRIDA AI TECHNOLOGIES αποτελεί τον πλέον δυναμικό και ταχέως αναπτυσσόμενο πάροχο τεχνολογίας περιβαλλοντικής προστασίας για ενεργειακές υποδομές. Τα καινοτόμα συστήματά της Bird Protect και Forest Protect συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενισχύοντας την προστασία της βιοποικιλότητας και τη συμβατότητα των ενεργειακών έργων με το φυσικό περιβάλλον.

Από την πλευρά του, ο ZEPHIROS αποτελεί έναν από τους πλέον έμπειρους και τεχνολογικά εξελιγμένους ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. Με ιστορία που ξεκινά το 1997, η εταιρεία έχει διαμορφώσει μια βαθιά τεχνογνωσία στον σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη συντήρηση σύνθετων ενεργειακών υποδομών.

Σήμερα, ο ZEPHIROS υποστηρίζει ενεργειακά έργα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, παρακολουθώντας περισσότερες από 3.000 ανεμογεννήτριες και πάνω από 150 φωτοβολταϊκούς σταθμούς υπό διαχείριση. Παράλληλα, διαθέτει δίκτυο συνεργασιών σε 7 χώρες, ενώ η επιχειρησιακή του δομή περιλαμβάνει service units και service hubs σε κομβικά σημεία της Ελλάδας, επιτρέποντας εξαιρετικά γρήγορη τεχνική ανταπόκριση σε πραγματικό χρόνο.

Με μια ομάδα 95 εξειδικευμένων επαγγελματιών, εκ των οποίων πάνω από 50 field technicians, ο όμιλος προσφέρει υπηρεσίες επιθεώρησης, επισκευής, ανάλυσης απόδοσης, διαχείρισης ανταλλακτικών και προηγμένου monitoring για ανεμογεννήτριες πολλαπλών τεχνολογιών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο ZEPHIROS αναλαμβάνει την παγκόσμια απομακρυσμένη παρακολούθηση των συστημάτων Bird Protect της IRIDA σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες τον χρόνο, παρέχοντας παράλληλα first-level technical support. Η υποδομή monitoring της εταιρείας επιτρέπει συνεχή επιτήρηση, άμεση διάγνωση τεχνικών ζητημάτων και ταχεία επιχειρησιακή ανταπόκριση, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων σε κάθε γεωγραφική αγορά.

Η στρατηγική αυτή σύμπραξη δημιουργεί ένα ισχυρό διεθνές operational framework για την υποστήριξη περιβαλλοντικών τεχνολογιών σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θέτοντας ένα νέο σημείο αναφοράς για την αξιοπιστία, τη διαθεσιμότητα και την τεχνική υποστήριξη στη βιομηχανία της αιολικής ενέργειας.

Δηλώσεις

Ο κ. Αριστείδης Οικονόμου, Γενικός Διευθυντής της IRIDA AI TECHNOLOGIES, δήλωσε:

«Με παρουσία σε τρεις ηπείρους και περισσότερες από 400 εγκαταστάσεις, η IRIDA εξελίσσεται σε market leader στον τομέα της τεχνολογίας προστασίας ορνιθοπανίδας. Η συνεργασία με τον ZEPHIROS ενισχύει το διεθνές operational footprint μας και θέτει νέα πρότυπα αξιοπιστίας και υποστήριξης για την παγκόσμια αγορά.»

Ο κ. Δημήτρης Ιωαννίδης, Director of Wind Operations του ZEPHIROS, ανέφερε:

«Στόχος μας είναι να προσφέρουμε υπηρεσίες που ξεπερνούν τα συμβατικά πρότυπα monitoring και τεχνικής υποστήριξης. Μαζί με την IRIDA, δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο 24/7/365 υποστήριξης που ανεβάζει τον πήχη για ολόκληρη τη βιομηχανία.»