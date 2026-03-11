Μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες: η Ελλάδα διερευνά τη νέα τεχνολογία ηλεκτροπαραγωγής

Η συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια επανέρχεται στο επίκεντρο της ελληνικής ενεργειακής πολιτικής, μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για τη διερεύνηση της τεχνολογίας των Μικρών Αρθρωτών Αντιδραστήρων (Small Modular Reactors – SMR) από τη 2η Σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι, παρουσία του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Η κυβέρνηση προχωρά στη σύσταση διυπουργικής επιτροπής υψηλού επιπέδου, η οποία θα εξετάσει τις τεχνικές, θεσμικές και οικονομικές προϋποθέσεις ένταξης της πυρηνικής τεχνολογίας στο εθνικό ενεργειακό μείγμα.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση επανεκτίμησης της πυρηνικής ενέργειας ως εργαλείου για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, τη διασφάλιση σταθερής ηλεκτροπαραγωγής και τη στήριξη της απανθρακοποίησης της οικονομίας. Οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες θεωρούνται από πολλούς αναλυτές μια νέα γενιά πυρηνικών μονάδων που μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παρέχοντας σταθερή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι SMR διαφέρουν από τους παραδοσιακούς πυρηνικούς σταθμούς κυρίως ως προς το μέγεθος και τον τρόπο κατασκευής τους. Πρόκειται για μονάδες ισχύος συνήθως μεταξύ 50 και 300 MW, οι οποίες κατασκευάζονται σε εργοστάσια ως τυποποιημένα τμήματα και μεταφέρονται έτοιμες στο σημείο εγκατάστασης. Η αρθρωτή αυτή λογική επιτρέπει τη σταδιακή ανάπτυξη ισχύος και μειώνει το αρχικό επενδυτικό κόστος, το οποίο εκτιμάται μεταξύ 300 εκατ. και 2 δισ. δολαρίων ανά έργο, σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση με τους μεγάλους πυρηνικούς σταθμούς που συχνά ξεπερνούν τα 10 δισ. δολάρια.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα που προβάλλονται για τους SMR είναι τα ενισχυμένα συστήματα ασφάλειας. Πολλά από τα νέα σχέδια βασίζονται σε παθητικούς μηχανισμούς προστασίας, οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν ακόμη και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, η μικρότερη κλίμακα των μονάδων διευκολύνει την ενσωμάτωσή τους σε διαφορετικά ενεργειακά συστήματα.

Η σημασία τους για το ενεργειακό σύστημα συνδέεται κυρίως με την παραγωγή ενέργειας βασικού φορτίου. Σε ένα ενεργειακό μοντέλο με αυξημένη συμμετοχή ανανεώσιμων πηγών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μεταβλητότητα παραγωγής, οι πυρηνικοί αντιδραστήρες μπορούν να προσφέρουν σταθερή και προβλέψιμη ισχύ, συμβάλλοντας στη σταθερότητα του ηλεκτρικού δικτύου.

Πέρα από την ηλεκτροπαραγωγή, οι μικροί αντιδραστήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η τροφοδοσία ενεργοβόρων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, όπως διυλιστήρια και χημικές μονάδες, η παραγωγή υδρογόνου, η ηλεκτροδότηση μεγάλων κέντρων δεδομένων, αλλά και η υποστήριξη ενεργειακών αναγκών της ναυτιλίας στο πλαίσιο της απανθρακοποίησης του κλάδου.

Στο ελληνικό πλαίσιο, έχουν ήδη διατυπωθεί σενάρια για πιθανές τοποθεσίες εγκατάστασης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ενεργειακοί και βιομηχανικοί κόμβοι, καθώς και λιμένες όπως ο Πειραιάς και το Ηράκλειο, όπου εξετάζεται και το ενδεχόμενο πλωτών αντιδραστήρων. Παράλληλα, η Δυτική Μακεδονία, περιοχή με ισχυρή ενεργειακή υποδομή λόγω της λιγνιτικής δραστηριότητας του παρελθόντος, εμφανίζεται ως πιθανός χώρος για μελλοντικές ενεργειακές επενδύσεις αυτού του τύπου. Σε θεωρητικό επίπεδο εξετάζονται επίσης εφαρμογές σε νησιωτικές περιοχές, όπου η πυρηνική ενέργεια θα μπορούσε να υποστηρίξει μονάδες αφαλάτωσης και να συμβάλει στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Ωστόσο, η προοπτική ένταξης της πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα συνοδεύεται από σημαντικές προκλήσεις. Η τεχνολογία των SMR, αν και θεωρείται τεχνολογικά ώριμη σε ορισμένες χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα, βρίσκεται ακόμη σε μεταβατική φάση στη Δύση. Οι πρώτες εμπορικές εγκαταστάσεις αναμένονται διεθνώς μέσα στην περίοδο 2025–2030, γεγονός που σημαίνει ότι η πραγματική οικονομική βιωσιμότητα της τεχνολογίας θα αποσαφηνιστεί τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, η ανάπτυξη πυρηνικών υποδομών απαιτεί ένα αυστηρό ρυθμιστικό και θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα πρέπει να δημιουργηθεί σχεδόν από την αρχή. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρείται απαραίτητη η ενίσχυση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, καθώς και η ανάπτυξη εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού που θα υποστηρίξει το πρόγραμμα.

Ένα από τα πιο σύνθετα ζητήματα παραμένει η κοινωνική αποδοχή. Η πυρηνική ενέργεια εξακολουθεί να προκαλεί επιφυλάξεις στην κοινή γνώμη, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια εκτεταμένη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που ακολουθεί το διεθνές πρωτόκολλο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), η δημόσια διαβούλευση αποτελεί βασικό στοιχείο της πρώτης φάσης αξιολόγησης πριν από οποιαδήποτε απόφαση υλοποίησης.

Η διαδικασία ένταξης της πυρηνικής ενέργειας στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα ακολουθεί τη λεγόμενη «Προσέγγιση Οροσήμων» του IAEA. Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει τρία διαδοχικά στάδια: αρχικά την αξιολόγηση σκοπιμότητας και τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου, στη συνέχεια την προετοιμασία των θεσμών και την επιλογή τεχνολογικών προμηθευτών και, τέλος, την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας.

Η ολοκλήρωση των τριών αυτών σταδίων απαιτεί συνήθως χρονικό διάστημα 10 έως 15 ετών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ξεπεράσει και αυτόν τον ορίζοντα. Για τον λόγο αυτό, η σημερινή πρωτοβουλία της κυβέρνησης θεωρείται περισσότερο ένα στρατηγικό βήμα διερεύνησης παρά μια άμεση επενδυτική απόφαση.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η επανεμφάνιση της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό σχεδιασμό συνδέεται με δύο βασικούς στόχους: τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Καθώς η Ευρώπη επιδιώκει να περιορίσει την εξάρτησή της από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, η πυρηνική τεχνολογία επανέρχεται ως μια πιθανή επιλογή για τη διασφάλιση σταθερής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Για την Ελλάδα, η συζήτηση αυτή βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Η σύσταση της διυπουργικής επιτροπής σηματοδοτεί την έναρξη μιας μακράς διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία θα πρέπει να εξετάσει τόσο τις τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους όσο και τις κοινωνικές και θεσμικές προϋποθέσεις ενός τέτοιου εγχειρήματος. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν τα επόμενα χρόνια θα καθορίσουν αν η πυρηνική ενέργεια θα αποτελέσει στο μέλλον έναν από τους πυλώνες του ελληνικού ενεργειακού συστήματος.

