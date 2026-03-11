Σταύρος Παπασταύρου: Τα 10+1 οφέλη της χώρας μας από τις συμβάσεις με την Κοινοπραξία Chevron και HELLENiQ Energy
Ολοκληρώνεται σήμερα στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής η συζήτηση σχετικά με τις Συμβάσεις Μίσθωσης για την παραχώρηση Δικαιωμάτων για Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας Chevron και HELLENiQ Energy. Η τελική συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για αύριο, Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026.
Κλείνοντας τον κύκλο των τριών συνεδριάσεων της Επιτροπής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου συνόψισε τα 10+1 βασικά σημεία για το τι επιτυγχάνει η χώρα μας με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων Συμβάσεων:
Ειδικότερα, ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε τι πετυχαίνουμε με τις Συμβάσεις:
- Διπλασιάζουμε τις θαλάσσιες περιοχές της Πατρίδας μας προς έρευνα και εκμετάλλευση.
- Πολλαπλασιάζουμε, έτσι, τις πιθανότητες εντοπισμού εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων για τη χώρα μας, μέσα από υψηλού κόστους και τεχνολογίας έρευνες, οι οποίες δεν θα επιβαρύνουν το ελληνικό δημόσιο.
- Ωριμάζουμε την αγορά έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων και δημιουργείται τεχνογνωσία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου (Chevron, ExxonMobil).
- Προσελκύουμε στην πράξη το ενδιαφέρον της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας.
- Βάζουμε τα θεμέλια για την ενεργειακή θωράκιση της Πατρίδας μας, εξερευνώντας όλους τους φυσικούς της πόρους, επενδύοντας σε διαφοροποιημένες πηγές ενέργειας.
- Ενισχύουμε τη γεωστρατηγική ισχύ μας, καθιστώντας τη χώρα μας από αξιόπιστο ενεργειακό κόμβο, σε δυνητικό παραγωγό φυσικού αερίου.
- Αποδυναμώνουμε στην πράξη το παράνομο και ανυπόστατο «τουρκολιβυκό μνημόνιο» και ενισχύουμε την ελληνική θέση. Αγνοώντας δίκαια τη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης, η 2η μεγαλύτερη ιδιωτική ενεργειακή εταιρεία στον κόσμο, επενδύει εκατομμύρια νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.
- Εξασφαλίζουμε σημαντικά οικονομικά οφέλη για το Κράτος που κυμαίνονται μεταξύ 38%-41% των κερδών, εφόσον τα κοιτάσματα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα.
- Δημιουργούμε προϋποθέσεις ισχυρής ανάπτυξης, ποιοτικών θέσεων εργασίας, σημαντικών οικονομικών πόρων και αλλαγής επιπέδου.
- Κληροδοτούμε μία σπουδαία παρακαταθήκη στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές, με πλήρη τήρηση αυστηρών περιβαλλοντικών όρων.
Και, όπως τόνισε ο Υπουργός, το κυριότερο:
Εδραιώνουμε ένα πεδίο εθνικής συνέχειας και ενότητας, οικοδομώντας στη διαχρονική Εθνική προσπάθεια και σχεδιασμό, που κατέβαλαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, για την ανάπτυξη αυτού του σπουδαίου ενεργειακού τομέα, τον οποίο η Κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε πράξη.
Συνεχίζουμε με υπερηφάνεια και αποφασιστικότητα να ασκούμε την ισορροπημένη ενεργειακή μας πολιτική, προκειμένου να ενισχύσουμε την ενεργειακή μας ανθεκτικότητα και ασφάλεια.