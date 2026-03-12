Η LG Electronics παρουσιάζει το μέλλον της πολυτελούς ζωής στο σπίτι στην KBIS 2026

Η LG Electronics (LG) παρουσίασε μια ευρεία γκάμα premium λύσεων για το σπίτι στην έκθεση 2026 Kitchen and Bath Industry Show (KBIS), τη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση για κουζίνες και μπάνια στη Βόρεια Αμερική, που πραγματοποιήθηκε στο Ορλάντο της Φλόριντα από τις 17 έως τις 19 Φεβρουαρίου. Με το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο LG SIGNATURE, τις πολυτελείς συσκευές SKS και τις πλατφόρμες ThinQ AI και ThinQ Pro, η έκθεση αναδείκνυε την παρουσία της LG τόσο στην καταναλωτική αγορά όσο και στην αγορά κατασκευαστών στη Βόρεια Αμερική.

LG SIGNATURE: Εκλεπτυσμένος Σχεδιασμός σε Συνδυασμό με Τεχνολογία Αιχμής

Οι επισκέπτες του περιπτέρου της LG είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την διευρυμένη γκάμα προϊόντων LG SIGNATURE. Προσαρμοσμένη στις εξελισσόμενες τάσεις της αγοράς κατοικιών της Βόρειας Αμερικής, η τελευταία σειρά προϊόντων συνδυάζει την τεχνολογική καινοτομία με τον εκλεπτυσμένο σχεδιασμό, επαναπροσδιορίζοντας τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Η LG SIGNATURE, που γιορτάζει φέτος τη 10η επέτειό της, προσφέρει μια εκτεταμένη σειρά προϊόντων κουζίνας που καλύπτει 10 κατηγορίες προϊόντων. Οι κομψές λύσεις της μάρκας αντιπροσωπεύουν την τέλεια ισορροπία μεταξύ μορφής και λειτουργίας, συνδυάζοντας εκλεπτυσμένο σχεδιασμό και ισχυρή απόδοση με φιλικές προς τον χρήστη λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.

Η LG SIGNATURE παρουσίασε τρεις ξεχωριστές συλλογές σχεδιασμού – Iconic, Tailored και Seamless. Η Iconic Collection αντανακλά τις εντυπωσιακές χρωματικές παλέτες που είναι δημοφιλείς στα πολυτελή διαμερίσματα, η Tailored Collection προσφέρει επιλογές προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένων υλικών και φινιρισμάτων, ενώ η Seamless Collection– που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την ιταλική εταιρία πολυτελών ειδών οικιακής χρήσης Poliform – προσφέρει μια διακριτική αλλά κομψή αισθητική που συνδυάζεται άψογα με μια μεγάλη ποικιλία στιλ εσωτερικής διακόσμησης.

Η SKS Επεκτείνει την Εμπειρία Πολυτελούς Διαβίωσης από την Κουζίνα στο Πλυντήριο

Στην έκθεση KBIS 2026, η LG παρουσίασε την πρώτη λύση πλυντηρίου της πολυτελούς μάρκας SKS. Τα νέα SKS WashCombo™ και SKS Dryer ενσωματώνουν προηγμένες τεχνολογίες φροντίδας υφασμάτων με τεχνητή νοημοσύνη και μπορούν να συνδυαστούν για να δημιουργήσουν ένα πλήρως ενσωματωμένο, αποδοτικό περιβάλλον πλυντηρίου.

Η νέα σειρά κουζινών SKS περιλαμβάνει τον πολυαναμενόμενο ενσωματωμένο καταψύκτη 36 ιντσών και το ψυγείο, τα οποία βελτιστοποιούν αυτόματα την ψύξη και την παραγωγή πάγου. Το καινοτόμο σύστημα SKS Hidden Induction Island System προσφέρει καθαρή, ομοιόμορφη εμφάνιση και χρηστικότητα με μια αόρατη επαγωγική εστία και απορροφητήρα. Επίσης, στην έκθεση παρουσιάστηκε η νέα επαγωγική εστία Full-Flex 36 ιντσών με δύο εκτεταμένες ζώνες μαγειρέματος που υποστηρίζουν σκεύη μαγειρικής μεγάλης διαμέτρου. Η LG διοργάνωσε δωρεάν επιδείξεις μαγειρικής στο περίπτερό της, επιτρέποντας στους επισκέπτες να δοκιμάσουν τις έξυπνες λειτουργίες και την ακρίβεια μαγειρέματος των τελευταίων συσκευών κουζίνας SKS.

Η Τεχνολογία Core Tech και η Πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης της LG Μεγιστοποιούν την Αξιοπιστία και την Ευκολία Χρήσης

Οι συσκευές υψηλής ποιότητας που εκτέθηκαν στην KBIS οφείλουν την ισχυρή απόδοση και την εντυπωσιακή αντοχή τους στις εξαιρετικά αποδοτικές τεχνολογίες εξαρτημάτων Core Tech της εταιρείας. Οι λύσεις πλυντηρίων της LG ενσωματώνουν την αποκλειστική τεχνολογία Dual Inverter Heat Pump και τον κινητήρα Artificial Intelligence Direct Drive™ (AI DD™), ενώ ο μεντεσές Zero Clearance στα ψυγεία Fit & Max της LG επιτρέπει ευέλικτη εγκατάσταση και εφαρμογή στο ίδιο επίπεδο με τον τοίχο.

Η LG έδειξε επίσης πώς το AI Home βελτιώνει την καθημερινή ζωή μέσω της ομαλής ενσωμάτωσης των συσκευών AI και της πλατφόρμας ThinQ AI, η οποία περιλαμβάνει το ThinQ ON AI Home hub και τις υπηρεσίες ThinQ UP και ThinQ Care. Με την υποστήριξη του συστήματος κυβερνοασφάλειας LG Shield, το AI Home της LG συμβάλλει στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και των ευαίσθητων πληροφοριών, προσφέροντας ταυτόχρονα εξατομικευμένη άνεση και ευκολία.

Επέκταση των Λύσεων με Έμφαση στους Κατασκευαστές στη Βόρεια Αμερική

Με στόχο την αγορά κατασκευαστών της Βόρειας Αμερικής, η LG παρουσίασε πακέτα συσκευών σχεδιασμένα για οικιακές εγκαταστάσεις, τα οποία περιλαμβάνουν συμπαγείς λύσεις για την κουζίνα και το πλυντήριο, καθώς και πακέτα Styler με διπλή διαμόρφωση.

Οι επισκέπτες εξερεύνησαν επίσης το LG ThinQ Pro, μια πλατφόρμα διαχείρισης χώρου για πελάτες B2B που επιτρέπει την ολοκληρωμένη λειτουργία του συστήματος μέσω απλής ρύθμισης με QR και κεντρικής παρακολούθησης.

«Επαναπροσδιορίζουμε την εμπειρία του σπιτιού σε όλα τα τμήματα της αγοράς, από τα πολυτελή και premium προϊόντα έως τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, συνδυάζοντας το εκλεπτυσμένο σχεδιασμό, την τεχνητή νοημοσύνη και την απρόσκοπτη ενσωμάτωση πλατφορμών», δήλωσε ο Steve Baek, πρόεδρος της LG Home Appliance Solution Company. «Με ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο ενσωματωμένων συσκευών και διαφοροποιημένες προσφορές για κατασκευαστές, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την ηγετική μας θέση στην αγορά συσκευών B2B της Βόρειας Αμερικής».