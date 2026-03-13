Κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο της ενέργειας επιλέγουν την υπηρεσία EINVOICING της ENTERSOFTONE IMPACT

Την ηγετική θέση της ENTERSOFTONE IMPACT στον κλάδο της ενέργειας επιβεβαιώνει η εμπιστοσύνη κορυφαίων εταιριών που επιλέγουν την υπηρεσία EINVOICING για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των φορολογικών τους διαδικασιών. Ανάμεσα σε αυτές συγκαταλέγεται και η METLEN Energy & Metals, μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες στον κλάδο της βιομηχανίας και της ενέργειας. Μέσω της πλατφόρμας EINVOICING, οι επιχειρήσεις του κλάδου αυτοματοποιούν πλήρως τη ροή των παραστατικών τους προς την ΑΑΔΕ, ενισχύοντας τη διαφάνεια των συναλλαγών και διασφαλίζοντας την απόλυτη κανονιστική συμμόρφωση.

Συνδυάζοντας τεχνολογία αιχμής και υψηλή εξειδίκευση, η λύση EINVOICING της ENTERSOFTONE IMPACT, από τους πρώτους πιστοποιημένους παρόχους της ΑΑΔΕ, επιτρέπει την ορθή, ασφαλή και αυτόματη διαβίβαση παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA. Η υπηρεσία θωρακίζει τις επιχειρήσεις απέναντι στις νέες φορολογικές απαιτήσεις, υποστηρίζοντας πλήρως την B2B Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, η οποία τέθηκε σε υποχρεωτική εφαρμογή από τις 2 Μαρτίου για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Παράλληλα, εξασφαλίζει την άμεση ετοιμότητα και για τη Β’ φάση του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, η οποία καθίσταται υποχρεωτική για το σύνολο των επιχειρήσεων από την 1η Μαΐου.

Η λύση EINVOICING προσφέρει κεντρικό έλεγχο σε πραγματικό χρόνο μέσα από μια ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης, σχεδιασμένη να υποστηρίζει το σύνολο των παραστατικών μιας επιχείρησης: από τις συναλλαγές με επιχειρήσεις (B2B) και το Δημόσιο (B2G), έως και τις διαδικασίες ψηφιακής διακίνησης αγαθών. Με την επιλογή Πιστοποιημένου Παρόχου, οι επιχειρήσεις μεταφέρουν την ευθύνη για την έγκαιρη και έγκυρη διαβίβαση των παραστατικών στην ENTERSOFTONE IMPACT, η οποία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη διαρκή συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ και τις αυτόματες αναβαθμίσεις, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ροή των επιχειρηματικών λειτουργιών και την άμεση εναρμόνιση με τα ψηφιακά πρότυπα διακίνησης και τιμολόγησης.

Τα αποδεδειγμένα οφέλη της υπηρεσίας, όπως η σημαντική μείωση λειτουργικού κόστους, η εξοικονόμηση χρόνου και η πιστοποιημένη ασφάλεια δεδομένων, προσφέρουν στις επιχειρήσεις την απαραίτητη ευελιξία και ορατότητα σε κάθε στάδιο της διαδικασίας τιμολόγησης. Για εταιρείες με σύνθετη δομή και λειτουργικές απαιτήσεις, η υιοθέτηση του EINVOICING αποτελεί μια στρατηγική επιλογή εκσυγχρονισμού που υπερβαίνει την απλή κανονιστική συμμόρφωση. Μέσω της αυτοματοποίησης των τιμολογιακών ροών και της απρόσκοπτης διασύνδεσης με τα υφιστάμενα συστήματα (ERP), οι χειροκίνητες διαδικασίες καταργούνται και τα παραστατικά μετατρέπονται σε αξιοποιήσιμη πληροφορία, ενισχύοντας την ταχύτητα των συναλλαγών, την επιχειρησιακή αποδοτικότητα και την εταιρική διακυβέρνηση στην ψηφιακή εποχή.

