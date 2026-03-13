Πετρέλαιο στα 100 δολάρια: η γεωπολιτική κρίση επαναφέρει την ενεργειακή αβεβαιότητα

Η διεθνής αγορά ενέργειας εισέρχεται σε νέα περίοδο έντονης αστάθειας, καθώς η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε το όριο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι, επίπεδο που είχε να καταγραφεί από την περίοδο της μεγάλης ενεργειακής κρίσης των προηγούμενων ετών. Σήμερα 13 Μαρτίου 2026 η τιμή κινείται στο ίδιο επίπεδο τόσο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης όσο και στο προηγούμενο κλείσιμο, γεγονός που αντανακλά τη νευρικότητα των αγορών απέναντι στη συνεχιζόμενη γεωπολιτική ένταση.

Η νέα άνοδος των τιμών συνδέεται άμεσα με τη στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και κυρίως με τη διακοπή της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη. Η περιοχή αυτή αποτελεί βασικό πέρασμα για την παγκόσμια διακίνηση πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, με περίπου το ένα πέμπτο των θαλάσσιων ενεργειακών ροών να διέρχεται από το συγκεκριμένο σημείο.

Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας

Η στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την έντονη αντίδραση των αγορών. Υπό κανονικές συνθήκες, από τη θαλάσσια αυτή δίοδο μεταφέρεται περίπου το 20% του πετρελαίου και του LNG που διακινείται διεθνώς. Η διακοπή της ναυσιπλοΐας δημιουργεί άμεσα φόβους για διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά και αυξάνει την αβεβαιότητα για την ενεργειακή ασφάλεια.

Οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στην ευρύτερη περιοχή και η προοπτική παρατεταμένης σύγκρουσης ενισχύουν περαιτέρω τη νευρικότητα των επενδυτών. Η πιθανότητα ενός μακρού πολέμου φθοράς στη Μέση Ανατολή δημιουργεί τον φόβο ότι οι ενεργειακές ροές από την περιοχή θα παραμείνουν περιορισμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η διεθνής αντίδραση για τον περιορισμό της κρίσης

Η εκτόξευση των τιμών οδήγησε σε συντονισμένη παρέμβαση από μεγάλες οικονομίες και διεθνείς οργανισμούς. Συνολικά 32 χώρες αποφάσισαν να προχωρήσουν στην αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, διαθέτοντας στην αγορά περίπου 400 εκατομμύρια βαρέλια. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συντονισμένη αποδέσμευση αποθεμάτων που έχει πραγματοποιηθεί έως σήμερα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν 172 εκατομμύρια βαρέλια μέσα σε διάστημα περίπου τεσσάρων μηνών, ενώ αντίστοιχες κινήσεις προγραμματίζουν και άλλες χώρες, όπως η Ιαπωνία και η Γερμανία. Στόχος της παρέμβασης είναι να περιοριστεί η ένταση των διακυμάνσεων και να αποτραπεί ένα σοβαρό έλλειμμα προσφοράς στην παγκόσμια αγορά.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε προσωρινή χαλάρωση ορισμένων κυρώσεων που αφορούν το ρωσικό πετρέλαιο. Η ρύθμιση προβλέπει μια εξαίρεση διάρκειας 30 ημερών για φορτία που βρίσκονται ήδη σε διαδικασία μεταφοράς, επιτρέποντας την ολοκλήρωση συναλλαγών που είχαν ξεκινήσει πριν από την επιβολή των περιορισμών.

Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της αισχροκέρδειας στην αγορά καυσίμων.

Ανακατατάξεις στην ενεργειακή γεωπολιτική

Η ανάγκη σταθεροποίησης της αγοράς ενισχύει τη γεωπολιτική σημασία των μεγάλων πετρελαιοπαραγωγών χωρών. Η προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων οδηγεί σε αυξημένη παρουσία του ρωσικού αργού στην αγορά, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνει τη δυσκολία πλήρους απομόνωσης ενός σημαντικού προμηθευτή ενέργειας σε περιόδους διεθνούς κρίσης.

Η άνοδος των τιμών δημιουργεί σημαντικά έσοδα για τους εξαγωγείς πετρελαίου, αλλά παράλληλα ενισχύει τις πιέσεις στις οικονομίες που εξαρτώνται από εισαγωγές ενέργειας. Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα τις τιμές καυσίμων, το κόστος μεταφορών και τελικά τον πληθωρισμό σε πολλές χώρες.

Οι επιπτώσεις για την παγκόσμια οικονομία

Η υπέρβαση του ορίου των 100 δολαρίων ανά βαρέλι θεωρείται κρίσιμο σημείο για την παγκόσμια οικονομία. Σε τέτοια επίπεδα τιμών αυξάνεται σημαντικά το κόστος παραγωγής και μεταφοράς αγαθών, ενώ ενισχύονται οι πληθωριστικές πιέσεις σε πολλές οικονομίες.

Οι αγορές ενέργειας βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης αβεβαιότητας, καθώς η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει απρόβλεπτη. Παρά την ιστορική κινητοποίηση για την αποδέσμευση αποθεμάτων, οι παρεμβάσεις αυτές δεν έχουν ακόμη καταφέρει να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Η πορεία των τιμών το επόμενο διάστημα θα εξαρτηθεί κυρίως από την εξέλιξη των συγκρούσεων στην περιοχή και από το κατά πόσο θα αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία των θαλάσσιων ενεργειακών διαδρομών. Μέχρι τότε, η διεθνής αγορά πετρελαίου παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτη σε κάθε νέα γεωπολιτική εξέλιξη.