Τα 100 δολ πλέον η τιμή-βάση για το πετρέλαιο για πολλοστή μέρα από την έκρηξη του πολέμου
Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ εντείνονται οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια οικονομία, με τις αγορές να δέχονται πιέσεις και τους επενδυτές να ανησυχούν για νέα άνοδο του πληθωρισμού.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το Brent διαμορφωνόταν την Παρασκευή στα 100,30 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό WTI στα 95,37 δολάρια, παραμένοντας σε πολύ υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις αρχές του 2026.

Την ίδια ώρα, το Γαλλικό Πρακτορείο μεταδίδει ότι η αγορά εξακολουθεί να διακατέχεται από ανησυχία για παρατεταμένη κρίση και για ενδεχόμενο πλήγμα στις ενεργειακές ροές από τα Στενά του Ορμούζ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, oi διεθνείς αγορές επισκιάζονται από την παρατεταμένη σύγκρουση, με τις ασιατικές μετοχές να υποχωρούν για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, το δολάριο να ενισχύεται ως ασφαλές καταφύγιο και τις αγορές να αναθεωρούν τις προσδοκίες τους για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, καθώς οι υψηλές τιμές ενέργειας τροφοδοτούν πληθωριστικές πιέσεις.

Παράλληλα, στο θέμα του φυσικού αερίου, το Reuters μετέδωσε χθες ότι οι ευρωπαϊκές τιμές έχουν αυξηθεί κατά περίπου 60% μετά το ξέσπασμα του πολέμου και τις αναταράξεις που συνδέονται με τα Στενά του Ορμούζ.

Το Γαλλικό Πρακτορείο αναφέρει ότι η ανησυχία εντείνεται και λόγω των απειλών για κλιμάκωση στην περιοχή και για ουσιαστικό αποκλεισμό των Στενών, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, εξέλιξη που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την παγκόσμια οικονομία.

Στο ίδιο κλίμα αβεβαιότητας, ο χρυσός κατέγραφε άνοδο 0,4% στα 5.101 δολάρια η ουγγιά, σύμφωνα με το Reuters, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στις αγορές ενέργειας και τις ευρύτερες επιπτώσεις τους στο κόστος και την ανάπτυξη.

Αναλυτές τους οποίους επικαλούνται τα δύο πρακτορεία εκτιμούν ότι, όσο παραμένει η ένταση στην περιοχή, οι αγορές θα συνεχίσουν να κινούνται υπό καθεστώς υψηλής μεταβλητότητας, με αυξημένο ενεργειακό κόστος και πιέσεις στην παγκόσμια ανάπτυξη.
