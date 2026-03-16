Νέο άλμα για το πετρέλαιο – Ξεπέρασε τα $106 το Brent

Συνεχίζουν ανοδικά οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά σήμερα και τα 106 δολάρια το βαρέλι, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται για 17η ημέρα και οι ανησυχίες γύρω από διαταραχές στην παγκόσμια αγορά, με το βλέμμα στο Στενό του Ορμούζ, εντείνονται.

Ειδικότερα, το Brent ενισχύεται κατά 2,49% στα 106,17 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό τύπου WTI, σημειώνει άνοδο 2,03% στα 100,71 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί άνω του 40% αυτόν τον μήνα, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022.

“Οι επιθέσεις των ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο στο νησί Χαργκ προκάλεσαν ανησυχίες για την προσφορά, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν διέρχεται από αυτό”, δήλωσαν οι στρατηγικοί αναλυτές εμπορευμάτων της ING.

Ενώ οι επιθέσεις φαίνεται να έχουν στοχεύσει κυρίως στρατιωτικές, παρά ενεργειακές, υποδομές, εξακολουθούν να θέτουν κινδύνους για την προσφορά, καθώς το ιρανικό πετρέλαιο είναι προς το παρόν το μόνο πετρέλαιο που διακινείται μέσω του Στενού του Ορμούζ, επεσήμανε η ING.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο NBC News, προειδοποίησε πως ο στρατός του θα μπορούσε να πλήξει το νησί Χαργκ “μερικές φορές ακόμη”, για “πλάκα”.

Ακόμα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με περαιτέρω χτυπήματα στο νησί Χαργκ του Ιράν, το οποίο διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών του, αφού έπληξε στρατιωτικούς στόχους στην περιοχή.

Εν τω μεταξύ, ιρανικά drones έπληξαν έναν βασικό τερματικό σταθμό πετρελαίου στη Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λίγο μετά τις επιθέσεις στο Χαργκ.

Ο Τραμπ ζήτησε από άλλες χώρες να βοηθήσουν στην προστασία του Στενού του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται σε συνομιλίες με πολλά κράτη για την αστυνόμευσή της. Επίσης, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε επαφή με το Ιράν, αλλά εξέφρασε αμφιβολίες για το αν η Τεχεράνη ήταν έτοιμη για σοβαρές συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Την Κυριακή, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας δήλωσε ότι περισσότερα από 400 εκατομμύρια βαρέλια αποθεμάτων πετρελαίου θα αρχίσουν να ρέουν στην αγορά σύντομα. Τα αποθέματα από χώρες της Ασίας και της Ωκεανίας θα κυκλοφορήσουν αμέσως, ενώ αυτά από την Ευρώπη και την Αμερική θα είναι διαθέσιμα στα τέλη Μαρτίου, ανέφερε ο IEA.

Παράλληλα, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε ότι αναμένει το τέλος του πολέμου μέσα “στις επόμενες εβδομάδες”.

Εν τω μεταξύ, οι εργασίες φόρτωσης πετρελαίου έχουν ανασταλεί στο λιμάνι Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, δήλωσαν δύο πηγές στο Reuters, μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πυροδότησε πυρκαγιά στη βιομηχανική ζώνη πετρελαίου.

Η Φουτζέιρα, που βρίσκεται στον Κόλπο του Ομάν, ακριβώς έξω από το Στενό του Ορμούζ, είναι συνήθως ένα κρίσιμο σημείο εξόδου για περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως αργού πετρελαίου Murban των ΗΑΕ – όγκος που ισοδυναμεί με περίπου το 1% της παγκόσμιας ζήτησης.

Η αναστολή σηματοδοτεί τη δεύτερη μεγάλη διαταραχή στον ζωτικής σημασίας κόμβο ανεφοδιασμού καυσίμων τις τελευταίες ημέρες. Οι εργασίες στη Φουτζέιρα είχαν ξαναρχίσει την Κυριακή μετά από μια ξεχωριστή επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος το Σαββατοκύριακο.