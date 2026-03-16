  Τιτάν: Χρονιά – ρεκόρ προβλέπει η Optima, στα 64,2 ευρώ η τιμή-στόχος
Τιτάν: Χρονιά – ρεκόρ προβλέπει η Optima, στα 64,2 ευρώ η τιμή-στόχος
Τιτάν: Χρονιά – ρεκόρ προβλέπει η Optima, στα 64,2 ευρώ η τιμή-στόχος

Τιτάν: Χρονιά – ρεκόρ προβλέπει η Optima, στα 64,2 ευρώ η τιμή-στόχος

Τη σύσταση buy και την τιμή-στόχο των 64,2 ευρώ επαναδιατυπώνει η Optima Bank για τη μετοχή της Τιταν, σε έκθεσή της στην οποία σημειώνει ότι αναμένονται αποτελέσματα – ρεκόρ το 2025 για την εισηγμένη.  

Το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής υπερβαίνει το 44%, με τη χρηματιστηριακή να κάνει λόγο για ελκυστικό σημείο εισόδου.

Οπως επισημαίνει, η Titan Cement αναμένεται να καταγράψει ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο στο τέλος του 2025, παρά τις πιέσεις από το διεθνές περιβάλλον, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Optima Bank.

Ειδικότερα, για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 η Optima προβλέπει κύκλο εργασιών 633,4 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 3,9% σε ετήσια βάση, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) εκτιμώνται στα 142,8 εκατ. ευρώ, οριακά χαμηλότερα κατά 0,2% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα καθαρά κέρδη, χωρίς την επίδραση έκτακτων στοιχείων, αναμένεται να διαμορφωθούν στα 80,3 εκατ. ευρώ.

Με βάση τις παραδοχές για αποσβέσεις ύψους 40 εκατ. ευρώ, καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 10 εκατ. ευρώ, φορολογικό συντελεστή 18% και δικαιώματα μειοψηφίας 5 εκατ. ευρώ που αφορούν τη Titan America, η Optima εκτιμά ότι τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του δ’ τριμήνου θα διαμορφωθούν στα 80,8 εκατ. ευρώ, έναντι 77,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Σε επίπεδο έτους, η χρηματιστηριακή προβλέπει ότι οι πωλήσεις του ομίλου θα ανέλθουν στα 2,646 δισ. ευρώ το 2025, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,1% σε ετήσια βάση. Τα προσαρμοσμένα EBITDA εκτιμώνται στα 616 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,1%, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη τοποθετούνται στα 303 εκατ. ευρώ.

Παρά τις προκλήσεις από την ασθενέστερη πορεία της αγοράς στις ΗΠΑ και την πίεση από το πιο αδύναμο δολάριο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο όμιλος θα εμφανίσει ανθεκτικότητα. Παράλληλα, η γεωπολιτική αβεβαιότητα λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή παραμένει παράγοντας κινδύνου.

Ωστόσο, η Optima θεωρεί ότι ο όμιλος βρίσκεται σε τροχιά ώστε να επιτύχει ακόμη ένα έτος-ρεκόρ το 2026 σε επίπεδο επιδόσεων και κερδοφορίας, εξέλιξη που ενδέχεται να ενισχυθεί περαιτέρω από μια ισχυρότερη ισοτιμία του δολαρίου.

Η Τιτάν ανακοινώνει αποτελέσματα 2025 την Πέμπτη, πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

