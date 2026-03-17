Οριακή άνοδος για τον χρυσό
Οριακή άνοδος για τον χρυσό

Οριακή άνοδος για τον χρυσό

Ελαφρώς ανοδικά κινείται ο χρυσός (+0,3%), φτάνοντας κοντά στις 5.020 δολάρια ανά ουγγιά (στις $5.019), ωστόσο παραμένει κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις επιπτώσεις της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Η σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν έχει εισέλθει στην τρίτη εβδομάδα, με την Τεχεράνη να εντείνει τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στην περιοχή, ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε για άμεση επίθεση σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο νησί Kharg.

Η κρίση διατηρεί τις τιμές της Ενέργειας σε υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας τις ανησυχίες ότι μια παρατεταμένη άνοδος θα τροφοδοτήσει περαιτέρω τον πληθωρισμό και θα ενισχύσει τη σκληρή στάση των κεντρικών τραπεζών.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα, ενώ και άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες, όπως η ΕΚΤ, η Τράπεζα της Αγγλίας και η Τράπεζα της Ιαπωνίας, εκτιμάται ότι θα κινηθούν στην ίδια κατεύθυνση.

Παράλληλα, ο Τραμπ επανέλαβε την έκκλησή του προς άλλες χώρες να συμβάλουν στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, αν και ορισμένες έχουν αρνηθεί να συμμετάσχουν.

