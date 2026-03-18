Αποθήκευση ενέργειας: το πλαίσιο λειτουργίας για τις πρώτες μονάδες μπαταριών

Η ενεργειακή αποθήκευση εισέρχεται πλέον σε φάση υλοποίησης στην Ελλάδα, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε στις 12 Μαρτίου επείγουσα νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει την άμεση ενεργοποίηση των πρώτων αυτόνομων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες. Οι υποδομές αυτές, οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, παρέμεναν έως σήμερα ανενεργές παρά την τεχνική τους ετοιμότητα, εξαιτίας εκκρεμοτήτων στο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Η νέα τροπολογία επιτρέπει πλέον στα έργα αποθήκευσης να συμμετέχουν κανονικά στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας υπηρεσίες που προσδίδουν ευελιξία στο σύστημα. Με τη λειτουργία τους, οι μονάδες αυτές θα μπορούν να αποθηκεύουν πλεονάζουσα ενέργεια που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και να τη διοχετεύουν στο δίκτυο όταν αυξάνεται η ζήτηση.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη για τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος, καθώς τα τελευταία χρόνια η ταχεία ανάπτυξη των ΑΠΕ έχει οδηγήσει σε συχνά φαινόμενα υπερπαραγωγής. Όταν η παραγωγή από φωτοβολταϊκά και αιολικά υπερβαίνει τη ζήτηση και δεν υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης, μέρος της ενέργειας απορρίπτεται. Οι περικοπές αυτές συνεπάγονται οικονομικό κόστος τόσο για τους παραγωγούς όσο και για την αγορά συνολικά.

Με την εισαγωγή συστημάτων αποθήκευσης, το πλεόνασμα ενέργειας μπορεί να αποθηκεύεται και να χρησιμοποιείται σε ώρες υψηλότερης ζήτησης. Η δυνατότητα αυτή συμβάλλει στην εξομάλυνση των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς μειώνονται οι ακραίες διακυμάνσεις που παρατηρούνται όταν η παραγωγή και η ζήτηση δεν βρίσκονται σε ισορροπία.

Παράλληλα, η αποθήκευση διευκολύνει την περαιτέρω διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Η ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα είναι από τις φθηνότερες μορφές ηλεκτροπαραγωγής, ωστόσο η μεταβλητότητα της παραγωγής τους δημιουργεί τεχνικές προκλήσεις για το σύστημα. Οι μπαταρίες λειτουργούν ως ενδιάμεσος μηχανισμός εξισορρόπησης, επιτρέποντας την καλύτερη αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας.

Στο πρώτο στάδιο εφαρμογής του σχεδίου αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μονάδες συνολικής ισχύος περίπου 250 MW έως το Πάσχα, ενώ ο συνολικός σχεδιασμός προβλέπει την ενεργοποίηση περίπου 700 MW αποθήκευσης μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Τα έργα αυτά έχουν προκύψει κυρίως μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο αποτελεί βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης στην Ελλάδα.

Η συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης θεωρείται καθοριστική για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας. Μέσω των πόρων του χρηματοδοτούνται έργα που ενισχύουν την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος και επιτρέπουν τη μεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης αποτελεί βασικό στοιχείο αυτού του σχεδιασμού, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα ενεργειακό σύστημα με υψηλότερη συμμετοχή καθαρών μορφών ενέργειας.

Η νομοθετική παρέμβαση του ΥΠΕΝ επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις διοικητικές εκκρεμότητες που εμπόδιζαν τη λειτουργία των έργων. Με τη νέα ρύθμιση επιτρέπεται η ένταξη των μονάδων αποθήκευσης στα απαραίτητα μητρώα εκπροσώπησης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ παράλληλα επιταχύνονται οι διαδικασίες σύνδεσης και ηλέκτρισης από τους διαχειριστές του συστήματος.

Παρά τα σημαντικά αυτά βήματα, στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι η συνολική ισχύς αποθήκευσης που απαιτείται για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα του συστήματος είναι πολύ μεγαλύτερη. Εκτιμάται ότι τα επόμενα χρόνια θα χρειαστούν επενδύσεις σε μονάδες αποθήκευσης ισχύος έως και 7 GW, ώστε να αντιμετωπιστούν πλήρως οι περικοπές ενέργειας και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Η ενεργοποίηση των πρώτων μονάδων μπαταριών αποτελεί επομένως ένα κρίσιμο πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση ενός πιο ευέλικτου και ανθεκτικού ενεργειακού συστήματος. Μέσω της αποθήκευσης ενέργειας, η Ελλάδα αποκτά ένα επιπλέον εργαλείο για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, τη σταθεροποίηση των τιμών και την επιτάχυνση της μετάβασης προς ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο.