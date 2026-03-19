Εκτινάχθηκε κατά 35% το φυσικό αέριο μετά την επίθεση του Ιράν σε ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο

Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν μετά την εντατικοποίηση των επιθέσεων του Ιράν σε ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο, προκαλώντας ζημιές στο μεγαλύτερο εργοστάσιο εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο.

Τα συμβόλαια αναφοράς εκτινάχθηκαν έως και 35% την Πέμπτη.

Οι εγκαταστάσεις της QatarEnergy στο Ras Laffan υπέστησαν “εκτεταμένες ζημιές” μετά από σειρά επιθέσεων, προκαλώντας μεγάλες πυρκαγιές, όπως επιβεβαίωσε η εταιρεία, σύμφωνα με το Bloomberg. Το συγκρότημα παράγει συνήθως περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς LNG και, παρότι οι αποστολές είχαν ήδη διακοπεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα λόγω του πολέμου, τα τελευταία πλήγματα απειλούν να διατηρήσουν τις τιμές φυσικού αερίου υψηλές στην Ευρώπη και την Ασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου Habshan στο Άμπου Ντάμπι έκλεισαν επίσης, αφού επλήγησαν από συντρίμμια μετά από αναχαίτιση επίθεσης. Ο Τραμπ δήλωσε σε ανάρτηση στα social media ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν αν οι εγκαταστάσεις LNG του Κατάρ δεχθούν ξανά επίθεση.

Οι πλήρεις λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών και το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης δεν είναι ακόμη γνωστές. Αν και οι ασιατικές χώρες αγοράζουν το μεγαλύτερο μέρος του LNG από τη Μέση Ανατολή, οποιαδήποτε παρατεταμένη διακοπή θα περιορίσει την παγκόσμια προσφορά, διατηρώντας τις τιμές αυξημένες διεθνώς.

Για την Ευρώπη ειδικότερα, η κλιμάκωση έρχεται σε δύσκολη στιγμή, καθώς η περιοχή βγαίνει από τον χειμώνα με μειωμένα αποθέματα. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να αγοράσει περισσότερα φορτία LNG το καλοκαίρι για να τα αναπληρώσει, ανταγωνιζόμενη την Ασία για πιο περιορισμένες προμήθειες.

“Το LNG από το Κατάρ θα μπορούσε θεωρητικά να μείνει εκτός αγοράς για μήνες και, στο χειρότερο σενάριο, για χρόνια”, δήλωσε ο αναλυτής Arne Lohmann Rasmussen. “Για την αγορά φυσικού αερίου, η κρίση δεν τελειώνει απλώς επειδή τελειώνει ο πόλεμος και ανοίγουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ”.

Το συγκρότημα στο Ras Laffan είχε κλείσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα μετά από επίθεση με drone από το Ιράν — την πρώτη διακοπή λειτουργίας σε τρεις δεκαετίες. Πλέον, μετά από νέα πλήγματα — ως αντίποινα για ισραηλινή επίθεση στο κοίτασμα South Pars — οι εγκαταστάσεις έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές, καθυστερώντας την επιστροφή στην κανονικότητα.