Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής του Ομίλου ΔΕΗ. Σε ένα ενεργειακό περιβάλλον που μετασχηματίζεται με ταχύτητα, η υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και η ενσωμάτωση αρχών κυκλικής οικονομίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό, η Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης, που τιμάται κάθε χρόνο στις 18 Μαρτίου, λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης δεν αφορά μόνο την ανακύκλωση, αλλά έναν συνολικό επανασχεδιασμό του τρόπου με τον οποίο παράγουμε, χρησιμοποιούμε και επαναξιοποιούμε τους πόρους.

Για τον Όμιλο ΔΕΗ, η κυκλική οικονομία αποτελεί ήδη αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας και της στρατηγικής του. Από τον σχεδιασμό έργων και τις διαδικασίες προμηθειών έως τη λειτουργία των ενεργειακών υποδομών και τη διαχείριση εξοπλισμού στο τέλος του κύκλου ζωής του, οι αρχές της κυκλικότητας ενσωματώνονται σταδιακά σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Η μετάβαση από το γραμμικό μοντέλο «παράγω–καταναλώνω–απορρίπτω» σε ένα κυκλικό πρότυπο αποτελεί πλέον αναγκαία κατεύθυνση σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων. Η κυκλική οικονομία δεν περιορίζεται στη μείωση αποβλήτων, αλλά προϋποθέτει έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης για τον σχεδιασμό προϊόντων, τη χρήση πόρων και την αξιοποίηση υλικών μετά το τέλος ζωής τους.

Στην πράξη, η προσέγγιση αυτή ξεκινά ήδη από τον σχεδιασμό έργων και τις διαδικασίες προμηθειών. Στους διαγωνισμούς του Ομίλου ενσωματώνονται κριτήρια ESG, ενώ εργαλεία όπως το EcoVadis αξιοποιούνται για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης προμηθευτών. Παράλληλα, σε κτηριακές εγκαταστάσεις που ανακαινίζονται λαμβάνονται υπόψη διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας, όπως τα LEED και WELL, τα οποία προωθούν τη βέλτιστη χρήση υλικών και ενεργειακών πόρων.

Αντίστοιχα, ο ΔΕΔΔΗΕ ενσωματώνει περιβαλλοντικές παραμέτρους στον σχεδιασμό κρίσιμου εξοπλισμού δικτύου, όπως για παράδειγμα στους διαγωνισμούς για «έξυπνους» μετρητές, εντάσσοντας αρχές κυκλικής οικονομίας σε βασικές ενεργειακές υποδομές. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες επιλέγει, όπου είναι τεχνικά εφικτό, υλικά με δυνατότητα ανακύκλωσης ή ανάκτησης και εφαρμόζει πιλοτικές μελέτες Ανάλυσης Κύκλου Ζωής σε μεγάλα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ταυτόχρονα, πρώην λιγνιτικές εγκαταστάσεις αξιοποιούνται για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων, δίνοντας νέα χρήση σε περιοχές που αποτέλεσαν για δεκαετίες κέντρο της ηλεκτροπαραγωγής.

Η κυκλική οικονομία επεκτείνεται και στην καθημερινή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Σήμερα, 31 παραγωγικές εγκαταστάσεις της ΔΕΗ λειτουργούν με πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001, καλύπτοντας το 99% της εγκατεστημένης ισχύος της εταιρείας. Παράλληλα, εφαρμόζονται προγράμματα ανακύκλωσης σε διοικητικά κτίρια του Ομίλου σε συνεργασία με την Ανταποδοτική Ανακύκλωση, ενώ πιλοτικές συνεργασίες επεκτείνουν τη διαχείριση σε περισσότερα ρεύματα αποβλήτων.

Σημαντικό ρόλο στην εξοικονόμηση πόρων παίζει και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Η σταδιακή απόσυρση εκτυπωτών και η χρήση λύσεων e-contracts και e-signature μειώνουν σημαντικά την κατανάλωση χαρτιού και αναλωσίμων, ενώ συμβάλλουν και στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Παράλληλα, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες αξιοποιεί τεχνολογίες Internet of Things και τεχνητής νοημοσύνης για predictive maintenance, περιορίζοντας τις ανάγκες αντικατάστασης εξοπλισμού και παρατείνοντας τον κύκλο ζωής των ενεργειακών υποδομών.

Η παράταση της διάρκειας ζωής προϊόντων αποτελεί επίσης βασική διάσταση της κυκλικής οικονομίας. Στην Κωτσόβολος λειτουργεί Κέντρο Επισκευών και Αποθήκη Ανταλλακτικών, παρέχοντας υπηρεσίες επισκευής και ανακατασκευής συσκευών, ενώ προϊόντα που επισκευάζονται διατίθενται εκ νέου μέσω του Outlet Store. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η πρόωρη απόρριψη προϊόντων και ενισχύεται η επαναχρησιμοποίηση.Παράλληλα, μέσω του προγράμματος «Δεύτερο σπίτι» συσκευές που παραμένουν λειτουργικές προσφέρονται σε ευάλωτες οικογένειες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διαχείριση υλικών στο τέλος του κύκλου ζωής ενεργειακών υποδομών. Στο πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης που υλοποιεί ο Όμιλος ΔΕΗ, στόχος είναι έως και το 95% των υλικών από την απόσυρση μονάδων να επανεντάσσεται στον οικονομικό κύκλο μέσω ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης.Παράλληλα προχωρούν εκτεταμένες αποκαταστάσεις εδαφών στις λιγνιτικές περιοχές με στόχο την πλήρη περιβαλλοντική αποκατάσταση και την αξιοποίησή τους σε νέες δραστηριότητες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αξιοποίησης υλικών αποτελεί η χρήση ιπτάμενης τέφρας από τη μονάδα της Πτολεμαΐδας στην κατασκευή του Υδροηλεκτρικού Φράγματος Πλατανόβρυσης, όπου η συνδετική κονία περιελάμβανε σε μεγάλο ποσοστό επεξεργασμένη τέφρα. Αντίστοιχα, στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες υλοποίησε το πρώτο repowering αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, αντικαθιστώντας 105 παλαιές ανεμογεννήτριες σε 10 νησιά με 24 νέες, συνοδευόμενο από ανακύκλωση βασικών εξαρτημάτων και αποκατάσταση των θέσεων εγκατάστασης.

Η κυκλική οικονομία συνδέεται άμεσα και με την καινοτομία. Ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα που διερευνούν νέους τρόπους αξιοποίησης υλικών και τεχνολογιών.Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το έργο Battery2Life, το οποίο εξετάζει την επαναχρησιμοποίηση μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων σε εφαρμογές αποθήκευσης ενέργειας, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής τους και αξιοποιώντας κρίσιμες πρώτες ύλες.

Για τον Όμιλο ΔΕΗ, η κυκλική οικονομία δεν αποτελεί απλώς περιβαλλοντική πρακτική αλλά στρατηγική επιλογή που ενισχύει τη βιωσιμότητα του ενεργειακού συστήματος και δημιουργεί μακροχρόνια αξία για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Με οδηγό τη βιωσιμότητα και την υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων, ο Όμιλος συνεχίζει να επενδύει σε ένα μοντέλο ανάπτυξης όπου η ενέργεια, η τεχνολογία και η κυκλικότητα λειτουργούν συμπληρωματικά για το ενεργειακό μέλλον.