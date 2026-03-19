Πως να δημιουργήσετε ενα αυτοματοποιημένο έξυπνο σπίτι με την εφαρμογή LG ThinQ

Τι είναι ένα αυτοματοποιημένο έξυπνο σπίτι και τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσει μια έξυπνη εφαρμογή για κινητά, όπως το LG ThinQ, στη συντονισμένη λειτουργία όλων των συσκευών; Η έξυπνη εφαρμογή LG ThinQ 5.0 μπορεί να διευκολύνει τις καθημερινές εργασίες, χάρη στην εξελισσόμενη νοημοσύνη που προσφέρουν η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και η έξυπνη αυτοματοποίηση.

Με λίγα μόνο προϊόντα, κάθε σπίτι μπορεί να μετατραπεί σε ένα αυτοματοποιημένο, έξυπνο σπίτι. Το LG ThinQ είναι μια εύχρηστη εφαρμογή που είναι συμβατή με τις περισσότερες οικιακές συσκευές και συσκευές ψυχαγωγίας της LG.

Με το LG ThinQ μπορείτε να παρακολουθείτε την κατανάλωση ενέργειας και να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις του σπιτιού σας, αξιοποιώντας τις νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.

Μερικά από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της εφαρμογής που μπορούν να σας βοηθήσουν να εξοικονομήσετε ενέργεια:

Προσαρμοσμένη ρύθμιση ενέργειας: προστατέψτε τα τρόφιμά σας με αυτοματοποιημένους ελέγχους θερμοκρασίας, οι οποίοι επιτρέπουν σε ορισμένα ψυγεία της LG να λειτουργούν με βάση τα δικά σας μοναδικά πρότυπα χρήσης

Λειτουργία εξοικονόμησης με τεχνητή νοημοσύνη (AI Saving Mode): αξιοποιήστε δύο επίπεδα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας (έως 3,5% και έως 20%) για να εξοικονομήσετε ενέργεια γρήγορα και εύκολα, με βάση τις προκαθορισμένες προδιαγραφές του προϊόντος και τις συνθήκες χρήσης.

Παρακολούθηση κατανάλωσης: Ορίστε τον δικό σας μηνιαίο στόχο χρήσης και παρακολουθήστε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές, ώστε να μπορείτε να συγκρίνετε με την προηγούμενη χρήση/τον περιφερειακό μέσο όρο.

Προσαρμόστε τη συσκευή σας στις ανάγκες σας

Χάρη στις νέες λειτουργίες ThinQ UP, οι οποίες διατίθενται μέσω του υπάρχοντος οικοσυστήματος της εφαρμογής ThinQ, οι πελάτες μπορούν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν νέες λειτουργίες των προϊόντων ακόμα και μετά την αγορά και να εξατομικεύουν τις συσκευές τους. Μερικές από τις λειτουργίες που μπορούν να εξατομικευτούν περιλαμβάνουν:

Προσαρμοσμένη οθόνη λήξης & μελωδία: σχεδιάστε την οθόνη και τη μελωδία του πλυντηρίου σας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας

Προσαρμογή κύκλων πλύσης/ξήρανσης: ρυθμίστε λεπτομερείς παραμέτρους για κάθε κύκλο, ανάλογα με τις ανάγκες σας

Νυχτερινή προβολή: προσαρμόστε τη φωτεινότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας για να αποφύγετε την έντονη αντανάκλαση

Έξυπνη πλήρωση: ορίστε εκ των προτέρων το επίπεδο πλήρωσης του διανομέα του ψυγείου σας στα 250 ml, 500 ml ή 1L

Απολαύστε ηρεμία χάρη στις προληπτικές ειδοποιήσεις συντήρησης

Η λειτουργία ThinQ Care παρακολουθεί και εντοπίζει ακόμη και την παραμικρή κακή χρήση και στέλνει ειδοποιήσεις συντήρησης στους χρήστες. Με τις προληπτικές ειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις, η συντήρηση των συσκευών σας γίνεται εξαιρετικά εύκολη, ενώ παράλληλα επιτυγχάνετε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Απολαύστε ψυχική ηρεμία χωρίς ανησυχίες με τους εξής τρόπους:

Λαμβάνοντας ειδοποιήσεις όταν το άνοιγμα της πόρτας για λίγο προκαλεί διαφυγή αέρα, κάτι που συμβάλλει στη διατήρηση της φρεσκάδας και στην εξοικονόμηση ενέργειας

Λαμβάνοντας ειδοποιήσεις όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του ψυγείου· οι χρήστες μπορούν να καλέσουν απευθείας την υπηρεσία συντήρησης και να προγραμματίσουν έναν έλεγχο απευθείας μέσα από την εφαρμογή

Παρακολουθώντας εξ αποστάσεως τα ρούχα σας κατά τη διάρκεια του κύκλου καθαρισμού του κάδου, ώστε να αποφεύγονται ζημιές στα ρούχα

Απολαύστε ακόμα μεγαλύτερη ευκολία με την εφαρμογή LG ThinQ

Μειώστε τον φόρτο εργασίας και τον χρόνο αναμονής για τις οικιακές εργασίες, ακόμα και από το άλλο άκρο του σπιτιού. Με το έξυπνο πλυντήριο, το έξυπνο στεγνωτήριο και/ή το έξυπνο ψυγείο ThinQ, μπορείτε να αξιοποιήσετε:

Απομακρυσμένη εκκίνηση: ελέγξτε τις συσκευές σας με το κινητό σας όπου κι αν βρίσκεστε

Φωνητικός έλεγχος: ελέγξτε εύκολα τις συσκευές σας χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές

Fresh Keeper: διατηρήστε τον κάδο σε περιστροφή όταν δεν μπορείτε να αδειάσετε αμέσως τα ρούχα, για να αποτρέψετε τις οσμές και τα τσαλακώματα

Το LG ThinQ είναι ο ιδανικός βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη, χάρη στην απρόσκοπτη ενσωμάτωσή του με άλλες έξυπνες πλατφόρμες, όπως η Alexa της Amazon, το Google Assistant και το HomeKit της Apple. Αφού εγκαταστήσετε και ρυθμίσετε το LG ThinQ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία έξυπνου κόμβου στη συσκευή της προτίμησής σας για να ενεργοποιήσετε ή να παραχωρήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή ThinQ.

Συνολικά, με λύσεις όπως το LG ThinQ, η LG φέρνει το έξυπνο σπίτι πιο κοντά στην καθημερινότητα, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση, εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο με απλό και πρακτικό τρόπο.

