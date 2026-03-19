Τελεσίγραφο Τραμπ για το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars

Η ενεργειακή κρίση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται σε φάση έντονης κλιμάκωσης, με επίκεντρο το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars και τις υποδομές LNG στον Κόλπο. Τα πρόσφατα στρατιωτικά πλήγματα και τα αντίποινα έχουν μετατρέψει τις ενεργειακές εγκαταστάσεις σε βασικούς στόχους, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τη σταθερότητα της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας.

Η κρίση πυροδοτήθηκε από πλήγμα σε τμήμα του South Pars, στο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου παγκοσμίως. Σε απάντηση, το Ιράν προχώρησε σε επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών στον Κόλπο, με σημαντικότερο πλήγμα στη μονάδα LNG της Ρας Λαφάν στο Κατάρ.

Οι ζημιές που καταγράφηκαν, σε συνδυασμό με τη διακοπή λειτουργίας εγκαταστάσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το πλήγμα σε διυλιστήριο στο Κουβέιτ, επηρέασαν άμεσα την προσφορά ενέργειας στην περιοχή.

Παράλληλα, το Στενό του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό, επηρεάζοντας τη ροή περίπου του 20% της παγκόσμιας ενέργειας. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει σημαντικά τον κίνδυνο διαταραχής στον εφοδιασμό, με άμεσες επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές.

Πίεση στις τιμές και αυξημένη μεταβλητότητα

Η αντίδραση των αγορών ήταν άμεση. Το πετρέλαιο Brent κινήθηκε ανοδικά έως τα 114 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέγραψαν άνοδο 23%.

Η μεταβλητότητα αποδίδεται τόσο στις ζημιές στις υποδομές όσο και στην αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Οι επενδυτές τιμολογούν πλέον τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις αποτελούν στόχο.

Η πίεση μεταφέρεται και στις χρηματιστηριακές αγορές, με ενδεικτικές απώλειες σε διεθνείς δείκτες και διαταραχές στις μεταφορές και τη ναυσιπλοΐα.

Το τελεσίγραφο Τραμπ και η στρατηγική αποτροπής

Σε αυτό το περιβάλλον, η παρέμβαση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εισάγει μια σαφή «κόκκινη γραμμή». Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε με ανάρτησή του στο Truth Social ότι σε περίπτωση νέας επίθεσης κατά των υποδομών LNG του Κατάρ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε μαζική καταστροφή του κοιτάσματος South Pars.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ επιχειρούν να διασφαλίσουν τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, εξετάζοντας τη συγκρότηση πολυεθνικής ναυτικής δύναμης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η αστάθεια στην περιοχή παραμένει υψηλή.

Τι θα συμβεί αν οι ΗΠΑ καταστρέψουν το κοίτασμα South Pars

Η υλοποίηση της απειλής για καταστροφή του South Pars θα αποτελούσε γεγονός με εξαιρετικά βαθιές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε επίπεδο υποδομών, θα σήμαινε την απώλεια του μεγαλύτερου κοιτάσματος φυσικού αερίου στον κόσμο, με άμεσο πλήγμα στην παραγωγική ικανότητα του Ιράν. Το συγκεκριμένο πεδίο αποτελεί βασικό πυλώνα της ενεργειακής και οικονομικής του ισχύος.

Σε επίπεδο αγοράς, ακόμη και τα περιορισμένα πλήγματα που έχουν ήδη σημειωθεί έχουν οδηγήσει σε σημαντική άνοδο τιμών. Μια πλήρης καταστροφή του South Pars θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένη ενεργειακή κρίση, με έντονες πιέσεις στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, στη βιομηχανία και στις μεταφορές.

Η επίδραση θα ήταν άμεση και στη ρευστότητα της αγοράς LNG, καθώς το Κατάρ και το Ιράν αποτελούν κομβικούς προμηθευτές. Η διαταραχή στον εφοδιασμό θα ενίσχυε την εξάρτηση από εναλλακτικές, ακριβότερες πηγές ενέργειας.

Παράλληλα, το σενάριο αυτό ενέχει αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο. Η κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερη στρατιωτική σύγκρουση στην περιοχή, επηρεάζοντας όχι μόνο τον Κόλπο αλλά και τη διεθνή ενεργειακή ισορροπία.

Η στοχοποίηση ενεργειακών υποδομών και η αβεβαιότητα γύρω από κρίσιμα κοιτάσματα αναδεικνύουν τη δομική ευαλωτότητα του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος.

Η εξέλιξη της κρίσης θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα υπάρξει αποκλιμάκωση ή περαιτέρω ενεργοποίηση των απειλών. Σε κάθε περίπτωση, οι επιπτώσεις έχουν ήδη αρχίσει να διαχέονται στις αγορές, επιβεβαιώνοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια παραμένει άμεσα συνδεδεμένη με τις γεωπολιτικές ισορροπίες.

Η ανάρτηση του προέδρου Τραμπ

«Το Ισραήλ, από οργή για όσα συνέβησαν στη Μέση Ανατολή, επιτέθηκε με βία σε μια σημαντική εγκατάσταση γνωστή ως το πεδίο φυσικού αερίου South Pars στο Ιράν. Ένα σχετικά μικρό τμήμα του πεδίου χτυπήθηκε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν καμία γνώση για αυτήν την επίθεση και το Κατάρ δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή, ούτε γνώριζε ότι επρόκειτο να συμβεί. Δυστυχώς, το Ιράν δεν γνώριζε αυτό ή οποιαδήποτε από τα σχετικά γεγονότα που αφορούσαν την επίθεση στο South Pars και άδικα και αβάσιμα επιτέθηκε σε μια μέρος της εγκατάστασης LNG του Κατάρ. Δεν θα γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ στο εξαιρετικά σημαντικό και αξιόλογο πεδίο south pars, εκτός αν το Ιράν, αφελώς, αποφασίσει να επιτεθεί στο πολύ αθώο Κατάρ – σε αυτήν την περίπτωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με ή χωρίς τη βοήθεια ή συγκατάθεση του Ισραήλ, θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς με μια δύναμη και ισχύ που το Ιράν δεν έχει ξαναδεί ούτε γνωρίσει. Δεν θέλω να επιτρέψω αυτήν την καταστροφή λόγω των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων που θα έχει για το μέλλον του Ιράν, ΑΛΛΑ ΑΝ ΤΟ LNG ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ δεχθεί ξανά επίθεση, ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΣΤΑΣΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Στην κύρια εικόνα του άρθρου, διακρίνεται απόψη από τις onshore εγκαταστάσεις στο South Pars.