Η LG Electronics παρουσιάζει την ολοκαίνουρια σειρά εσωτερικών μονάδων βραβευμένη με το iF Design Award

Η LG Electronics (LG) θα παρουσιάσει μια νέα σειρά εσωτερικών μονάδων (IDU) για συστήματα αντλιών θερμότητας αέρα-νερού στην έκθεση Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2026 στο Μιλάνο της Ιταλίας, από τις 24 έως τις 27 Μαρτίου. Οι ολοκαίνουργιες μονάδες Combi Unit, Hydro Unit και Control Unit διευρύνουν το χαρτοφυλάκιο λύσεων θέρμανσης της LG με συνεκτικό σχεδιασμό, ευέλικτη εγκατάσταση και βελτιωμένη ενσωμάτωση συστημάτων για οικιακές εφαρμογές.

Ενιαίος σχεδιασμός για ευρωπαϊκούς οικιακούς χώρους

Και οι τρεις εσωτερικές μονάδες ακολουθούν μια ενιαία σχεδιαστική γλώσσα, δημιουργώντας μια ομοιόμορφη σειρά προϊόντων που βραβεύτηκε με το βραβείο iF Design Award 2026. Σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα, η διεπαφή χρήστη έχει αναβαθμιστεί με έγχρωμη οθόνη αφής 6,8 ιντσών και ενσωματωμένο Wi-Fi, επιτρέποντας την απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω της εφαρμογής LG ThinQ™. Μια ενδεικτική λυχνία LED στον μπροστινό πίνακα επιτρέπει επίσης στους χρήστες να ελέγχουν την κατάσταση λειτουργίας με μια ματιά.

Οι συμπαγείς διαστάσεις έχουν σχεδιαστεί για ευρωπαϊκά οικιακά περιβάλλοντα, όπου οι αποθήκες και οι χώροι εγκατάστασης είναι συχνά περιορισμένοι. Ενσωματώνοντας βασικά υδραυλικά εξαρτήματα και βελτιώνοντας την εσωτερική διάταξη, η LG μείωσε τον όγκο κάθε μονάδας σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία για την εγκατάσταση σε αποθήκες ή ντουλάπια.

Χαρακτηριστικά συγκεκριμένου μοντέλου

Η Combi Unit παρέχει θέρμανση χώρων, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης. Περιλαμβάνει ενσωματωμένο δοχείο Duplex από ανοξείδωτο χάλυβα χωρητικότητας 200 λίτρων και αισθητήρες θερμοκρασίας νερού που βοηθάνε στη διατήρηση σταθερής απόδοσης. Οι συνδέσεις των σωληνώσεων από την πίσω πλευρά βελτιώνουν την ευελιξία εγκατάστασης, ενώ το μοντέλο Two-Zone ενσωματώνει επιπλέον κυκλοφορητή και βαλβίδα ανάμειξης και το δοχείο αποθήκευσης για την απλοποίηση της εγκατάστασης του συστήματος.

Η Hydro Unit μειώνει τον όγκο της περισσότερο από 30% σε σύγκριση με τον προκάτοχό της. Περιλαμβάνει ενσωματωμένη 3οδη βαλβίδα και λεκάνη αποστράγγισης, ενώ ο όγκος του δοχείου διαστολής έχει αυξηθεί στα 12 λίτρα. Χάρη στην ενσωμάτωση αυτών των λειτουργιών, η μονάδα μειώνει την ανάγκη για ξεχωριστά εξαρτήματα και απλοποιεί την καλωδίωση. Ο σχεδιασμός με πρόσβαση από μπροστά και το νέο σύστημα στήριξης με βραχίονες απλοποιούν επίσης την εγκατάσταση, επιτρέποντας την εγκατάσταση από ένα μόνο άτομο, ανάλογα με τις συνθήκες του χώρου.

Η Control Unit μοιράζεται την ίδια σχεδιαστική γλώσσα με τις Hydro Unit και Combi Unit, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στην εγκατάσταση. Καθώς αποφεύγονται οι άμεσες υδραυλικές συνδέσεις και ο έλεγχος του συστήματος θέρμανσης πραγματοποιείται μέσω καλωδίωσης, η μονάδα μπορεί να εγκατασταθεί σε πιο στενούς χώρους. Η ενσωματωμένη λογική ελέγχου απλοποιεί περαιτέρω την εγκατάσταση και τον σχεδιασμό του συστήματος, μειώνοντας την ανάγκη για ξεχωριστά εξαρτήματα. Μέσω αυτής της διευρυμένης γκάμας προϊόντων, η LG μπορεί να προσφέρει πιο εξατομικευμένες λύσεις, προσαρμοσμένες στις διαφορετικές συνθήκες εγκατάστασης και στις απαιτήσεις των πελατών.

Συμβατότητα με συστήματα Monobloc R290

Οι νέες εσωτερικές μονάδες έχουν σχεδιαστεί για να συνδυάζονται με τις εξωτερικές μονάδες Monobloc R290 της LG. Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν ένα φυσικό ψυκτικό μέσο με πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιας θέρμανσης (GWP). Η συνδυασμένη λύση έχει σχεδιαστεί για να παρέχει θερμαντική απόδοση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως -28°C και προσαγωγή νερού έως 75°C. Ο σχεδιασμός Monobloc απαιτεί μόνο σωληνώσεις νερού για τη σύνδεση των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων, γεγονός που αποτρέπει την τοποθέτηση σωληνώσεων ψυκτικού μέσου σε εσωτερικούς χώρους.

«Τα ευρωπαϊκά σπίτια διαθέτουν συχνά πιο περιορισμένους χώρους για τις εγκαταστάσεις, πιο ποικίλες διαρρυθμίσεις και υψηλές προσδοκίες όσον αφορά την άνεση», δήλωσε ο James Lee, πρόεδρος της LG ES Company. «Οι νέες εσωτερικές μονάδες μας έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις απαιτήσεις, ενισχύοντας τη γκάμα προϊόντων μας στον τομέα της θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC) με ενοποιημένο σχεδιασμό, βελτιωμένη ενσωμάτωση συστημάτων και τεχνολογία προσανατολισμένη στην εγκατάσταση, προσαρμοσμένη στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών.»

Η κυκλοφορία των νέων εσωτερικών μονάδων στην Ευρώπη έχει προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.