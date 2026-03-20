22 Μαρτίου 2026: Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Με το δικό του μήνυμα, που αφορά τη βιώσιμη χρήση των πλαστικών υλικών ως συμμάχου στην προστασία και διατήρηση των υδάτινων πόρων, παίρνει μέρος στην εκστρατεία των Ηνωμένων Εθνών έναντι της παγκόσμιας «κρίσης νερού», ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος – ΣΒΠΕ.

Τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Νερού (22 Μαρτίου 2026), ο Σύνδεσμος παρουσιάζει σειρά ενημερωτικών αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναδεικνύοντας τη θετική και επιστημονικά τεκμηριωμένη συμβολή των πλαστικών σε κρίσιμες εφαρμογές που αφορούν:

τη μείωση των απωλειών πόσιμου νερού,

την πρόσβαση σε καθαρό και ασφαλές νερό,

την εξοικονόμηση νερού στη γεωργία,

την ασφαλή αποθήκευση και επεξεργασία υδάτων.

Σε μια εποχή κατά την οποία 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι στερούνται ασφαλούς και σταθερής πρόσβασης σε καθαρό πόσιμο νερό, ο ΣΒΠΕ υπογραμμίζει την πρόκληση, αλλά και τις λύσεις που προσφέρουν τα πλαστικά υλικά στη διατήρηση και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα σύγχρονα πλαστικά συστήματα σωληνώσεων μπορούν να οδηγήσουν σε έως και 75% λιγότερες απώλειες νερού σε σύγκριση με εναλλακτικά υλικά, ενώ η αντικατάσταση παλαιών μεταλλικών ή τσιμεντοσωλήνων με πλαστικούς συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού, στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και χημικών ουσιών, καθώς και στη μείωση του κόστους συντήρησης των δικτύων.

Με κομβικό ρόλο στα συστήματα φιλτραρίσματος και επεξεργασίας νερού, αλλά και στη μεταφορά και αποθήκευση ασφαλούς πόσιμου νερού ο κλάδος της παραγωγής πλαστικών έχει επίσης σημαντικό ρόλο στη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και στην πρόσβαση στο νερό, που αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.

Εξίσου βιώσιμες λύσεις παρέχει ο κλάδος και στην εξοικονόμηση νερού από τις γεωργικές δραστηριότητες, καθώς τα συστήματα άρδευσης, οι γεωμεμβράνες σε αρδευτικά κανάλια και ταμιευτήρες, και τα πλαστικά φύλλα εδαφοκάλυψης συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της εξάτμισης του νερού από το έδαφος και αυξάνουν την αποδοτικότητα χρήσης του νερού κατά περισσότερο από 37%.

«Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού μας υπενθυμίζει την αξία του πιο πολύτιμου φυσικού πόρου στον πλανήτη και μας παρακινεί σε δράση για τη διαφύλαξη και την ορθολογική διαχείρισή του» σημειώνει σε σχετική δήλωση ο πρόεδρος του ΣΒΠΕ Παναγιώτης Γεροντόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι «ο Σύνδεσμος της βιομηχανίας πλαστικών φέρνει για μία ακόμη φορά στο κέντρο της προσοχής την ανάγκη του ισορροπημένου, τεκμηριωμένου λόγου και σε αυτό το ιδιαιτέρως κρίσιμο ζήτημα, αναδεικνύοντας τις λύσεις που προσφέρουν τα πλαστικά υλικά, τα οποία αποτελούν βασικό δομικό στοιχείο των σύγχρονων δικτύων ύδρευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και λυμάτων».