Info Quest Technologies & EcoFlow: «Πράσινη» πρωτοπορία και διπλή διάκριση στα Green Brand Awards 2026

Το EcoFlow DELTA Pro Ultra απέσπασε δύο χρυσά βραβεία, καθώς επαναπροσδιορίζει την ενεργειακή ανεξαρτησία, συνδυάζοντας την κορυφαία ισχύ με το μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η Info Quest Technologies, με ηγετική παρουσία 40 ετών στην ελληνική αγορά ICT, απέσπασε σημαντικές διακρίσεις στα Green Brand Awards 2026 για το οικοσύστημα της EcoFlow. Συγκεκριμένα, το EcoFlow DELTA Pro Ultra Power Station αναδείχθηκε πρώτο στις κατηγορίες «Green Home Product» και «Green Tech & Smart Gadgets», επιβεβαιώνοντας την υπεροχή του ως η πιο ολοκληρωμένη λύση ενεργειακής αυτονομίας. Με δυνατότητα επέκτασης έως 30kWh (και 90kWh σε πλήρη διασύνδεση) και υποστήριξη ηλιακής φόρτισης 5.600W, η συσκευή προσφέρει καθαρή, αθόρυβη ενέργεια, αντικαθιστώντας τις ρυπογόνες γεννήτριες ντίζελ και εξοικονομώντας πάνω από 2 τόνους CO₂ ετησίως.

EcoFlow DELTA Pro Ultra: Ο «πράσινος γίγαντας» ενέργειας που αλλάζει τα δεδομένα στο σπίτι

Σε μια εποχή όπου η ενεργειακή κρίση και η κλιματική αλλαγή απαιτούν άμεσες και δραστικές λύσεις, η Info Quest Technologies φέρνει στην ελληνική αγορά την απάντηση στο ερώτημα της πλήρους αυτονομίας. Το EcoFlow DELTA Pro Ultra δεν είναι απλώς ένας φορητός σταθμός ενέργειας· είναι ένα μετασχηματιστικό ενεργειακό οικοσύστημα που σας επιτρέπει να πάρετε τον έλεγχο της ηλεκτροδότησής σας στα χέρια σας, μειώνοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα.

Info Quest Technologies: 40 χρόνια καινοτομίας στην υπηρεσία της βιωσιμότητας

Η Info Quest Technologies, μέλος του Ομίλου Quest, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Με μια ιστορία που ξεπερνά τις τέσσερις δεκαετίες, η εταιρεία έχει ταυτιστεί με την ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας. Σήμερα, ως επίσημος συνεργάτης της EcoFlow για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, εστιάζει στη διάθεση λύσεων που συνδυάζουν την υψηλή τεχνολογία με την οικολογική υπευθυνότητα. Η στρατηγική της εταιρείας επικεντρώνεται στην προσφορά εργαλείων που ενδυναμώνουν τους χρήστες, μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων και δημιουργώντας αξία για τις επόμενες γενιές.

Τι είναι το EcoFlow DELTA Pro Ultra και γιατί αποτελεί επανάσταση;

Φανταστείτε μια συσκευή που μπορεί να τροφοδοτήσει ολόκληρο το σπίτι σας, από τα φώτα και το ψυγείο μέχρι το κλιματιστικό και τις επαγγελματικές σας συσκευές, χωρίς θόρυβο, χωρίς καυσαέρια και χωρίς την ανάγκη για ορυκτά καύσιμα. Το DELTA Pro Ultra συνδυάζει έναν πανίσχυρο μετασχηματιστή (Inverter) και αποθήκευση ενέργειας μέσω μπαταριών σε μία ενιαία, κομψή μονάδα.

Το σύστημα ξεχωρίζει για τον αρθρωτό (modular) σχεδιασμό του. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να ξεκινήσετε με μια βασική χωρητικότητα 6kWh και, ανάλογα με τις ανάγκες σας, να την επεκτείνετε προσθέτοντας εξωτερικές μπαταρίες έως και τα 30kWh. Σε πλήρη ανάπτυξη, το σύστημα μπορεί να φτάσει την εντυπωσιακή χωρητικότητα των 90kWh, προσφέροντας ασφάλεια για μέρες ακόμα και σε περιπτώσεις παρατεταμένων διακοπών ρεύματος.

Από την οικιακή χρήση στην υπεροχή επαγγελματικού επιπέδου

Ρίχνοντας μια ματιά στα τεχνικά χαρακτηριστικά, το DELTA Pro Ultra εντυπωσιάζει σε κάθε επίπεδο:

Ισχύς AC: Η συσκευή προσφέρει συνεχή ισχύ 7,2kW (με έξοδο AC που φτάνει τα 6,9kW), η οποία μπορεί να υποστηρίξει ακόμα και τις πιο απαιτητικές συσκευές, όπως αντλίες θερμότητας ή επαγγελματικά εργαλεία.

Υπέρταση (Surge Power): Διαθέτει δυνατότητα υπέρτασης 10,3kW για 10 δευτερόλεπτα, εξασφαλίζοντας ότι οι συσκευές με υψηλό ρεύμα εκκίνησης θα λειτουργήσουν απρόσκοπτα.

Αυτονομία: Μία μόνο μπαταρία 6kWh μπορεί να κρατήσει ένα ψυγείο ενεργειακής κλάσης Ε σε λειτουργία για έως και 10 ημέρες. Για ένα μέσο ελληνικό νοικοκυριό, η βασική μονάδα προσφέρει πάνω από 10 ώρες πλήρους λειτουργίας.

Τεχνολογία LFP (LiFePO4): Οι μπαταρίες του συστήματος χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία φωσφορικού σιδήρου λιθίου, η οποία προσφέρει πάνω από 3.500 κύκλους ζωής. Αυτό μεταφράζεται σε πολλά χρόνια καθημερινής χρήσης πριν η χωρητικότητα πέσει στο 80%.

Ενεργειακή αυτονομία και «πράσινο» αποτύπωμα

Η πραγματική δύναμη του DELTA Pro Ultra βρίσκεται στη δυνατότητά του να λειτουργεί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι ο πρώτος φορητός σταθμός ενέργειας στον κόσμο που υποστηρίζει είσοδο υψηλής τάσης 450V για φωτοβολταϊκά συστήματα.

Ηλιακή Φόρτιση: Υποστηρίζει ηλιακά panels έως 5.600W, επιτρέποντάς σας να φορτίζετε τις μπαταρίες σας απευθείας από τον ήλιο, εκμηδενίζοντας το κόστος λειτουργίας και τους ρύπους.

Εξοικονόμηση CO₂: Η χρήση του συστήματος με ηλιακή ενέργεια μπορεί να εξοικονομήσει περισσότερους από 2 τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, σε σύγκριση με μια τυπική γεννήτρια ντίζελ.

Φιλικότητα προς το Περιβάλλον: Οι μπαταρίες LiFePO είναι ασφαλέστερες και μη τοξικές, καθώς δεν περιέχουν κοβάλτιο, καθιστώντας τις μια σαφώς πιο βιώσιμη επιλογή από τις παραδοσιακές μπαταρίες ιόντων λιθίου.

Η «Έξυπνη» πλευρά της ενέργειας

Η Info Quest Technologies δεν προσφέρει απλώς hardware, αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης. Μέσω του EcoFlow App, μπορείτε να παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο την κατανάλωση, τη στάθμη της μπαταρίας και την εισροή ενέργειας από τον ήλιο, βελτιστοποιώντας την απόδοση και την οικονομία του σπιτιού σας.

Επιπλέον, η συσκευή λειτουργεί ως ένα προηγμένο UPS (Uninterruptible Power Supply) με χρόνο εναλλαγής μόλις 20ms. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, οι ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές σας (όπως υπολογιστές ή ιατρικός εξοπλισμός) δεν θα καταλάβουν καν τη μετάβαση, συνεχίζοντας τη λειτουργία τους χωρίς επανεκκίνηση.

Το μέλλον είναι εδώ: Η σειρά STREAM και η ολοκληρωμένη αυτονομία

Η καινοτομία δεν σταματά στο DELTA Pro Ultra. Η Info Quest Technologies προετοιμάζει το έδαφος για την εισαγωγή της επαναστατικής σειράς EcoFlow STREAM στην ελληνική αγορά, μόλις το επιτρέψει το νομοθετικό πλαίσιο. Η σειρά αυτή έχει σχεδιαστεί ειδικά για τοποθέτηση σε μπαλκόνια, επιτρέποντας στους ενοίκους διαμερισμάτων να παράγουν και να αποθηκεύουν τη δική τους «καθαρή» ενέργεια, μειώνοντας δραστικά τους λογαριασμούς ρεύματος. Το DELTA Pro Ultra θα μπορεί να συνδυαστεί απρόσκοπτα με αυτά τα συστήματα, δημιουργώντας ένα αδιάσπαστο ενεργειακό δίκτυο μέσα στο ίδιο σας το σπίτι.

Οι διακρίσεις πιστοποιούν την επιτυχημένη πορεία

Το EcoFlow DELTA Pro Ultra, υποστηριζόμενο από την αξιοπιστία της Info Quest Technologies, αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για την πράσινη οικονομία. Με τις διπλές διακρίσεις στα Green Brand Awards 2026, αποδεικνύεται ότι η ενεργειακή ανεξαρτησία δεν είναι πλέον ένα μακρινό όνειρο, αλλά μια πρακτική, βιώσιμη και έξυπνη λύση που μπορείτε να υιοθετήσετε σήμερα. Είτε είστε ένας επαγγελματίας που χρειάζεται εγγυημένη ισχύ στο πεδίο, είτε ένας ιδιοκτήτης σπιτιού που θέλει να προστατευτεί από τα blackout και να μειώσει τα έξοδά του, το DELTA Pro Ultra είναι η κορυφαία επιλογή που συνδυάζει την ισχύ με τον σεβασμό στον πλανήτη.