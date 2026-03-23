Πετρέλαιο: Στα 113 δολ. το Brent μετά το τελεσίγραφο Τραμπ

Η τιμή του πετρελαίου κυμάνθηκε κοντά στο υψηλότερο κλείσιμο από τα μέσα του 2022, μετά το 48ωρο τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και την απειλή της Τεχεράνης για αντίποινα σε ενεργειακές υποδομές.

Το Brent σημειώνει άνοδο 0,66% κοντά στα 113 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate βρίσκεται μια ανάσα από τα 100 δολάρια στο +1,66%. Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να “ανοίξει πλήρως” τη τα στενά εντός 48 ωρών, απειλώντας να “αφανίσει” τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας εάν δεν το κάνει. Η Τεχεράνη προειδοποίησε την Κυριακή ότι θα επιτεθεί σε βασικές υποδομές σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, εάν ο Τραμπ προχωρήσει στην απειλή του.

Το Brent έχει σημειώσει άνοδο άνω του 50% από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Η σύγκρουση δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης, με τις ανησυχίες για ένα παγκόσμιο κύμα πληθωρισμού να προκαλούν αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές, από τις πρώτες ύλες έως τις μετοχές και τα ομόλογα.

Μέρος της αυξανόμενης πρόκλησης για τους επενδυτές, πέρα από την κόπωση και τα υψηλά επίπεδα μεταβλητότητας, ήταν η έλλειψη συνεκτικής επικοινωνίας εκ μέρους του Τραμπ σχετικά με τη σύγκρουση. Λίγο πριν από το τελεσίγραφο του για το Ορμούζ το οποίο εκδόθηκε το Σάββατο, ο πρόεδρος είχε δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο “περιορισμού” της στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ.

Ο πόλεμος εισέρχεται στην τέταρτη εβδομάδα του και έχει επηρεάσει περισσότερες από δώδεκα χώρες. Το σχεδόν ολοκληρωτικό κλείσιμο του στενού του Ορμούζ — το οποίο συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τις παγκόσμιες αγορές — έχει καταστεί κρίσιμο σημείο τριβής. Οι ιρανικές αρχές δείχνουν όλο και μεγαλύτερη απροθυμία ακόμη και να συζητήσουν το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας αυτής της ζωτικής εμπορικής αρτηρίας, καθώς η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην επιβίωσή της.

Η Goldman Sachs αύξησε την πρόβλεψή της για το Brent το 2026 στα 85 δολάρια το βαρέλι από 77 δολάρια, αναφέροντας ότι οι ροές μέσω του Ορμούζ αναμένεται πλέον να είναι στο 5% των φυσιολογικών επιπέδων για έξι εβδομάδες, πριν από μια σταδιακή ανάκαμψη.

“Με το τελεσίγραφο 48 ωρών, ο Τραμπ έχει στριμωχτεί”, δήλωσε ο Ρόρι Τζόνστον της Commodity Context Corp. “Είναι εξαιρετικά απίθανο η Τεχεράνη να αποδεχτεί τους όρους του Τραμπ σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, υπό την απειλή επίθεσης. Και το Ιράν είναι σαφώς σε θέση και πρόθυμο να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κλιμάκωση της έντασης”.

Με τη ναυτιλιακή κίνηση μέσω του Ορμούζ να έχει παραλύσει — πέρα από λίγες μεταφορές που έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη — οι παραγωγοί αργού πετρελαίου του Περσικού Κόλπου έχουν δεσμεύσει εκατομμύρια βαρέλια αποθεμάτων ή έχουν στραφεί σε περιορισμένες, εναλλακτικές διαδρομές. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποίησε ότι η αγορά αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία της, παρά το γεγονός ότι προχώρησε σε σημαντική αποδέσμευση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.

Σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τις τιμές, οι ΗΠΑ επέτρεψαν την πώληση ιρανικού πετρελαίου που βρίσκεται ήδη σε δεξαμενόπλοια έως τις 19 Απριλίου. Η κίνηση αυτή ακολουθεί προηγούμενα μέτρα για τη χαλάρωση των περιορισμών στο ρωσικό πετρέλαιο που βρίσκεται εγκλωβισμένο σε τάνκερ.

Το Ισραήλ συνέχισε να επιτίθεται στο Ιράν τη Δευτέρα, μετά την εκτόξευση πυραύλων και drones από την Ισλαμική Δημοκρατία εναντίον στόχων σε ολόκληρη την περιοχή την προηγούμενη ημέρα. Η σύγκρουση έχει εισέλθει στην 24η ημέρα της.