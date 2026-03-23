Σε χαμηλό έξι μηνών οι παγκόσμιες εξαγωγές LNG εν μέσω του πολέμου στη Μ. Ανατολή
Οι παγκόσμιες εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) υποχώρησαν σε χαμηλό εξαμήνου, εξαλείφοντας τις πρόσφατες αυξήσεις προσφοράς από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή περιορίζει τις ροές.
Ο κινητός μέσος όρος 10 ημερών για τις αποστολές LNG έχει μειωθεί περίπου κατά 20% από την αρχή του μήνα, φτάνοντας τα 1,1 εκατομμύρια τόνους — το χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg σε δεδομένα παρακολούθησης πλοίων της Kpler, όπως μεταδίδει το Bloomberg.
Η παγκόσμια παραγωγή LNG είχε αυξηθεί σταθερά τον τελευταίο χρόνο, κυρίως χάρη σε νέα έργα στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Ωστόσο, αυτή η αύξηση πλέον αντισταθμίζεται από την απώλεια της παραγωγής του Κατάρ και το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ — μιας κρίσιμης θαλάσσιας οδού για περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς LNG.