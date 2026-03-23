Σε χαμηλό έξι μηνών οι παγκόσμιες εξαγωγές LNG εν μέσω του πολέμου στη Μ. Ανατολή
Τελεσίγραφο Τραμπ για το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars

Αλ. Εξάρχου: Καταγγελίες για υπονόμευση του Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου και πιέσεις υπέρ επιστροφής στο ρωσικό αέριο

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Νέο φορτίο LNG από τις ΗΠΑ στη Ρεβυθούσα

Οι παγκόσμιες εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) υποχώρησαν σε χαμηλό εξαμήνου, εξαλείφοντας τις πρόσφατες αυξήσεις προσφοράς από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή περιορίζει τις ροές.

Ο κινητός μέσος όρος 10 ημερών για τις αποστολές LNG έχει μειωθεί περίπου κατά 20% από την αρχή του μήνα, φτάνοντας τα 1,1 εκατομμύρια τόνους — το χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg σε δεδομένα παρακολούθησης πλοίων της Kpler, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν έχει εξελιχθεί σε περιφερειακή κρίση που έχει αναστατώσει την παγκόσμια αγορά LNG. Το Κατάρ αναγκάστηκε να κλείσει νωρίτερα μέσα στον μήνα το εργοστάσιο εξαγωγής LNG στο Ras Laffan — το μεγαλύτερο στον κόσμο — μετά από ιρανικά πλήγματα. Μια επιπλέον επίθεση την περασμένη εβδομάδα προκάλεσε ζημιές στις εγκαταστάσεις, και θα χρειαστούν χρόνια για να επισκευαστούν δύο από τις 14 γραμμές παραγωγής.

Η παγκόσμια παραγωγή LNG είχε αυξηθεί σταθερά τον τελευταίο χρόνο, κυρίως χάρη σε νέα έργα στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Ωστόσο, αυτή η αύξηση πλέον αντισταθμίζεται από την απώλεια της παραγωγής του Κατάρ και το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ — μιας κρίσιμης θαλάσσιας οδού για περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς LNG.

Σχετικά θέματα
Η LG Vehicle Solutions οδηγεί το μέλλον της συνδεδεμένης κινητικότητας

Πετρέλαιο: Στα 113 δολ. το Brent μετά το τελεσίγραφο Τραμπ

Info Quest Technologies & EcoFlow: «Πράσινη» πρωτοπορία και διπλή διάκριση στα Green Brand Awards 2026

