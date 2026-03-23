EcoFlow DELTA 3 Classic: Το πιο προσιτό power station της σειράς

Η Info Quest Technologies φέρνει στη χώρα μας έναν φορητό σταθμό ενέργειας, που συνδυάζει την ταχύτητα με την έξυπνη προστασία, σχεδιασμένο για να προσφέρει σταθερότητα και υψηλές επιδόσεις, δίχως να… ξεφεύγει σε κόστος.

H ανάγκη για ενεργειακή αυτονομία έχει πάψει προ πολλού να θεωρείται πολυτέλεια. Η πρόσβαση σε μια αξιόπιστη πηγή τροφοδοσίας αποτελεί θεμελιώδη απαίτηση για την ασφάλεια στο σπίτι κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος, αλλά και για την άνεση σε κάθε outdoor περιπέτεια. Το νέο EcoFlow DELTA 3 Classic δεν είναι απλώς μια προσθήκη στην πλούσια προϊοντική γκάμα της εταιρείας. Είναι μια στρατηγική κίνηση που επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει «value for money» στην κατηγορία του 1kWh, προσφέροντας την τεχνολογία αιχμής της οικογένειας DELTA σε ένα δελεαστικότατο πακέτο, που είναι δύσκολο να μην αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε κάθε ανάλογη έρευνα αγοράς. Το DELTA 3 Classic γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της φορητότητας και της υποστήριξης ενεργοβόρων συσκευών για αρκετή ώρα. Στην καρδιά του σταθμού βρίσκεται μια μπαταρία τύπου LiFePO4 (LFP), τεχνολογίας Automotive Grade με δομή CTC (Cell-to-Chassis), ώστε να είναι ανθεκτική σε κραδασμούς, με λιγότερη παραγωγή θερμότητας κατά τη χρήση και διευρυμένη μακροζωία, που ξεπερνά τη δεκαετία! Άλλωστε, μιλάμε για ένα σύνολο που αντέχει σε περιβάλλοντα με ακραίες θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία.

Με χωρητικότητα 1.024Wh και ισχύ εξόδου 1.800W (έως 2.400W σε X-Boost mode με αντοχή 3.600W surge output), η χρήση δεν περιορίζεται στη φόρτιση smartphone και laptop, παρόλο που το Classic διατηρεί ένα σχετικά χαμηλό βάρος, στα 12,1 κιλά. Ο συμπαγής, (39,8x20x28,3 εκ.) μα πληρέστατος φορητός σταθμός ενέργειας της EcoFlow είναι ικανός να δώσει ζωή σε συσκευές με υψηλές απαιτήσεις σε Watt, όπως ηλεκτρικά μάτια μαγειρέματος, πιστολάκια μαλλιών ή εργαλεία κήπου. Εκτός από τις δύο παροχές AC στην πρόσοψη, διαθέτει μία έξοδο USB-A 18W και δύο USB-C, μία στα 100W και μία στα 30W. Χάρη στην τεχνολογία X-Quiet 3.0, είναι εξαιρετικά αθόρυβος (κάτω από 30dB όταν η παρεχόμενη ισχύς δεν ξεπερνά τα 600W) και μπορεί να λειτουργήσει, επιπρόσθετα, ως UPS, με χρόνο ενεργοποίησης που δεν ξεπερνά τα 10ms.

Ως γνήσιο «smart» τέκνο της EcoFlow, το DELTA 3 Classic υποστηρίζει Bluetooth και Wi-Fi συνδεσιμότητα για πλήρη εποπτεία από το smartphone σας. Ο ίδιος ο φορητός σταθμός φορτίζει ταχύτατα, καλύπτοντας το 80% της χωρητικότητάς του μέσα σε, μόλις, 45 λεπτά.

Κλείνοντας, προτείνουμε ανεπιφύλακτα σε κάθε τυχερό κάτοχο ενός DELTA 3 Classic να το συνδυάσει με ένα ηλιακό πάνελ έως 500W, για καθαρή και δωρεάν ενέργεια από τον ήλιο!

