Ανατιμήσεις και αποσύρσεις στα «μπλε» τιμολόγια φέρνει η νέα ενεργειακή αβεβαιότητα

Η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει ισχυρές πιέσεις στις αγορές ενέργειας, επηρεάζοντας άμεσα και την ελληνική λιανική αγορά ηλεκτρισμού. Η άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου και η αυξημένη μεταβλητότητα στη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος οδηγούν πλέον τους προμηθευτές σε αναθεώρηση της εμπορικής τους στρατηγικής, με βασικό αποτέλεσμα τις ανατιμήσεις και τις αποσύρσεις οικονομικών σταθερών, ή αλλιώς «μπλε», τιμολογίων. Υπό αυτό το πρίσμα, επιβεβαιώνεται και η εκτίμηση που είχε διατυπωθεί νωρίτερα μέσα στον μήνα, ότι η μετάβαση σε σταθερή χρέωση συνιστούσε μια συνετή επιλογή για τους καταναλωτές.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια ευρύτερη αλλαγή φάσης για την αγορά. Οι εταιρείες προμήθειας εγκαταλείπουν σταδιακά τις επιθετικές εμπορικές πρακτικές των προηγούμενων μηνών, όταν ο ανταγωνισμός αποτυπωνόταν σε χαμηλές σταθερές χρεώσεις, εκπτώσεις και μπόνους εγγραφής. Στη θέση τους διαμορφώνεται πλέον μια πιο συντηρητική πολιτική, με κύριο στόχο τον περιορισμό της έκθεσης στο αυξημένο κόστος ενέργειας και στη δυσκολία πρόβλεψης της πορείας των διεθνών τιμών.

Καθοριστικός παράγοντας για αυτή τη μεταστροφή είναι η άνοδος του φυσικού αερίου, το οποίο εξακολουθεί να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη διαμόρφωση της χονδρεμπορικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας. Με τις διεθνείς τιμές να κινούνται πλέον σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα, το κόστος προμήθειας για τις εταιρείες αυξάνεται αισθητά. Σε αυτό το περιβάλλον, η διάθεση σταθερών συμβολαίων 12μηνης διάρκειας με πολύ χαμηλές χρεώσεις καθίσταται ολοένα και πιο επισφαλής από επιχειρηματική άποψη.

Για τον λόγο αυτό, αρκετοί πάροχοι προχωρούν είτε στην απόσυρση συγκεκριμένων οικονομικών προγραμμάτων είτε στην αντικατάστασή τους με νέα σταθερά τιμολόγια ακριβότερης βάσης. Η λογική είναι σαφής: όταν ο προμηθευτής δεσμεύεται να προσφέρει σταθερή τιμή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αναλαμβάνει το ρίσκο μιας ενδεχόμενης περαιτέρω ανόδου της χονδρεμπορικής αγοράς. Όσο αυξάνεται η διεθνής αβεβαιότητα, τόσο ακριβότερα αποτιμάται αυτή η δέσμευση.

Ήδη, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχουν τεθεί εκτός αγοράς συγκεκριμένα σταθερά προϊόντα, όπως το Power Home Control Boost της ZeniΘ και το Ε2 Επαγγελματικό 2 Value Sure της Protergia, ενώ στην αγορά φυσικού αερίου αναφέρεται και η απομάκρυνση του GasHome Reward της Enerwave. Οι κινήσεις αυτές αποτυπώνουν τη συνολική αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου των προμηθευτών, οι οποίοι επιχειρούν να προστατεύσουν τα περιθώρια τους σε μια περίοδο αυξημένου κόστους και έντονων διακυμάνσεων.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι οι ανατιμήσεις αφορούν κυρίως τα νέα συμβόλαια και όχι τα ήδη ενεργά σταθερά προγράμματα. Οι καταναλωτές που έχουν ήδη υπογράψει «μπλε» τιμολόγια εξακολουθούν να προστατεύονται από τους όρους της σύμβασής τους για όλη τη διάρκεια της δέσμευσης, συνήθως για 12 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι όσοι πρόλαβαν να κατοχυρώσουν χαμηλότερες τιμές πριν από τη νέα αναταραχή παραμένουν, τουλάχιστον προσωρινά, εκτός του άμεσου κύματος ανατιμήσεων.

Παρά τις αυξήσεις, τα σταθερά τιμολόγια διατηρούν τον ρόλο τους ως εργαλείο προβλεψιμότητας και προστασίας. Σε ένα περιβάλλον όπου οι κυμαινόμενες χρεώσεις μπορούν να επηρεάζονται άμεσα από τις διεθνείς εξελίξεις, η δυνατότητα «κλειδώματος» μιας τιμής εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, το κόστος αυτής της ασφάλειας είναι πλέον αισθητά υψηλότερο για όσους εισέρχονται τώρα στην αγορά.

Οι πιέσεις δεν περιορίζονται μόνο στο ηλεκτρικό ρεύμα. Η διεθνής αναταραχή επηρεάζει και τα υγρά καύσιμα, με το ντίζελ κίνησης και τη βενζίνη να ακολουθούν ανοδική τροχιά. Η επιβάρυνση αυτή αναμένεται να περάσει σταδιακά στην αντλία, εντείνοντας την πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών και στο κόστος λειτουργίας επιχειρήσεων και μεταφορών. Παράλληλα, η αύξηση στα καύσιμα ενισχύει το συνολικό κλίμα ανασφάλειας γύρω από την πορεία του ενεργειακού κόστους τους επόμενους μήνες.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση των τιμών κατά την άνοιξη φαίνεται να ανατρέπονται. Αν και παράγοντες όπως η αυξημένη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η εποχική υποχώρηση της ζήτησης μπορούν να λειτουργήσουν ως μερικό αντίβαρο, η συνολική εικόνα παραμένει επιβαρυμένη. Η αγορά περνά σε φάση άμυνας, με τους προμηθευτές να δίνουν πλέον προτεραιότητα στη διαχείριση του κινδύνου αντί στην επιθετική διεύρυνση του πελατολογίου τους.

Το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην αγορά ενέργειας δείχνει ότι τα «μπλε» τιμολόγια δεν εξαφανίζονται, αλλά αλλάζουν χαρακτήρα. Από εργαλείο επιθετικού ανταγωνισμού μετατρέπονται ξανά σε προϊόν ασφάλειας, με υψηλότερη όμως τιμή εισόδου. Για τους καταναλωτές, αυτό σημαίνει ότι η σταθερότητα παραμένει διαθέσιμη, αλλά όχι πλέον με τους ευνοϊκούς όρους που ίσχυαν στις αρχές του έτους.

Σε κάθε περίπτωση, η πορεία των επόμενων εβδομάδων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και την ένταση της γεωπολιτικής κρίσης, καθώς και από τη συμπεριφορά των διεθνών αγορών φυσικού αερίου. Μέχρι τότε, το μόνο βέβαιο είναι ότι η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένης επιφυλακής, όπου η τιμή της ενεργειακής ασφάλειας ανεβαίνει ξανά.