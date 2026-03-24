Η ABB στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά μηχανικών και την καινοτομία

Με κεντρικό μήνυμα «Engineered to Outrun», η ABB Ελλάδας επενδύει στις ιδέες, το πάθος και την τεχνολογική δημιουργικότητα της νέας γενιάς μηχανικών. Μέσα στο 2025 υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας (ΕΥ) υποστηρίζοντας 16 φοιτητικές ερευνητικές ομάδες σε ισάριθμα ακαδημαϊκά ιδρύματα σε όλη τη χώρα. Στόχος αυτού του προγράμματος τεχνολογικής αριστείας ήταν η συμβολή στην ανάπτυξη των μηχανικών του αύριο, ενισχύοντας την καινοτομία σε κρίσιμους τομείς της βιομηχανίας και της ενέργειας.

Μέσα από δράσεις που στηρίζουν την τεχνική εκπαίδευση, την πρακτική εφαρμογή της γνώσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλής εξειδίκευσης, η ABB επιδιώκει να γεφυρώσει την απόσταση ανάμεσα στην πανεπιστημιακή έρευνα και την επιχειρηματική εφαρμογή, προσφέροντας στους νέους επιστήμονες τα απαραίτητα εφόδια για να εξελίξουν τις δεξιότητές τους και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΑΒΒ Ελλάδας έδωσε δυναμικό «παρών» στο 14ο Συνέδριο «Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη». Η εταιρεία παρουσίασε τη συνεργασία της με την Perseus Racing Team της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα συμμετάσχει στους διεθνείς διαγωνισμούς Formula Student 2025-2026 με τη “Medusa”, το νέο προηγμένο ηλεκτρικό μονοθέσιο υψηλής τεχνολογίας.

Η ομάδα, έχοντας αποσπάσει κορυφαίες διακρίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αποτελεί απτό παράδειγμα της ελληνικής φοιτητικής καινοτομίας που καταφέρνει να πρωταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Η στήριξη της ηλεκτροκίνησης μέσω του έργου της Perseus Racing αποτελεί μια φυσική προέκταση της φιλοσοφίας βιώσιμης ανάπτυξης της ABB, αναδεικνύοντας πώς η τεχνολογική υπεροχή μπορεί να συμβαδίσει με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της ABB για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου επικεντρώνεται σε τέσσερις πυλώνες: