Συνεργασία Schneider Electric και NVIDIA για τη δημιουργία πιστοποιημένων Blueprints που επιταχύνουν την υλοποίηση AI Εργοστασίων σε giga-scale

Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, σε συνεργασία με την AVEVA, ηγέτη στον τομέα του βιομηχανικού λογισμικού και την NVIDIA, ανακοίνωσε σημαντικές εξελίξεις στον σχεδιασμό, την προσομοίωση, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση της επόμενης γενιάς υποδομών AI data centers, κατά τη διάρκεια της NVIDIA GTC στο Σαν Χοσέ. Αυτές περιλαμβάνουν ένα νέο σχέδιο αναφοράς NVIDIA Vera Rubin που επικυρώνει την ισχύ και την ψύξη για τις πιο πρόσφατες αρχιτεκτονικές rack-scale της NVIDIA, την ενσωμάτωση προηγμένων δυνατοτήτων digital twins στο NVIDIA Omniverse DSX Blueprint και το οικοσύστημα, καθώς και την πρώιμη δοκιμή του agentic AI για υπηρεσίες διαχείρισης συναγερμών data centers χρησιμοποιώντας ανοιχτά μοντέλα NVIDIA Nemotron.

Οι ανακοινώσεις της εταιρείας ενισχύουν περαιτέρω την υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ της Schneider Electric και της NVIDIA και θέτουν ένα ολοκληρωμένο θεμέλιο για την ανάπτυξη AI εργοστασίων, σχεδιασμένων για κλίμακα gigawatt και αποδοτικότητα.

Νέο πρότυπο σχεδιασμού NVIDIA Vera Rubin

Το πρόσφατα παρουσιασμένο πρότυπο σχεδιασμού AI είναι ένα από τα πρώτα που δημιουργήθηκαν για τα NVIDIA Vera Rubin NVL72 racks. Το επικυρωμένο πρότυπο σχεδιασμού καλύπτει θέματα τροφοδοσίας και ψύξης και είναι ενσωματωμένο στα πρότυπα σχεδιασμού συστημάτων ελέγχου της Schneider Electric. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός ανταποκρίνεται σε σημαντικές απαιτήσεις και παραμέτρους υποδομής για τα πιο πρόσφατα συστήματα rack-scale της NVIDIA:

Επιτρέπει νέα διανομή ισχύος με αυξημένη τάση τροφοδοσίας 480 VAC

Επιτρέπει υψηλότερη θερμοκρασία τροφοδοσίας βρόχου TCS 45°C για βελτιωμένη απόδοση

Υποστηρίζει νέα αρχιτεκτονική χώρου IT με clusters από AI racks που μοιράζονται κεντρικά δίκτυα, αποθήκευση, CPU και racks υποστήριξης. Αυτό επιτρέπει σε κάθε σύστημα rack-scale της NVIDIA να παραμένει γεωγραφικά κοντά, ενώ παράλληλα επιτρέπει ξεχωριστή, υψηλότερη τάση για τα GPU racks, ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία μεγαλύτερων clusters και η βελτιστοποίηση της παροχής ισχύος

Μεγιστοποιεί την απόδοση των token σχεδιάζοντας data centers που φιλοξενούν διάφορα σημεία λειτουργίας των GPU racks (τόσο MaxP, όσο και MaxQ). Η λειτουργία σε MaxQ μπορεί να επιτύχει περισσότερα token ανά watt, ώστε να παρακάμπτονται τυχόν περιορισμοί ισχύος και να βελτιστοποιείται η υπολογιστική απόδοση μέσω του πλεονασμού. Συνολικά, το σχέδιο αναφοράς επιτρέπει περισσότερα token ανά watt όταν ενσωματώνεται το σημείο λειτουργίας MaxQ της NVIDIA.

Το σχέδιο αναφοράς έχει επικυρωθεί με μοντέλα ETAP για το σχεδιασμό ηλεκτρικών συστημάτων και μοντέλα ITD CFD για τη διάταξη και τη ροή αέρα.

Νέα αρχιτεκτονική Lifecycle digital twin της AVEVA για εργοστάσια AI κλίμακας gigawatt

Επιπλέον, η AVEVA, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα του βιομηχανικού λογισμικού που ανήκει στη Schneider Electric, σε συνεργασία με τη NVIDIA, ανακοίνωσε μια νέα αρχιτεκτονική lifecycle digital twin, η οποία μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα των GPU και επιταχύνει την ανάπτυξη εργοστασίων AI με ταχύτητα και κλίμακα. Η Schneider Electric έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει στοιχεία SimReady και digital twins μέσω του NVIDIA Omniverse, με την υποστήριξη του προηγμένου λογισμικού της AVEVA. Με αυτή την ανακοίνωση, το λογισμικό μηχανικής και λειτουργιών της AVEVA είναι πλέον ενσωματωμένο σε όλο το NVIDIA Omniverse DSX Blueprint και το οικοσύστημα. Προβλέπεται να επιταχύνει το χρόνο έως την παραγωγή μέσω προσομοιώσεων συγκεκριμένων τομέων, ψηφιακής οπτικοποίησης και εργαλείων συνεργατικού σχεδιασμού που θα οδηγήσουν σε σημαντική βελτιστοποίηση της μηχανικής.

Αφού δημιουργηθεί η αρχιτεκτονική του συστήματος στο περιβάλλον NVIDIA Omniverse, η AVEVA εκτελεί προσομοιώσεις πολλαπλών τομέων για την επικύρωση της λειτουργικής συμπεριφοράς υπό ρεαλιστικές συνθήκες. Αυτό περιλαμβάνει υπολογιστικά μοντέλα για τη διανομή ισχύος, τη θερμική δυναμική, την απόδοση της ροής αέρα και τα συστήματα ελέγχου. Οι προσομοιώσεις αυτές επιτρέπουν την επαναληπτική βελτιστοποίηση του σχεδιασμού, την ταχεία αξιολόγηση πολλαπλών σεναρίων σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών φορτίου και περιβάλλοντος, καθώς και την τελική επαλήθευση του συστήματος πριν από την κατασκευή του φυσικού περιβάλλοντος. Το αποτέλεσμα είναι ένας πλήρως επικυρωμένος, βελτιστοποιημένος ως προς την απόδοση σχεδιασμός που μειώνει τους κύκλους μηχανικής και βελτιώνει την ακρίβεια της ανάπτυξης.

«Καθώς ο φόρτος εργασίας του AI αυξάνεται, τόσο σε μέγεθος, όσο και σε πολυπλοκότητα, το περιθώριο σφάλματος στον σχεδιασμό των data centers γίνεται εξαιρετικά μικρό», δήλωσε ο Manish Kumar, Executive Vice President, Secure Power & Data Centers της Schneider Electric. «Η παροχή AI σε μεγάλη κλίμακα απαιτεί στενά ενσωματωμένες ηλεκτρολογικές, ψυκτικές και ψηφιακές αρχιτεκτονικές που μπορούν να υποστηρίξουν, τόσο τις πρωτοφανείς απαιτήσεις απόδοσης, όσο και τη διατήρηση της μέγιστης ενεργειακής απόδοσης. Συνδυάζοντας προηγμένο λογισμικό, digital twins και επικυρωμένα σχέδια αναφοράς, οι χειριστές μπορούν να προσομοιώσουν και να βελτιστοποιήσουν την υποδομή πριν από την εγκατάσταση έστω και ενός rack. Αυτή η προσέγγιση μειώνει τον κίνδυνο, επιταχύνει την ανάπτυξη και εξασφαλίζει την αποδοτικότητα και την ανθεκτικότητα που απαιτούνται για την τροφοδοσία της επόμενης γενιάς εργοστασίων AI.»

«Τα εργοστάσια AI κλίμακας gigawatt απαιτούν μια ριζικά νέα κατηγορία υποδομών, ενεργειακά αποδοτικών και με υψηλό βαθμό προβλεψιμότητας», δήλωσε ο Vladimir Troy, vice president of AI infrastructure της NVIDIA. «Η NVIDIA και η Schneider Electric συνεργάζονται για να παρέχουν τις αρχιτεκτονικές τροφοδοσίας, ψύξης και digital twins που απαιτούνται για την επιτάχυνση του χρόνου παραγωγής token για τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο.»

Δοκιμές του AI μοντέλου NVIDIA Nemotron Agentic για υπηρεσίες διαχείρισης συναγερμών

Η Schneider Electric ανακοίνωσε επίσης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ότι έχει δοκιμάσει με επιτυχία το μοντέλο NVIDIA Nemotron για την τροφοδοσία μιας νέας δυνατότητας διαχείρισης συναγερμών με βάση το «agentic AI». Η εξέλιξη αυτής της υπηρεσίας αντιμετωπίζει μια μακροχρόνια πρόκληση στον κλάδο των data centers: την ερμηνεία των συναγερμών σε επίπεδο συστήματος, με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών αιτίων και τον προσδιορισμό των κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών. Αξιοποιώντας δεδομένα IoT σε πραγματικό χρόνο από πολλαπλά συστήματα, το AI της Schneider Electric αναλύει, διαγιγνώσκει και προτείνει ενέργειες αυτόνομα, χρησιμοποιώντας μια σειρά ενσωματωμένων εργαλείων. Σε συνεργασία με εξειδικευμένους τεχνικούς, η τεχνολογία αυτή προσφέρει ταχύτερη και πιο συνεπή επίλυση προβλημάτων, μειώνει τις περιττές αποστολές και ενισχύει την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα. Αυτό το ορόσημο ενισχύει τη δέσμευση της Schneider Electric να επαναπροσδιορίσει τη διαχείριση της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων μέσω πρωτοποριακών καινοτομιών στον τομέα του AI.

Αυτές οι τελευταίες ανακοινώσεις βασίζονται σε μια παράδοση καινοτομίας μεταξύ της Schneider Electric και της NVIDIA:

Σε συνεργασία με τις εταιρείες Switch και NVIDIA, η Schneider Electric συνέβαλε με την τεχνογνωσία της στο λειτουργικό σύστημα LDC EVO™ της Switch. Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις βιβλιοθήκες NVIDIA Omniverse και το OpenUSD, η πλατφόρμα LDC EVO της Switch παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο την αυτοματοποίηση κάθε συστήματος στις εγκαταστάσεις των data centers της Switch, επιτρέποντας στην εταιρεία να προβάλλει και να παρακολουθεί τη θερμική μοντελοποίηση, την ηλεκτρολογική προσομοίωση, την καταγραφή της πραγματικότητας, τη διαχείριση του κύκλου ζωής των κατασκευών και πολλά άλλα.

Η ETAP ενσωμάτωσε την κορυφαία στον κλάδο ηλεκτρολογική μοντελοποίησή της στο NVIDIA Omniverse, δημιουργώντας ένα ενοποιημένο περιβάλλον digital twins για γρήγορο σχεδιασμό και επικύρωση σύνθετων συστημάτων ισχύος. Αυτό επιτρέπει στους διαχειριστές δικτύων και στους ιδιοκτήτες data centers να επεκτείνονται γρήγορα και με ασφάλεια, χωρίς να διακυβεύεται η σταθερότητα του συστήματος.

Τον Νοέμβριο του 2025, η Schneider Electric, μαζί με την ETAP και την AVEVA, ανακοίνωσαν την ένταξή τους στην Alliance for OpenUSD, δείχνοντας την αφοσίωσή τους στην ευθυγράμμιση με το NVIDIA Omniverse για να διαμορφώσουν το μέλλον των διαλειτουργικών digital twins και των 3D στοιχείων έτοιμων για προσομοίωση (SimReady).

Τον Οκτώβριο του 2025, η Schneider Electric ανακοίνωσε την υποστήριξή της στη μετάβαση του κλάδου, υπό την ηγεσία της NVIDIA, σε αρχιτεκτονικές ισχύος 800 VDC, οι οποίες αποτελούν κρίσιμη απαίτηση για τα αναδυόμενα συστήματα racks υψηλής πυκνότητας που υιοθετούνται στα data centers επόμενης γενιάς.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Schneider Electric ανακοίνωσε ένα νέο πρότυπο σχεδιασμού που υποστηρίζει το NVIDIA Mission Control και το NVIDIA GB300 NVL72, το οποίο περιλαμβάνει επίσης τα κορυφαία στον κλάδο μοντέλα CFD ETAP και EcoStruxure IT Design της Schneider Electric, επιτρέποντας στους χρήστες να αξιοποιούν τα digital twins για την προσομοίωση συγκεκριμένων σεναρίων τροφοδοσίας και ψύξης, με σκοπό τη βελτιστοποίηση των σχεδίων για ειδικές εφαρμογές.

