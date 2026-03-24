Motor Oil: Εκτόξευση κερδών +127% το 2025, στα 650,8 εκατ. ευρώ – Έσοδα 11,5 δισ.

Εντυπωσιακή αύξηση καθαρών κερδών +127% ανακοίνωσε για το 2025 η Motor Oil, με το ποσό να διαμορφώνεται σε 650,8 εκατ. ευρώ έναντι 287,3 εκατ. ένα χρόνο πριν.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου τη χρήση 2025 διαμορφώθηκε σε 11,482 δισ. έναντι 12,187 δισ. τη χρήση 2024 παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,79% η οποία οφείλεται στην πτώση του μέσου όρου των τιμών (σε Δολάρια Η.Π.Α.) των προϊόντων πετρελαίου σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. (μέση ισοτιμία) έναντι του Ευρώ δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της Μητρικής αφορά εξαγωγές τιμολογούμενες σε Δολάρια Η.Π.Α. (στοιχεία για το μέσο όρο των τιμών των προϊόντων πετρελαίου και τη μέση ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου παρατίθενται στην ανάλυση του κύκλου εργασιών της Μητρικής), ενώ μέρος της μείωσης του κύκλου εργασιών αντισταθμίστηκε από την αύξηση του όγκου πωλήσεων των προϊόντων.

Το 2025 ο Όμιλος είχε έσοδα από παροχή υπηρεσιών, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορούσε δραστηριότητες της NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., του υπο-ομίλου MORE, της ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., και του υποομίλου της ΗΛΕΚΤΩΡ.

Η ανάλυση των στοιχείων όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων επιβεβαιώνει τον έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα του Ομίλου, με τις πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας να ανέρχονται στο 72,64% του συνολικού όγκου το 2025, έναντι 76,28% το 2024 ενώ η συνεισφορά της βιομηχανικής δραστηριότητας διαμορφώθηκε σε 79,71% έναντι 82,27% τη χρήση 2024.

Τα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν το 2025 σε 1,059 δισ.. από 966,595 εκατ. το 2024 (αύξηση 9,60%) και της Εταιρείας σε 745.876 χιλ. το 2025 από 671.930 χιλ. ευρώ το 2024 (αύξηση 11,01%).

Μέρισμα

Η Διοίκηση της Εταιρείας συνεπής στην πολιτική της για τη μεγιστοποίηση της μερισματικής απόδοσης των μετόχων της θα προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2026 τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2025 ποσού Ευρώ 193.870.215 (ή Ευρώ 1,75 ανά μετοχή).

Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως προμέρισμα χρήσης 2025 ποσό Ευρώ 38.774.043 (ή Ευρώ 0,35 ανά μετοχή) η πληρωμή του οποίου πραγματοποιήθηκε στις 05.01.2026 (ημερομηνία αποκοπής: 23.12.2025, ημερομηνία αρχείου δικαιούχων: 29.12.2025).

Το προτεινόμενο συνολικό ποσό μερίσματος ανά μετοχή για τη χρήση 2025 αντιστοιχεί σεμερισματική απόδοση 5,57% με βάση το κλείσιμο της τιμής της μετοχής της Εταιρείας στις 31.12.2025 και σε 7,20% με βάση τη μέση τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price).

Συνολική ποσότητα αργού που επεξεργάστηκε η Εταιρεία

Η χαμηλότερη συνολική ποσότητα αργού που επεξεργάστηκε η Εταιρεία τη χρήση 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χρήση του 2024 οφείλεται στο χαμηλότερο βαθμό διαθεσιμότητας (utilization rate) των μονάδων του Διυλιστηρίου εξαιτίας του περιστατικού της φωτιάς που εκδηλώθηκε στη μία από τις δύο μονάδες διύλισης αργού πετρελαίου στις 17.09.2024.

Η μονάδα επανήλθε σε πλήρη λειτουργία το τρίτο τρίμηνο του 2025. Για τον μετριασμό των επιπτώσεων, η Εταιρεία έθεσε σε εφαρμογή εναλλακτικό σχήμα λειτουργίας με προσαρμογή της τροφοδοσίας και λειτουργίας των μονάδων μετατροπής του Διυλιστηρίου με τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων όπως μαζούτ, νάφθα και VGO (Vacuum Gasoil) αντί αργού πετρελαίου.

Ως αποτέλεσμα της κατά τα ως άνω προσαρμογής της τροφοδοσίας των μονάδων του Διυλιστηρίου, η συνολική ποσότητα αργού και λοιπών πρώτων υλών που επεξεργάστηκε η Εταιρεία τη χρήση 2025 ξεπέρασε την αντίστοιχη της χρήσης 2024.