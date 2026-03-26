Motor Oil: Ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και μέρισμα-ρεκόρ στηρίζουν το επενδυτικό άλμα

Ο Όμιλος Motor Oil εισέρχεται στο 2026 με ισχυρές επιδόσεις και ενισχυμένη χρηματοοικονομική βάση, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητά του να συνδυάζει υψηλή λειτουργική κερδοφορία με επιθετική επενδυτική στρατηγική και γενναιόδωρη ανταμοιβή των μετόχων.

Για τη χρήση του 2025, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 1,06 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 650 εκατ. ευρώ. Τα μεγέθη αυτά αποτυπώνουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου σε ένα περιβάλλον έντονων διακυμάνσεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η ισχυρή αυτή επίδοση επιτρέπει στη διοίκηση να προχωρήσει στη διανομή μερίσματος-ρεκόρ, ενισχύοντας την ελκυστικότητα της μετοχής και επιβεβαιώνοντας την προσήλωση σε μια ισορροπημένη πολιτική μεταξύ επανεπένδυσης και απόδοσης αξίας στους μετόχους, εξήγησε ο Πέτρος Τζαννετάκης, αναπληρωτής CEO της Motor Oil, στην ενημέρωση αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα 2025.

Ανθεκτικότητα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον

Η κερδοφορία της Motor Oil στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στη λειτουργική ευελιξία που επέδειξε ο Όμιλος απέναντι στις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή. Η διοίκηση προχώρησε σε ταχεία αναδιάρθρωση του μείγματος προμήθειας αργού, μηδενίζοντας την εξάρτηση από το ιρακινό πετρέλαιο και εξασφαλίζοντας εναλλακτικές ροές από τη Λιβύη, την Αίγυπτο και τη Βόρεια Θάλασσα.

Η προσαρμογή αυτή επέτρεψε τη διατήρηση της πλήρους λειτουργίας των διυλιστηρίων, ενώ η στροφή σε ελαφρύτερους τύπους αργού ενίσχυσε την παραγωγή προϊόντων υψηλής ζήτησης, όπως το ντίζελ και τα αεροπορικά καύσιμα. Η εξέλιξη αυτή είχε άμεση θετική επίδραση στα περιθώρια διύλισης και, κατ’ επέκταση, στη λειτουργική κερδοφορία.

Ελεύθερες ταμειακές ροές και επενδυτική δυναμική

Κομβικό στοιχείο για τη στρατηγική του Ομίλου αποτελεί η ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών, η οποία λειτουργεί ως βασικός μηχανισμός χρηματοδότησης των επενδύσεων. Η κεφαλαιακή αυτή επάρκεια επιτρέπει στη Motor Oil να υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα στον εγχώριο ενεργειακό κλάδο, χωρίς να διαταράσσει τη χρηματοοικονομική της ισορροπία.

Το επενδυτικό πλάνο για το 2026 κινείται σε επίπεδα ρεκόρ, με συνολικές δαπάνες 650 έως 680 εκατ. ευρώ. Η κατανομή των κεφαλαίων αντανακλά τη στρατηγική διαφοροποίησης του Ομίλου:

320 εκατ. ευρώ στον τομέα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την αποθήκευση

220 εκατ. ευρώ για τη διύλιση και τον εκσυγχρονισμό υποδομών

70 εκατ. ευρώ στη λιανική καυσίμων

40 εκατ. ευρώ σε δράσεις κυκλικής οικονομίας

Επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, με αιχμή το φωτοβολταϊκό project «Unagi», συνολικής ισχύος 1,9 GW, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Παράλληλα, εντός του 2026 αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία περίπου 100 MW νέων έργων, ενώ προωθούνται και έργα αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 72 MW.

Στον τομέα των νέων τεχνολογιών, ξεχωρίζει η επένδυση στο πράσινο υδρογόνο, με την ανάπτυξη μονάδας ηλεκτρόλυσης στο διυλιστήριο των Αγίων Θεοδώρων. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 141 εκατ. ευρώ, αποτελεί βασικό βήμα για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των βιομηχανικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Επέκταση στην κυκλική οικονομία

Η στρατηγική διαφοροποίησης ενισχύεται περαιτέρω μέσω της πλήρους εξαγοράς της Ηλέκτωρ, με τη Motor Oil να αποκτά το 100% της εταιρείας. Η κίνηση αυτή ενισχύει την παρουσία του Ομίλου στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και της κυκλικής οικονομίας, ανοίγοντας νέα πεδία ανάπτυξης πέρα από τα παραδοσιακά καύσιμα.

Ισορροπία αποδόσεων-επενδύσεων

Η συνδυαστική επίδοση υψηλής κερδοφορίας, ισχυρών ταμειακών ροών και εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος αναδεικνύει ένα μοντέλο λειτουργίας που επιδιώκει ισορροπία μεταξύ παρόντος και μέλλοντος. Από τη μία πλευρά, η διανομή μερίσματος-ρεκόρ επιβραβεύει τους μετόχους. Από την άλλη, η επανεπένδυση σημαντικών κεφαλαίων ενισχύει τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και τη μετάβαση σε ένα πιο διαφοροποιημένο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και ενεργειακών προκλήσεων, η Motor Oil επιχειρεί να διατηρήσει την επιχειρησιακή της ευελιξία, επενδύοντας παράλληλα σε τομείς που θα καθορίσουν τη θέση της στην επόμενη φάση της ενεργειακής αγοράς.

