Για εβδομαδιαίες απώλειες οδεύει το αργό
0

0
Τρίτη ημέρα απωλειών για το αργό

Αυξάνονται οι τιμές του αμερικανικού αργού

Απαιτεί μείωση τιμών του αργού από τον ΟΠΕΚ ο Τραμπ

Μικρές μεταβολές σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει κατά 10 ημέρες την προθεσμία για την αναστολή των βομβαρδισμών στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, με τη νευρικότητα πάντως να διατηρείται στο προσκήνιο καθώς οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις δεν φαίνεται να σημειώνουν πρόοδο. 

Τα futures του Brent κινούνται στα 107,97 δολ. το βαρέλι με μικρές απώλειες, ενώ το αμερικανικό WTI υποχωρεί 40 cents στα 94,08 δολ. το βαρέλι.

Στην εβδομάδα και τα δύο συμβόλαιο υποχωρούν, έχοντας πάντως καταγράψει ένα εντυπωσιακό ράλι από το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν. Ειδικότερα, το WTI – το οποίο κερδίζει 40% από το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου – χάνει 4,6% αυτή την εβδομάδα, ενώ το  Brent – με συνολικά κέρδη πάνω από 48% από το ξέσπασμα του πολέμου – υποχωρεί περίπου 4%.

Παρά τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση, οι διπλωματικές προσπάθειες φαίνεται να έχουν βρει αδιέξοδο καθώς το Ιράν απέρριψε ένα σχέδιο 15 σημείων που παρουσίασε αυτή την εβδομάδα η Ουάσινγκτον για την παύση των εχθροπραξιών. Η Τεχεράνη από την πλευρά της παρουσίασε τους δικούς της όρους που περιλαμβάνουν εγγυήσεις ότι ΗΠΑ και Ισραήλ δεν θα επανέλθουν με νέες επιθέσεις κατά του Ιράν στο μέλλον καθώς και την αναγνώριση της κυριαρχίας της στα Στενά του Ορμούζ.

Ο πόλεμος έχει αφαιρέσει περίπου 11 εκατ. βαρέλια πετρελαίου την ημέρα από την παγκόσμια προσφορά, με την Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας να σημειώνει ότι αυτή η κρίση είναι η χειρότερη στην ιστορία, ξεπερνώντας αυτές της δεκαετίας του 1970 και του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας μαζί.

Σχετικά θέματα
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δημοσίευσε την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2025

Στ. Παπασταύρου στο OPEN: «Μέσα στον Απρίλιο, θα πέσουν οι τελικές υπογραφές για το γεωτρύπανο, το Stena Drill Max. Πατάμε γκάζι για την ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο στο πρώτο τρίμηνο του 2027»

Macquarie: Ετοιμαστείτε για πετρέλαιο στα 200 δολάρια αν ο πόλεμος διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο

