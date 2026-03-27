Fuel Pass 2026: Ποιοι το δικαιούνται, ποια είναι τα ποσά και πώς γίνεται η αίτηση

Το Fuel Pass 2026 επανέρχεται ως στοχευμένο μέτρο οικονομικής στήριξης για τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται από το αυξημένο κόστος μετακίνησης, σε μια περίοδο όπου οι τιμές της ενέργειας εξακολουθούν να επηρεάζουν αισθητά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Η ενίσχυση αφορά το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου 2026 και απευθύνεται σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και διαθέτουν όχημα σε νόμιμη κυκλοφορία.

Η φιλοσοφία του μέτρου παραμένει διττή: από τη μία πλευρά παρέχει μια άμεση επιδότηση στους πολίτες για τις καθημερινές μετακινήσεις τους και από την άλλη συμπληρώνεται από πρόσθετες παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων, όπως η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Fuel Pass είναι φυσικά πρόσωπα, καθώς και ελεύθεροι επαγγελματίες, εφόσον είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα εισοδηματικά όρια που έχουν τεθεί με βάση το συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024, όπως αυτό αποτυπώθηκε στις δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2025.

Για τους άγαμους το εισοδηματικό όριο ανέρχεται έως τις 25.000 ευρώ. Για τους έγγαμους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης το όριο διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το ανώτατο όριο ορίζεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Πέρα από τα εισοδηματικά κριτήρια, το όχημα που δηλώνεται πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας. Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης ή μισθωτής μέσω leasing ή μακροχρόνιας μίσθωσης.

Οι βασικοί περιορισμοί

Το πλαίσιο του μέτρου θέτει σαφείς περιορισμούς, προκειμένου να αποφευχθούν διπλές επιδοτήσεις. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα, ακόμη και αν διαθέτει περισσότερα. Αντίστοιχα, κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο πρόσωπο, ακόμη και αν υπάρχει συνιδιοκτησία.

Στις περιπτώσεις leasing, ο μισθωτής μπορεί να λάβει την ενίσχυση υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ενεργή σύμβαση χρηματοδοτικής ή μακροχρόνιας μίσθωσης. Όλες οι σχετικές διασταυρώσεις γίνονται αυτόματα μέσω των συστημάτων της ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών από τον πολίτη.

Ποια είναι τα ποσά της ενίσχυσης

Το ύψος της επιδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, την περιοχή κύριας κατοικίας του δικαιούχου και τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξει να λάβει το ποσό.

Για τα αυτοκίνητα, το Fuel Pass ανέρχεται σε 50 ευρώ για την ηπειρωτική Ελλάδα όταν επιλέγεται η ψηφιακή κάρτα και σε 40 ευρώ όταν επιλέγεται απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Στις νησιωτικές περιοχές, τα ποσά αυξάνονται σε 60 και 50 ευρώ αντίστοιχα.

Για τις μοτοσυκλέτες και τα μοτοποδήλατα, η επιδότηση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και στα 25 ευρώ με τραπεζική κατάθεση στην ηπειρωτική χώρα. Στις νησιωτικές περιοχές, τα ποσά ανέρχονται σε 35 και 30 ευρώ αντίστοιχα.

Στις περιοχές που λαμβάνουν την αυξημένη ενίσχυση περιλαμβάνονται οι Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, τα Ιόνια Νησιά, η Κρήτη, τα νησιά της Αττικής, καθώς και η Θάσος, η Σκύρος, η Σαμοθράκη, η Αμμουλιανή και οι Σποράδες.

Ψηφιακή κάρτα ή κατάθεση σε λογαριασμό

Ο πολίτης καλείται να επιλέξει μεταξύ δύο τρόπων είσπραξης. Η πρώτη επιλογή είναι η άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, η οποία προσφέρει υψηλότερο ποσό ενίσχυσης. Η δεύτερη είναι η πίστωση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, με μικρότερη επιδότηση αλλά μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τη χρήση των χρημάτων.

Η ψηφιακή κάρτα εγκαθίσταται σε smartphone με δυνατότητα NFC και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για αγορά καυσίμων σε πρατήρια, για μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς και για πληρωμές σε ταξί μέσω POS. Δεν επιτρέπεται ανάληψη μετρητών ή μεταφορά του ποσού σε τρίτους.

Η κάρτα παραμένει ενεργή έως τις 31 Ιουλίου 2026. Μετά την ημερομηνία αυτή, οποιοδήποτε αχρησιμοποίητο υπόλοιπο επιστρέφεται αυτόματα στο Δημόσιο.

Πρόσθετη παρέμβαση στο Diesel

Παράλληλα με το Fuel Pass, η πολιτεία προβλέπει ξεχωριστή επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης. Η παρέμβαση αυτή ανέρχεται σε 16 λεπτά ανά λίτρο προ ΦΠΑ και αφορά το διάστημα από 1 έως 30 Απριλίου 2026.

Σε αντίθεση με το Fuel Pass, η ενίσχυση αυτή δεν απαιτεί αίτηση από τον πολίτη, καθώς εφαρμόζεται απευθείας στην εσωτερική αγορά και μετακυλίεται στην τελική τιμή που διαμορφώνεται στο πρατήριο. Ο στόχος είναι να περιοριστεί η επιβάρυνση για επαγγελματίες και ιδιώτες που εξαρτώνται από το diesel για τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητές τους.

Ένα μέτρο στήριξης με στοχευμένα κριτήρια

Το Fuel Pass 2026 διατηρεί τη λογική των προηγούμενων κύκλων ενίσχυσης, εστιάζοντας σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και σε περιοχές όπου το κόστος μετακίνησης είναι υψηλότερο. Η διαφοροποίηση των ποσών υπέρ των νησιωτικών περιοχών, αλλά και το πρόσθετο όφελος για όσους επιλέγουν την ψηφιακή κάρτα, δείχνουν την προσπάθεια να συνδυαστεί η οικονομική στήριξη με έναν πιο ελεγχόμενο τρόπο χρήσης της επιδότησης.

Για τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια, το μέτρο προσφέρει μια περιορισμένη αλλά ουσιαστική ανακούφιση απέναντι στο κόστος των καυσίμων, σε μια συγκυρία όπου η ενεργειακή επιβάρυνση παραμένει παρούσα στην καθημερινότητα.

Η διαδικασία αίτησης

Η διαδικασία για την αίτηση του Fuel Pass 2026 ολοκληρώνεται σε πέντε βήματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής:

Έλεγχος προϋποθέσεων και εισοδηματικών κριτηρίων

Ο ενδιαφερόμενος επιβεβαιώνει ότι πληροί τα εισοδηματικά όρια και τις βασικές προϋποθέσεις (φορολογική κατοικία, όχημα σε κυκλοφορία, ασφάλιση και τακτοποιημένα τέλη).

Είσοδος στην εφαρμογή

Η είσοδος πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr ή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet για την αυθεντικοποίηση.

Όσοι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ψηφιακά, έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε ΚΕΠ.

Συμπλήρωση στοιχείων και επιλογή τρόπου είσπραξης

Μετά τη σύνδεση, ο αιτών καλείται να:

επιβεβαιώσει ή να επικαιροποιήσει το email, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τον IBAN του τραπεζικού λογαριασμού

επιλέξει τον τρόπο λήψης της ενίσχυσης:

Ψηφιακή χρεωστική κάρτα: παρέχει υψηλότερο ποσό (κατά 5 ή 10 ευρώ), αλλά απαιτεί smartphone με τεχνολογία NFC

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: το ποσό είναι χαμηλότερο, αλλά μπορεί να αναληφθεί και να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα

Αυτόματος έλεγχος στοιχείων

Δεν απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Φορολογικό Μητρώο και το Μητρώο Αυτοκινήτων της ΑΑΔΕ, επαληθεύοντας αυτόματα τα στοιχεία.

Μετά την έγκριση, τα στοιχεία διαβιβάζονται στο πιστωτικό ίδρυμα για την έκδοση της κάρτας ή την πίστωση του ποσού.

Λήψη και χρήση της ενίσχυσης

Η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για:

