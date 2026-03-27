Macquarie: Ετοιμαστείτε για πετρέλαιο στα 200 δολάρια αν ο πόλεμος διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο

Η τιμή του πετρελαίου ενδέχεται να φτάσει το ρεκόρ των 200 δολαρίων το βαρέλι, αν ο πόλεμος με το Ιράν παραταθεί μέχρι τον Ιούνιο και το Στενό του Ορμούζ παραμείνει κλειστό, προειδοποιεί η Macquarie.

Μια σύγκρουση που θα εκτεινόταν σε όλο το δεύτερο τρίμηνο του έτους θα οδηγούσε σε ιστορικά υψηλές τιμές, ανέφεραν οι αναλυτές σε σημείωμά τους, δίνοντας σε αυτό το σενάριο πιθανότητα 40%. Το εναλλακτικό σενάριο, με πιθανότητα 60%, προβλέπει ότι ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί στο τέλος αυτού του μήνα.

Το αργό τύπου Brent οδεύει προς ένα ρεκόρ μηνιαίων κερδών για τον Μάρτιο, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν έχει κλονίσει την πλούσια σε πετρέλαιο Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη έχει επιβάλει σχεδόν πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, περιορίζοντας δραστικά τις ενεργειακές ροές.

“Εάν το στενό παραμείνει κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι τιμές θα πρέπει να ανέβουν αρκετά ώστε να διαγράψουν ένα ιστορικά μεγάλο μέρος της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου”, ανέφεραν οι αναλυτές την Παρασκευή. “Ο χρόνος επαναλειτουργίας του στενού και οι υλικές ζημιές στις ενεργειακές υποδομές είναι οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στις πρώτες ύλες”.

Το Brent κυμάνθηκε κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, αφού έφτασε τα 119,50 δολάρια νωρίτερα αυτό το μήνα. Το Brent στο ιστορικό των 147,50 δολ. το βαρέλι το 2008, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε για άλλες έξι ημέρες τη διάρκεια του τελεσιγράφου του στο Ιράν προκειμένου να ανοίξει το στενό του Ορμούζ διότι σε διαφορετική περίπτωση θα διατάξει να βομβαρδιστούν ενεργειακές υποδομές του, διαβεβαιώνοντας πως οι συνομιλίες με την Τεχεράνη “πάνε πολύ καλά”. Το Ιράν είχε επιτρέψει σε 10 πετρελαιοφόρα να διαπλεύσουν το στενό ως χειρονομία καλής θέλησης, ανέφερε.

Το κλείσιμο του στενού “έχει οδηγήσει σε ραγδαία άνοδο των τιμών τόσο του αργού πετρελαίου όσο και των διυλισμένων προϊόντων, λόγω της έκτασης της διαταραχής”, ανέφεραν οι αναλυτές.

Πριν από την κρίση, στο στενό εξυπηρετούσε καθημερινά τη μεταφορά περίπου 15 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου και 5 εκατομμυρίων βαρελιών διυλισμένων προϊόντων.