PetroChina: Στα $22,8 δισ. τα καθαρά κέρδη του 2025

Kάμψη της ετήσιας κερδοφορίας της κατέγραψε η PetroChina, καθώς οι χαμηλότερες διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και η εξασθενημένη ζήτηση για καύσιμαεπηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματά της.

Ο κινεζικός ενεργειακός κολοσσός κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 157,3 δισ. γιουάν ($22,8 δισ.), ποσό μειωμένο σε σχέση με τα 164,7 δισ. γιουάν του προηγούμενου έτους, σε μια περίοδο όπου η τιμή του Brent υποχώρησε κατά 15% λόγω της πλεονάζουσας παγκόσμιας προσφοράς. Παρά τις πιέσεις αυτές, η εταιρεία επέδειξε ανθεκτικότητα χάρη στο ισχυρό της χαρτοφυλάκιο στο φυσικό αέριο, το οποίο αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής της

Η συνολική παραγωγή της αυξήθηκε κατά 2,5%, γεγονός που αντικατοπτρίζει την έμφαση των κρατικών ομίλων της Κίνας στην εγχώρια επάρκεια και την ενεργειακή ασφάλεια, ειδικά εν μέσω των γεωπολιτικών αναταράξεων στη Μέση Ανατολή και των επιπτώσεων στην εξαγωγική ικανότητα παραδοσιακών προμηθευτών όπως το Κατάρ.

Στο πλαίσιο αυτό, η PetroChina προγραμματίζει αύξηση των κεφαλαιουχικών της δαπανών για το τρέχον έτος στα 279,4 δισ. γιουάν, στοχεύοντας σε παραγωγή που θα αγγίξει τα 941,3 εκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου. Η μητρική της εταιρεία, CNPC, ηγείται των προσπαθειών για τη διαφοροποίηση των εισαγωγών μέσω νέων συμφωνιών για παροχή αερίου από τη Ρωσία και το Τουρκμενιστάν, θωρακίζοντας τη χώρα από πιθανές διακοπές στον εφοδιασμό.

Η PetroChina παραμένει η πλέον ισορροπημένη ανάμεσα στις τρεις μεγάλες πετρελαϊκές της Κίνας, καθώς η Sinopec είδε τα κέρδη της να κατακρημνίζονται κατά 34% λόγω της ραγδαίας ηλεκτροκίνησης της κινεζικής οικονομίας, ενώ η Cnooc Ltd. κατέγραψε πτώση 11%. Η στρατηγική στροφή της PetroChina επιβεβαιώνεται από τα οικονομικά της στοιχεία, καθώς τα λειτουργικά κέρδη από τις πωλήσεις φυσικού αερίου ανήλθαν στα 60,8 δισ. γιουάν, ξεπερνώντας σημαντικά τις επιδόσεις του προηγούμενου έτους.