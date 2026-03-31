Ανατιμήσεις στα τιμολόγια ρεύματος: Πιέσεις από τη χονδρική και το φυσικό αέριο

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένων τιμών, με τα τιμολόγια του Απριλίου και του Μαΐου να επηρεάζονται άμεσα από τη διεθνή γεωπολιτική αστάθεια και την έντονη άνοδο του κόστους του φυσικού αερίου. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας διαμορφώνουν ένα νέο, ακριβότερο πλαίσιο για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Πιέσεις από τη χονδρεμπορική

Η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου μεταφέρεται άμεσα στο κόστος ηλεκτροπαραγωγής. Στην Ελλάδα, η μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας τον Μάρτιο κινήθηκε πάνω από τα 100 ευρώ/MWh, σημειώνοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με τον Φεβρουάριο.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει με χρονική υστέρηση τα τιμολόγια λιανικής, καθώς η τιμολόγηση βασίζεται στις τιμές του προηγούμενου μήνα. Ως αποτέλεσμα, οι αυξήσεις που καταγράφηκαν στη χονδρική τον Μάρτιο αρχίζουν να αποτυπώνονται στα τιμολόγια του Απριλίου και θα ενσωματωθούν πλήρως τον Μάιο.

Αυξήσεις στα «πράσινα» τιμολόγια

Τα κυμαινόμενα, λεγόμενα «πράσινα» τιμολόγια, τα οποία καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς, αναμένεται να καταγράψουν αυξήσεις της τάξης του 15% έως 20% για τον Απρίλιο. Οι τιμές εκτιμάται ότι θα κινηθούν σε εύρος περίπου 13 έως 18 λεπτών ανά κιλοβατώρα, ανάλογα με τον πάροχο.

Για τον Μάιο, οι πιέσεις θεωρούνται ήδη δεδομένες, καθώς οι επιπτώσεις από το ράλι του φυσικού αερίου θα περάσουν πλήρως στα τιμολόγια. Η χρονική υστέρηση του μηχανισμού τιμολόγησης σημαίνει ότι η αγορά δεν έχει ακόμη απορροφήσει το σύνολο των αυξήσεων.

Παράγοντες όπως η εποχικά χαμηλότερη ζήτηση και η αυξημένη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας λειτουργούν ως μερικό ανάχωμα, χωρίς όμως να αντιστρέφουν τη γενική ανοδική τάση.

Σημαντικές ανατιμήσεις στα σταθερά συμβόλαια

Παράλληλα, σημαντικές είναι οι ανατροπές και στα σταθερά («μπλε») τιμολόγια. Τα νέα συμβόλαια εμφανίζουν αυξήσεις που ξεπερνούν το 50% σε σχέση με τα επίπεδα των προηγούμενων μηνών, με τις χρεώσεις να κινούνται πλέον στην περιοχή των 14,5 έως 15,9 λεπτών ανά κιλοβατώρα.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την αύξηση του κόστους αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) και τις υψηλές τιμές στα προθεσμιακά συμβόλαια (futures), τα οποία προεξοφλούν παρατεταμένη περίοδο υψηλών τιμών ενέργειας. Οι πάροχοι εγκαταλείπουν σταδιακά την επιθετική τιμολόγηση προηγούμενων περιόδων και υιοθετούν πιο συντηρητική στρατηγική.

Στροφή των εταιρειών στη διαχείριση ρίσκου

Η τρέχουσα συγκυρία οδηγεί τους προμηθευτές σε αναδιάρθρωση των εμπορικών τους πολιτικών. Τα φθηνά σταθερά προγράμματα που λειτουργούσαν ως εργαλείο προσέλκυσης πελατών περιορίζονται, ενώ τα νέα προϊόντα ενσωματώνουν υψηλότερες χρεώσεις και αυξημένα πάγια.

Η μεταβολή αυτή αντανακλά την ανάγκη περιορισμού της έκθεσης σε μια αγορά με αυξημένη μεταβλητότητα και περιορισμένη προβλεψιμότητα. Το ενεργειακό κόστος δεν καθορίζεται πλέον μόνο από τη ζήτηση, αλλά και από γεωπολιτικούς παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα τις διεθνείς ροές καυσίμων.

Προοπτικές και κυβερνητικές παρεμβάσεις

Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης νέων επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος, εφόσον οι τιμές στη χονδρεμπορική αγορά κινηθούν σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

Ήδη έχουν ανακοινωθεί μέτρα στήριξης στην αγορά καυσίμων, ενώ εξετάζεται η επέκταση παρεμβάσεων και στην ηλεκτρική ενέργεια, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Μια περίοδος παρατεταμένης ακρίβειας

Η εικόνα που διαμορφώνεται για την άνοιξη και τις αρχές του καλοκαιριού παραπέμπει σε μια περίοδο παρατεταμένων πιέσεων στις τιμές ενέργειας. Η αγορά φαίνεται να εγκαταλείπει τις προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση και να προσαρμόζεται σε μια νέα ισορροπία υψηλότερου κόστους.

Για τους καταναλωτές, το περιβάλλον γίνεται πιο απαιτητικό, καθώς καλούνται να επιλέξουν μεταξύ σταθερότητας και έκθεσης στις διακυμάνσεις της αγοράς, σε μια συγκυρία όπου η ενεργειακή δαπάνη επανέρχεται ως βασικός παράγοντας επιβάρυνσης του οικογενειακού προϋπολογισμού.